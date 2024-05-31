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Боруссия Дортмунд — Реал, 1 июня 2024: защитник Зюле весит 110 килограммов, он пропустит Евро, подробности, повар, диета

Защитник «Боруссии» «разбух» до 110 кг и не едет на Евро. Не помогает даже личный повар!
Анатолий Романов
Защитник «Боруссии» «разбух» до 110 кг
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В 28 лет у Никласа Зюле два разрыва «крестов». А завтра он может сыграть в финале ЛЧ.

В середине второго тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» на поле в составе немецкой команды вышел центральный защитник Никлас Зюле. У многих болельщиков внешний вид 28-летнего игрока вызвал неподдельное удивление: круглолицый исполин напоминал бодибилдера, только с явным лишним весом вместо горы мышц. В профиль так и вовсе выпирал приличных размеров живот.

Зюле помог дортмундцам выстоять и выйти в финал, но его будущее в «Боруссии» находится под огромным вопросом. Статус самого высокооплачиваемого игрока команды (€ 11 млн в год), мягко говоря, не совсем соответствует физической форме защитника. Разбираемся в проблемах футболиста, который из-за лишнего веса не попал в заявку сборной Германии на домашний Евро-2024 и рискует вскоре покинуть Дортмунд.

А кто ещё не едет на Евро?
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Баслер заявил, что Зюле — единственный игрок, для которого Puma шьёт футболки размера XXL

В течение многих лет карьеры Зюле немецкие болельщики угадывают точный вес воспитанника франкфуртского «Айнтрахта» и «Хоффенхайма», что не менее сложно, чем предсказать, какой номер выпадет в лотерею. В Дортмунде радовались, когда подписали игрока сборной Германии из «Баварии» в 2022 году на правах свободного агента, однако тренерский штаб обалдел, когда на предсезонные сборы футболист прикатил с весом в 110 кг, утверждал репортёр SPORT1 Керри Хау.

Дебют за «шмелей» и вовсе превратился в кошмар. Пропустивший из-за травмы две стартовых игры Бундеслиги сезона-2022/2023 Ники вышел на замену в матче с «Вердером» на 62-й минуте вместо Матса Хуммельса. «Боруссия» уверенно вела к тому моменту 2:0, но соперник сумел перевернуть игру (2:3), забив два мяча после неуклюжих действий явно не соответствовавшего высокому темпу матча защитника. «Кондиции Зюле вызывают вопросы, – объяснил невызов защитника в сборную Германии тогдашний тренер бундестим Ханс-Дитер Флик. – Я хочу, чтобы он переосмыслил своё отношение к делу и улучшил менталитет».

Отношения с Фликом, который на днях возглавил «Барселону», у Зюле не сложились ещё с момента их совместной работы в «Баварии». Если его предшественник Нико Ковач выпускал защитника в основе мюнхенцев, то Флик часто даже не включал в заявку. Неудивительно, ведь вес футболиста при росте 195 см составлял 104 кг. «Бундеслига – это профессиональный спорт, верно? Я не знаю ни одного профессионального спортсмена, который выступал бы с десятком лишних килограммов, – накинулся на Нико другой знаменитый немецкий тренер Феликс Магат, трижды признававшийся тренером года в Бундеслиге (2003, 2005, 2009). – Мне всё равно, что он ест или пьёт. Если это профи, то такой подход неприемлем».

Немцу поработать бы с этим тренером:
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Ещё больше Зюле досталось после того, как он признался, что не отказывает себе пропустить стаканчик пива и съесть гамбургер. «Другие игроки тоже едят фастфуд, но только ко мне поступают претензии, даже если поправиться всего на один килограмм», – упрекал хейтеров в предвзятости Зюлинью – ещё одно прозвище игрока, полученное за очень умелое как для центрального защитника обращение с мячом.

Острый на язык легендарный полузащитник «Баварии» Марио Баслер в своём подкасте Basler ballert и вовсе предрёк скорое завершение карьеры футболиста, если он не изменит отношение к режиму. «Слышал, Никлас даже на тренировки берёт с собой порцию шашлыка. Не знаю, чем он вообще думает. Зюле единственный игрок, для которого Puma производит футболки размера XXL. Сомневаюсь, что через пару лет мы увидим его на высоком уровне», – припечатал игрока Баслер.

Зюле в начале карьеры в «Хоффенхайме»

Зюле в начале карьеры в «Хоффенхайме»

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Плакат с фото Зюле и рекламой McDonald's, защита Маттеуса

Похоже, Зюле не намерен ни к кому прислушиваться, даже несмотря на преследующие его травмы, большинство из которых связаны с коленями. Именно они сильнее всего страдают при лишнем весе. Ники уже дважды рвал переднюю крестообразную связку на разных ногах (2014, 2019), после чего по полгода восстанавливался. «Я боец и всегда борюсь, – заявил Зюле после очередного разрыва «крестов». – Это очень сложно, ведь только на костылях приходится скакать почти два месяца. Затем очень дозированно нагружать колено, чтобы не случился рецидив».

