«Лацио» отдал дань уважения неизлечимо больному Свен-Йорану Эрикссону. Фото

«Мы любим тебя, Свен!»

Весь Олимпийский стадион пел в честь Свен-Йорана Эрикссона. Клуб подарил тренеру памятную футболку и выставил все трофеи, завоёванные в его эпоху: кубок Серии А, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, два Кубка Италии и Суперкубка Италии.