Фанаты «Олимпиакоса» отметили победу клуба в Лиге конференций в Пирее. Видео

Фанаты «Олимпиакоса» отметили победу в Лиге конференций. Видео

«Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» (1:0 д. вр.) и взял Лигу конференций. Вы посмотрите, как фанаты в Пирее отреагировали на успех родного клуба!