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Кассьерра — второй по количеству голов головой за сезон в РПЛ
Кассьерра — второй по количеству голов головой за сезон в РПЛ
Матео в этом сезоне забил семь голов головой. В истории РПЛ лишь четырём игрокам удавалось повторить подобное!
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Артём Дзюба
Артём Дзюба
В сезонах-2013/2014 и 2015/2016 форвард отметился семью голами головой.
Сейду Думбия
Сейду Думбия
В сезоне-2011/2012 нападающий забил семь мячей головой.
Александр Бухаров
Александр Бухаров
В 2009 году форвард тоже отметился семью голами головой.
Евгений Луценко
Евгений Луценко
В сезоне-2019/2020 нападающий забил девять голов головой. Это до сих пор является рекордом РПЛ!
Кассьерра — второй по количеству голов головой за сезон в истории РПЛ
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