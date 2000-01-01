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Неймар проколол шины у авто одноклубника. Видео
Неймар проколол шины у авто одноклубника. Видео
Неймар отомстил Ренану Лоди за забавный пранк. Защитник «Аль-Хиляля» завязал узел на бутсах форварда, а в ответ бразилец проколол шины у авто Лоди. «В один день охотятся на тебя, в другой – охотишься ты», — написал Неймар. Кажется, с форвардом лучше не шутить.
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Неймар ответил на шутку одноклубника и проколол шины у его авто. Видео
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