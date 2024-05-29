РПЛ обновится на четверть? «Арсенал» преподнёс сенсацию вслед за «Акроном»

Команды Первой лиги разрывают в стыковых матчах! Вслед за «Акроном», победившим на выезде «Урал», выиграл и «Арсенал». Если команды из Тольятти и Тулы выйдут в элиту, то РПЛ обновится на четверть.

После того, что случилось в Екатеринбурге, можно было ждать чего угодно и в Нижнем Новгороде. Действительно, «Арсенал» начал лучше и забил уже на второй минуте! Команде Александра Сторожука принёс быстрый гол угловой, поданный слева. Игроки «Пари НН» прозевали рывок в центр штрафной центрхава Кайнова, который свободно пробил головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Арсенал» приятно удивлял стремлением доминировать в выездном матче с представителем РПЛ. Туляки при обороне выше встречали соперника, чем нижегородцы (команда Саши Илича защищалась средним блоком), и больше контролировали мяч. Но так или иначе «Пари НН» вынужден был идти вперёд крупными силами при счёте 0:1, поэтому футбол получался достаточно открытым и зрелищным.

Хозяева быстро отыгрались благодаря удачному стечению обстоятельств. «Пари НН» тоже забил первым же ударом, вот только нанёс его игрок «Арсенала». После быстрой ответной атаки и кросса с правого фланга центральный защитник Ботака-Иобома не успел отвернуться от мяча – неудачный рикошет создал автогол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Эпизодами «Арсенал» очень симпатично смотрелся в позиционном наступлении, насыщая зоны большой группой футболистов и комбинируя. «Пари НН» точно не был той командой, которая контролировала игру. Гоцуку повезло избежать удаления за наступ сзади на ахилл Окоронкво. Кстати, сам лучший бомбардир Первой лиги до этого несколько растворился на поле, по крайней мере, не встречался с мячом в хороших позициях в штрафной. Но на исходе получаса матча Окоронкво классно выиграл борьбу на опережение у Тихого и едва не забил с воздуха.

Первый тайм туляки по ударам в створ выиграли – 3:2. По счёту – тоже, так как забили второй гол до перерыва. Опять «Пари НН» ужасно сыграл на стандарте у своих ворот. Хозяева неудачно расставились, а «Арсенал» хитро вывел на пространство Ботаку-Иобому. Защитник исправился за автогол и некоторые другие ошибки (в частности жёлтую карточку за фол на Зе Турбо), забив головой. Нельзя не отметить, конечно, и отличные подачи от Макарова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Только во втором тайме «Пари НН» по-настоящему заиграл с позиции силы, забрал себе мяч. «Арсенал» уже без Ботаки-Иобомы (его поменяли в перерыве, видимо, из-за предупреждения) стал играть на удержание счёта. Туляки сделали ставку на контрвыпады. Тем не менее самым опасным оружием команд оставались стандарты. Их по-прежнему было немало. Лучший шанс незадолго до своей замены на исходе часа матча получил Кучаев, но после удара экс-армейца с подбора гостей спасли суперсейв вратаря Кокарева и штанга.

В конце концов игра завязла между штрафными, словно в болоте. И всё-таки за четверть часа до завершения основного времени матча лучший бомбардир «Арсенала» Окоронкво поймал свой момент: вырвался наконец из стальных объятий Гоцука и убежал один на один. Теперь уже настал звёздный час голкипера «Пари НН» Нигматуллина. Он рукой заблокировал мяч, который нигериец отправлял под перекладину. Топовое спасение от кандидата в сборную России!

Это был первый удар «Арсенала» в створ за тайм. Но и команда Илича также имела к тому времени только одно попадание в створ. Атакам нижегородцев недоставало конкретики. Но есть же стандарты! Новая подача с углового завершилась тем, что Гоцук выиграл позицию у двоих и пробил головой. Вот тут туляки чудом избежали пропущенного гола.

Больше «Арсенал» ничего не дал сделать «Пари НН» в концовке. Замены Илича не сработали, нападающий Кутателадзе запомнился разве что попыткой пробить «ножницами» после кросса в компенсированное время. Нижегородцы продлили безвыигрышную серию до 11 матчей и находятся на грани вылета из РПЛ. Ответный матч пройдёт 1 июня в Туле.