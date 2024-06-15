Сафонов — не первый вратарь из России во Франции. В честь предыдущего там назвали улицу!

Матвей Сафонов перешёл из «Краснодара» в «ПСЖ». Голкипер будет не первым российским легионером во Франции. До него в Лиге 1 попробовали себя Александр Головин (162 матча), Алексей Смертин (85), Александр Мостовой (76), Игорь Яновский (68), Вагиз Хидиятуллин (58), Дмитрий Сычёв (33), Далер Кузяев (30), Сергей Семак (26), Дмитрий Ананко (18), Александр Рычков (17), Руслан Пименов (10), Игорь Добровольский (8) и Александр Панов (7). Но казалось, что Сафонов станет первым нашим вратарём в Лиге 1. На самом же деле в чемпионате Франции уже выступал голкипер из России – его звали Георгий Быкадоров.

О Быкадорове ничего не знают в России, потому что история эта давняя, а сам он не играл на топ-уровне. Тем не менее факт интересный, заслуживающий внимания. Георгий родился в Ростове-на-Дону в мае 1918 года в семье донского дворянина генерала-майора Исаака Быкадорова. Участника Первой мировой войны, получавшего высшие воинские награды Российской империи. В Ростове-на-Дону есть названный в его честь переулок Быкадорова.

В 1920 году после революции семья вынуждена была эмигрировать из России. В течение нескольких лет Быкадоров с женой и детьми жил на греческом острове Лемнос, в Югославии и Чехословакии. А в 1925-м Исаак переехал во Францию. Впрочем, маленький Георгий остался в Праге, где учился в русской гимназии – за ним присматривала старшая сестра Наталья. Мальчик активно занимался разными видами спорта – плаванием, волейболом, хоккеем на траве, но главным спортом в его жизни стал футбол. Закончив гимназию и получив аттестат в 19 лет, Быкадоров воссоединился с семьёй во Франции. Там он устроился на работу машинистом, а затем сварщиком на заводе.

Георгий Быкадоров Фото: Архивы archives.angers.fr

Параллельно Быкадоров играл в футбол за любительскую команду «Нормандия». Когда началась Вторая мировая война, Георгий был призван во французскую армию, а после немецкой оккупации переехал в свободную зону на юге страны. В период правления режима Виши Быкадоров и его русская жена Лидия Петрова попали в список граждан для обязательной трудовой повинности в Германии, поэтому им пришлось скрываться. Георгий жил на северо-западе Франции. Страсть к футболу побеждала любые страхи – Быкадоров играл в воротах под вымышленным именем Жорж Пикар.

Только после окончания Второй мировой войны в возрасте 27 лет Быкадоров смог начать профессиональную карьеру футболиста. Георгий вместе с женой и дочерью Татьяной переехал из Кана в Анже. В этом городе, расположенном в 300 км к юго-западу от Парижа, Быкадоров стал выступать за местную команду второго дивизиона. Во Франции голкипера называли на свой манер – Жорж Бикадорофф.

Георгий Быкадоров Фото: Архивы archives.angers.fr

Тогда футбол был совсем другим, но любовь болельщиков к лучшим игрокам была такой же крепкой, как и сейчас. Быкадоров быстро завоевал место в основе «Анже», а поклонники команды очень ценили своего Жоржа. Голкипера прозвали «храбрым казаком» и «прыгающим русским». «Анже» с Георгием в воротах был очень близок к выходу в элиту – в первых двух сезонах занимал третье место, тогда как в Лигу 1 поднимались две лучшие команды. Потом «Анже» стал менее амбициозным, финишировал седьмым и 11-м. За четыре сезона в этой команде Быкадоров сыграл 113 матчей.

Об игре Георгия писали ведущие спортивные издания страны – France Football и L'Equipe.

«Храбрый казак, сын военного из Ростова-на-Дону, приехал во Францию больше 10 лет назад и уже четыре сезона фантастически защищает ворота «Анже», – отмечалось в одной из статей.

«Отважный казак идёт! – писал автор другого материала во France Football в сентябре 1948 года. – Ещё один голкипер в центре внимания. Жители Нанта верили, что клуб спасётся от поражения, но славянин знал, как заколдовывать своих оппонентов. Так «Анже» набрал два очка».

В 1949 году 31-летний на тот момент уроженец Ростова-на-Дону получил приглашение от выступавшего в Лиге 1 «Монпелье». Тогда и состоялся дебют голкипера из России в высшем дивизионе чемпионата Франции. Но, к сожалению, Георгий попал в довольно слабую команду. Сезон-1949/1950 сложился неудачно для «Монпелье»: команда заняла предпоследнее, 17-е место и вылетела из Лиги 1 вместе с «Метцем». Всего трёх очков не хватило, чтобы остаться в элите.

На улице Быкадорова (Rue Georges Bykadoroff) в Анже Фото: Архивы archives.angers.fr

Быкадоров провёл за «Монпелье» 23 матча, в которых пропустил 54 мяча. С ним команда одержала восемь побед, дважды сыграла вничью и потерпела 13 поражений. С Георгием в воротах «Монпелье» набирал в среднем за матч 0,78 очка. В остальных матчах – 0,45 очка. Несмотря на плохую оборону, Быкадоров оформил три «сухаря». Это случилось во встречах с «Марселем» (1:0), «Страсбургом» (3:0) и четвёртой командой того чемпионата «Тулузой» (1:0). А, например, в матче с чемпионом «Бордо» Георгию забили только один гол — 0:1.

После вылета «Монпелье» из элиты Быкадоров принял решение завершить профессиональную карьеру в 32 года. Таким образом, он отыграл в Лиге 1 всего сезон. Семья вернулась в Анже, где Георгий и прожил до 1990-го, когда ушёл из жизни в возрасте 71 года.

Закончив играть, Быкадоров стал тренером любительского клуба в Анже. Параллельно работал в футбольной секции с детьми. Затем вернулся в профессиональный клуб «Анже» на роль тренера по физподготовке. Кроме того, Георгий занимался бизнесом. Владел собственным тренажёрным залом, который пользовался популярностью, и открыл в городе русские бани. Клиентами были в основном представители среднего класса, свободных профессий, учителя и торговцы. В одном из материалов про Быкадорова было написано: «Ему мы обязаны тем, что в Анже появилась практика посещения сауны».

В 1974 году Быкадоров получил медаль от руководителей города за вклад в молодёжную, спортивную и общественную деятельность. В честь него тоже назвали улицу. Если вы будете в Анже, то сможете пройтись по Rue Georges Bykadoroff.