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5 самых дорогих трансферов нападающих в истории
5 самых дорогих трансферов нападающих в истории
Килиан Мбаппе всё ещё интригует всех, не подтверждая переход в «Реал» в статусе свободного агента. А какие трансферы нападающих были самыми дорогими в истории?
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5-е место — Эден Азар
5-е место — Эден Азар
Летом 2019 года бельгиец перешёл из «Челси» в «Реал» за € 120,8 млн.
4-е место — Жоау Феликс
4-е место — Жоау Феликс
Летом 2019 года «Атлетико» заплатил «Бенфике» за португальца € 127,2 млн.
3-е место — Усман Дембеле
3-е место — Усман Дембеле
В августе  2017 года француз перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» за € 135 млн.
2-е место — Килиан Мбаппе
2-е место — Килиан Мбаппе
В июле 2018 года «ПСЖ» выложил за переход нападающего из «Монако» € 180 млн.
1-е место — Неймар
1-е место — Неймар
Летом 2017 года форвард перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн.
5 самых дорогих трансферов нападающих в истории
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