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Эль-Кааби установил невероятный рекорд
Эль-Кааби установил невероятный рекорд
Форвард «Олимпиакоса» забил в финале Лиги конференций и установил новый рекорд еврокубков по голам в плей-офф. На счету марокканца 11 мячей, все пришлись на плей-офф ЛК. Предыдущее достижение принадлежало Роналду, Бензема и Фалькао.
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Сезон-2016/2017 Роналду
Сезон-2016/2017 Роналду
В сезоне-2016/2017 Криштиану забил 10 голов в победном для «Реала» плей-офф Лиги чемпионов. Португалец стал лучшим бомбардиром розыгрыша с 12 мячами.
Сезон-2021/2022 Бензема
Сезон-2021/2022 Бензема
Карим стал лучшим страйкером ЛЧ сезона-2021/2022 с 15 голами. В плей-офф француз наколотил 10 мячей и помог «Реалу» взять Лигу чемпионов.
Сезон-2010/2011 Фалькао
Сезон-2010/2011 Фалькао
Радамель забил 17 мячей в сезоне-2010/2011 Лиги Европы. Колумбиец записал на свой счёт 10 мячей в плей-офф и помог «Порту» взять ЛЕ.
Эль-Кааби обновил рекорд по числу голов в плей-офф еврокубков
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