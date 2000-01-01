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Трогательный перформанс «Лацио» в честь Эрикссона
Трогательный перформанс «Лацио» в честь Эрикссона
Болельщики и работники римского «Лацио» устроили красивый перформанс в честь легенды клуба — неизлечимо больного Свен-Йоран Эрикссона.
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«Мы любим тебя, Свен!»
«Мы любим тебя, Свен!»
Весь Олимпийский стадион пел в честь Свен-Йорана Эрикссона. Клуб подарил тренеру памятную футболку и выставил все трофеи, завоёванные в его эпоху: кубок Серии А, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, два Кубка Италии и Суперкубка Италии.
«Лацио» отдал дань уважения неизлечимо больному Свен-Йорану Эрикссону. Фото
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