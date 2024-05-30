Такого удара стоило ждать 116 минут! «Олимпиакос» в Греции взял первый еврокубок в истории

Мендилибар вслед за Лигой Европы в прошлом году выиграл нынешнюю Лигу конференций. А «Фиорентина» уступила в двух финалах турнира подряд.

«Олимпиакос» – победитель Лиги конференций! Главный тренер греков Хосе Луис Мендилибар второй сезон подряд завоевал еврокубок: год назад он выиграл с «Севильей» Лигу Европы. А вот «Фиорентина», как и в 2023-м, уступила в финале ЛК.

Первые минуты игры команд Мендилибара и Винченцо Итальяно были очень осторожными. Греки не теряли головы, несмотря на то что домашние трибуны гнали их вперёд. Соперники при развитии наступления использовали в основном простые решения, длинные передачи. Когда же наконец у «Олимпиакоса» получилась атака на скорости, хозяева создали голевой момент и нанесли первый удар. Быстроногий Поденсе сместился с левого фланга к полукругу и бил в дальний нижний угол, но голкипер Терраччано потащил непростой мяч.

После этого стало проявляться преимущество «Фиорентины» в классе. «Фиалки» были лучше при владении мячом (65% точных передач на чужой трети поля против 43% у греков до перерыва), более того, выигрывали больше единоборств. Итальянцы забили быстрый гол в стартовые 10 минут после стандарта, однако он был отменён из-за офсайда. Справедливо. Действительно, защитник Миленкович попал в положение вне игры и повлиял своим движением на развитие эпизода.

В середине первого тайма «Фиорентина» соорудила ещё два голевых момента с участием своего главного креативщика Бонавентуры. Вот только пятый номер загубил оба, не реализовав даже выход один на один – голкипер «Олимпиакоса» Цолакис выручал. От самих греков можно было ждать более эффективного прессинга. Это фишка испанского тренера Мендилибара. Но не всё клеилось у хозяев.

Лучший бомбардир «Олимпиакоса» Эль-Кааби, забивший 10 голов в восьми матчах плей-офф Лиги конференций, не встречался с мячом в штрафной «Фиорентины». Да и вообще за 45 минут он совершил всего 12 касаний. На исходе получаса игры марокканец всё же получил мяч в опасной позиции у ворот, однако испортил эпизод плохим первым касанием. Потом и вовсе перестарался, бросившись за нейтральным мячом, – жёстко влетел во вратаря. Эль-Кааби и Терраччано повезло избежать серьёзной травмы.

В дебюте второго тайма игру разорвала пауза из-за травмы Рецоса. Защитник «Олимпиакоса» и форвард «Фиорентины» Белотти столкнулись головами. Доктора команды сигнализировали Мендилибару, что требуется замена, так как Рецос после оказания помощи даже не мог стоять на ногах – «плыл», присел на колено. Поразительно, но уже через минуту центрбек вернулся на поле, словно ничего не случилось. Продолжил играть, а замену отменили.

Возможно, почувствовав состояние Рецоса, тренер «Фиорентины» тут же бросил в атаку центрфорварда Н’Зола. Тем более и заменённый Белотти имел повреждение. Игра же с течением времени превратилась в классический финал – вещь в себе. Первый удар после перерыва был нанесён только ближе к середине тайма, когда защитник «фиалок» Миленкович хорошо сходил на стандарт.

Под такой футбол, как во вторые 45 минут этого матча, хорошо засыпать. Какой-то огонь был только на трибунах – фанаты «Олимпиакоса» заряжали своих энергией. Впрочем, осторожность команд можно понять. «Фиорентина» год назад проиграла финал Лиги конференций «Вест Хэму» в концовке. Пирейцы вообще впервые в истории попали в финал еврокубка. Команда Мендилибара соорудила первый момент лишь на 80-й минуте, но это было очень опасно. Иборра после штрафного бил головой – мяч срикошетил от земли, и «фиалкам» просто повезло.

Дополнительное время и серия пенальти приближались с неотвратимостью скоростного поезда. Казалось, только чудо поможет какой-либо из команд забить гол. Потерялся на поле супербомбардир Эль-Кааби, разорвавший в полуфинале «Астон Виллу», растворились остальные. Едва ли этот финал захочется пересматривать даже победителям.

Зато в дополнительное время греки как будто сбросили с плеч давивший на них груз. Мощно начали овертайм, могли заработать пенальти (спорный эпизод, возможно, рука Куарты немного увеличивала площадь тела), а затем своей бывшей команде едва не забил Йоветич – Терраччано опять потащил. И на 116-й минуте Эль-Кааби своим вторым ударом за весь матч забил победный мяч! После кросса с левого фланга, опередив свежего защитника Раньери. Гол проверяли на офсайд – мучительно долго для греческих болельщиков, но, к счастью целого стадиона, засчитали.

«Олимпиакос» намного уступил «Фиорентине» по ударам – 6:17 (но в створ – 4:4). И тем не менее выиграл. «Фиалки» последний шанс спастись в концовке упустили.