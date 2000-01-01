Эль-Кааби обновил рекорд по числу голов в плей-офф еврокубков

Эль-Кааби установил невероятный рекорд

Форвард «Олимпиакоса» забил в финале Лиги конференций и установил новый рекорд еврокубков по голам в плей-офф. На счету марокканца 11 мячей, все пришлись на плей-офф ЛК. Предыдущее достижение принадлежало Роналду, Бензема и Фалькао.