Однако футболист, кажется, неверно расставляет акценты и не понимает причинно-следственных связей. Вместо борьбы с травмами нужно обратить внимание на причины их получения. К примеру, великий теннисист Новак Джокович в начале карьеры получал множество повреждений и обратился к диетологу – оказалось, что ему противопоказан глютен, а также молочные продукты. Серб полностью изменил питание и даже написал книгу «Вкус победы. 14 дней без глютена для совершенства тела и духа». В этом году ожидается издание ещё одной книги игрока, посвящённой правильному питанию.

В «Баварии» уже что-то пошло не так и закончилось серьёзной травмой

В «Баварии» уже что-то пошло не так и закончилось серьёзной травмой

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Пока не поздно, задуматься о правильном подходе к своему организму Зюле призывает и многолетний врач «Баварии» Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт: «Я давно предупреждал Никласа о возможных проблемах и расстроился не меньше, чем он, когда случился повторный разрыв «крестов». Пока что достучаться до игрока не удаётся ни с помощью предупреждений, ни критики, ни даже подколок. В 2021 году игроки «Баварии» подшутили над Зюле, повесив у входа в раздевалку плакат с рекламой McDonald's и фотографией защитника. Внизу значилась подпись: «Разыскивается: мёртвый или живой».

В первый сезон в Дортмунде руководство «Боруссии» поддержало Зюле. Спортивный директор Себастьян Кель, ставший инициатором перехода футболиста в дортмундский клуб, заявил, что верит в игрока, и выразил уверенность в его возвращении на топовый уровень. Это заявление, видимо, придало Ники крылья. Постепенно он набрал хорошую форму и вошёл по итогам сезона-2022/2023 в число самых быстрых игроков сезона, развив максимальную скорость до 34,59 км/ч. Это личный рекорд Зюле и третий показатель среди всех футболистов Бундеслиги.

В последние годы Зюле больше напоминает бодибилдера, чем футболиста

В последние годы Зюле больше напоминает бодибилдера, чем футболиста

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Также Никлас финишировал в лиге с четвёртым показателем точности передач, составившим 92,56%. Эксперты отмечали его классную тактическую игру, выбор позиции и продление замечательной серии без удалений, что большая редкость для амплуа Зюле. Во многом удачная игра защитника помогла «Боруссии» претендовать на чемпионство – «шмели» упустили титул лишь в последнем туре. «Ники очень хорош. Не хотел бы попасть под эту машину, – хвалил Зюле великий Лотар Маттеус. – Его не всегда критикуют по делу из-за лишнего веса. Знаете, иногда тело игрока кажется полнее, чем оно есть на самом деле. То же самое можно сказать, к примеру, о комплекции Сержа Гнабри. Они просто устроены таким образом, и именно такими вы и должны их воспринимать».

Роналдо забивал с весом 100 кг, но всё закончилось очередным разрывом «крестов»

Однако в сезоне-2023/2024 произошли существенные перемены – к старту Бундеслиги Никлас «разбух» ещё больше и превратился в игрока ротации. Защитник провёл в лиге 1505 минут, тогда как его основной конкурент Нико Шлоттербек – 2861. Неудивительно, что именно он поедет на домашний Евро-2024, а не Зюле. Чувствующий ответственность за деградацию игрока Кель пытался его спасти, инициировав в январе встречу Ники с остальными членами руководства «Боруссии». Зюле заявил, что осознаёт уровень давления и даже нанял личного повара, чтобы похудеть. Пока что ничего не помогает.

Роналдо и Зюле. Найдите 10 отличий

Роналдо и Зюле. Найдите 10 отличий

Фото: Getty Images

Во второй половине сезона Ники преимущественно выходил на замену, а после одного из матчей его видели в аэропорту с привычным сэндвичем в руке и колой. В связи с этим вспоминается история после перехода Роналдо Зубастика в «Милан» из «Реала». «На взвешивании бразилец показал 100 кг – я посоветовал Роналдо похудеть. Он ответил: «Что вы хотите, чтобы я делал: забивал или бегал? Он играл и не бегал, но в следующем матче забил два мяча», – удивлялся тренировавший тогда миланцев Карло Анчелотти.

В той «Боруссии» Зюле вряд ли попал бы даже на скамейку запасных:
«Боруссия» Клоппа из финала ЛЧ-2012/2013 — или нынешняя? В какой команде игроки круче?
«Боруссия» Клоппа из финала ЛЧ-2012/2013 — или нынешняя? В какой команде игроки круче?

Можно, конечно, восхищаться дистанционной скоростью Роналдо и его способности с лишним весом спокойно удирать от защитников, но все прекрасно помнят, чем всё закончилось. Очередной разрыв «крестов» в 32 года, и пенсия в совершенно нефутбольных кондициях в «Коринтиансе». Зюле может сколько угодно показывать максимальную скорость и шикарную точность передач, но сколько он ещё пробегает? И это в 28 лет! Если ничего не изменится, то очередная травма может убить его карьеру, а фанаты запомнят Ники лишь как автора феноменального подката против Килиана Мбаппе в прошлом году.

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