А ведь «Бавария» действительно назначила Компани. Мир сошёл с ума?

Венсан Компани — официально главный тренер «Баварии». И это шок. Бельгийцу всего 38 лет. Чего он добился на высоком уровне? 19-е место в АПЛ и вылет. Так что первая реакция очевидна: как же низко пала «Бавария». В предыдущие сезоны эта команда считалась одним из трёх фаворитов Лиги чемпионов. Не просто топ-клуб, а суперклуб. Которому теперь отказывают поочерёдно Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсман, Ральф Рангник и Томас Тухель. Называли ещё и других тренеров (например, Унаи Эмери и Себастьяна Хёнеса), но, похоже, они просто фигурировали в списках «Баварии», и до переговоров дело не дошло.

Так что же происходит? Почему пришлось брать Компани?

Венсан Компани Фото: Alex Livesey/Getty Images

Судя по всему, из-за тренда на атакующий футбол. Среди топ-клубов осталось не так много таких, что думают в первую очередь об обороне. Они фактически исчезают. «Ювентус» отказался от Макса Аллегри и назначил Тьяго Мотту, у которого принципиально другая философия. Диего Симеоне остался в «Атлетико», но в этом сезоне сделал команду более изобретательной в плане атаки.

А кто вообще стал главным открытием этого сезона? «Байер», «Жирона», «Болонья», «Астон Вилла». Нельзя сказать, что эти клубы показывают одинаковую игру, однако если взять спектр от оборонительного до атакующего футбола, то тенденция очевидна. Все четыре клуба показывают смелую игру — никто не хочет отдавать мяч. К этому можно добавить куражную дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов и преобразившийся за два года «Арсенал». Защиту лондонцев называют лучшей в Европе, но команда не паркует «автобус» у своих ворот. В «ПСЖ» — вообще Луис Энрике, сектант в плане владения. И вот уже боссы «Челси» берут Энцо Мареску, работаашего в штабе Пепа Гвардиолы. Фамилию которого было бы странно не упомянуть в этом абзаце после стольких титулов (тем более если испанец выступил ещё и консультантом боссов «Баварии»).

Хосеп Гвардиола Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас на рынке есть Антонио Конте. Человек, который своими титулами заслужил работу в «Баварии» в миллиард раз больше, чем Компани. А ведь за бельгийца к тому же надо было выплатить компенсацию в районе € 12 млн. Однако свободного итальянца, судя по инсайдам, не было даже в шорт-листе. Показательно, что там фигурировал Роберто Де Дзерби, который помешан на выходе от ворот низом. Не удивлюсь, если в «Брайтоне» вратаря штрафовали, когда он выносил мяч верхом на чужую половину поля.

В этом плане назначение Компани кажется чуть менее парадоксальным. Особенно с учётом того, в каком стиле он выиграл Чемпионшип в прошлом году. Тогда «Бёрнли» набрал 101 очко за сезон, владея мячом 64% времени (лучший показатель в лиге) и имея разницу мячей «+52» (с большим отрывом лучший показатель в лиге). Когда команда оказалась в АПЛ, она не смогла себя показать из-за уровня исполнителей. Теперь же у Компани будут абсолютно топовые футболисты. И здесь ещё большой вопрос в том, как встретят нового тренера.

Мануэль Нойер, Гарри Кейн, Томас Мюллер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images for Paulaner

Насколько вообще Компани сможет расположить к себе топ-футболистов? Проблемы в раздевалке «Баварии» — это то, о чём постоянно говорили и при Тухеле, и при Нагельсмане. И здесь не должно быть иллюзий. Компани будет крайне тяжело завоевать авторитет. Особенно когда он младше основного вратаря. Уже завирусились приколы, что если Юпамекано начнёт чудить, то Компани может выпустить сам себя.

При этом нужно понимать, что провальный сезон «Баварии» чуточку обманчив. Он не настолько плох, насколько можно подумать, глядя на таблицу и отставание в 18 очков от первого места. По ожидаемым голам (xG) и ожидаемым очкам (xPoints) мюнхенцы были лучшей командой сезона. И, вероятнее всего, таковой останутся с новым тренером.