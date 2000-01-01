Мощная разминка от охранника Месси. Видео
Охранник Лео Яссин Чеуко показал свои нечеловеческие возможности на разминке перед тренировкой. С таким телохранителем достать фотографию с аргентинцем будет невозможно!
Охранник Месси показал, как разминается перед тренировкой. Видео
Читайте также
Эль-Кааби установил невероятный рекорд
Кассьерра — 2-й по количеству голов головой в РПЛ
Неймар проколол шины у авто одноклубника. Видео
Фанаты «Олимпиакоса» отметили победу в ЛК. Видео
Фанаты «Галатасарая» тепло встретили Снейдера
Месси не взяли в каст «Плохих парней». Видео
Хави отказался от неустойки «Барселоны»
Топ-7 команд РПЛ по голам со стандартных положений
Беллингем — лучший игрок Ла Лиги сезона-2023/2024
Гвардиола забавно пофлиртовал с болельщицей. Видео
Клопп расплакался на прощальной вечеринке. Видео
Грандиозное празднование фанатов «Галатасарая»
Роналду установил сумасшедший рекорд
Счастье фанатов «Брюгге» от первого лица. Видео
3 лучших вратаря Ла Лиги по предотвращённым голам
Милая реакция семьи Кукурельи на вызов в сборную