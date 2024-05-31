Защитник «Боруссии» «разбух» до 110 кг и не едет на Евро. Не помогает даже личный повар!

В 28 лет у Никласа Зюле два разрыва «крестов». А завтра он может сыграть в финале ЛЧ.

В середине второго тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» на поле в составе немецкой команды вышел центральный защитник Никлас Зюле. У многих болельщиков внешний вид 28-летнего игрока вызвал неподдельное удивление: круглолицый исполин напоминал бодибилдера, только с явным лишним весом вместо горы мышц. В профиль так и вовсе выпирал приличных размеров живот.

Зюле помог дортмундцам выстоять и выйти в финал, но его будущее в «Боруссии» находится под огромным вопросом. Статус самого высокооплачиваемого игрока команды (€ 11 млн в год), мягко говоря, не совсем соответствует физической форме защитника. Разбираемся в проблемах футболиста, который из-за лишнего веса не попал в заявку сборной Германии на домашний Евро-2024 и рискует вскоре покинуть Дортмунд.

Баслер заявил, что Зюле — единственный игрок, для которого Puma шьёт футболки размера XXL

В течение многих лет карьеры Зюле немецкие болельщики угадывают точный вес воспитанника франкфуртского «Айнтрахта» и «Хоффенхайма», что не менее сложно, чем предсказать, какой номер выпадет в лотерею. В Дортмунде радовались, когда подписали игрока сборной Германии из «Баварии» в 2022 году на правах свободного агента, однако тренерский штаб обалдел, когда на предсезонные сборы футболист прикатил с весом в 110 кг, утверждал репортёр SPORT1 Керри Хау.

Дебют за «шмелей» и вовсе превратился в кошмар. Пропустивший из-за травмы две стартовых игры Бундеслиги сезона-2022/2023 Ники вышел на замену в матче с «Вердером» на 62-й минуте вместо Матса Хуммельса. «Боруссия» уверенно вела к тому моменту 2:0, но соперник сумел перевернуть игру (2:3), забив два мяча после неуклюжих действий явно не соответствовавшего высокому темпу матча защитника. «Кондиции Зюле вызывают вопросы, – объяснил невызов защитника в сборную Германии тогдашний тренер бундестим Ханс-Дитер Флик. – Я хочу, чтобы он переосмыслил своё отношение к делу и улучшил менталитет».

Отношения с Фликом, который на днях возглавил «Барселону», у Зюле не сложились ещё с момента их совместной работы в «Баварии». Если его предшественник Нико Ковач выпускал защитника в основе мюнхенцев, то Флик часто даже не включал в заявку. Неудивительно, ведь вес футболиста при росте 195 см составлял 104 кг. «Бундеслига – это профессиональный спорт, верно? Я не знаю ни одного профессионального спортсмена, который выступал бы с десятком лишних килограммов, – накинулся на Нико другой знаменитый немецкий тренер Феликс Магат, трижды признававшийся тренером года в Бундеслиге (2003, 2005, 2009). – Мне всё равно, что он ест или пьёт. Если это профи, то такой подход неприемлем».

Ещё больше Зюле досталось после того, как он признался, что не отказывает себе пропустить стаканчик пива и съесть гамбургер. «Другие игроки тоже едят фастфуд, но только ко мне поступают претензии, даже если поправиться всего на один килограмм», – упрекал хейтеров в предвзятости Зюлинью – ещё одно прозвище игрока, полученное за очень умелое как для центрального защитника обращение с мячом.

Острый на язык легендарный полузащитник «Баварии» Марио Баслер в своём подкасте Basler ballert и вовсе предрёк скорое завершение карьеры футболиста, если он не изменит отношение к режиму. «Слышал, Никлас даже на тренировки берёт с собой порцию шашлыка. Не знаю, чем он вообще думает. Зюле единственный игрок, для которого Puma производит футболки размера XXL. Сомневаюсь, что через пару лет мы увидим его на высоком уровне», – припечатал игрока Баслер.

Зюле в начале карьеры в «Хоффенхайме» Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Плакат с фото Зюле и рекламой McDonald's, защита Маттеуса

Похоже, Зюле не намерен ни к кому прислушиваться, даже несмотря на преследующие его травмы, большинство из которых связаны с коленями. Именно они сильнее всего страдают при лишнем весе. Ники уже дважды рвал переднюю крестообразную связку на разных ногах (2014, 2019), после чего по полгода восстанавливался. «Я боец и всегда борюсь, – заявил Зюле после очередного разрыва «крестов». – Это очень сложно, ведь только на костылях приходится скакать почти два месяца. Затем очень дозированно нагружать колено, чтобы не случился рецидив».

Однако футболист, кажется, неверно расставляет акценты и не понимает причинно-следственных связей. Вместо борьбы с травмами нужно обратить внимание на причины их получения. К примеру, великий теннисист Новак Джокович в начале карьеры получал множество повреждений и обратился к диетологу – оказалось, что ему противопоказан глютен, а также молочные продукты. Серб полностью изменил питание и даже написал книгу «Вкус победы. 14 дней без глютена для совершенства тела и духа». В этом году ожидается издание ещё одной книги игрока, посвящённой правильному питанию.

В «Баварии» уже что-то пошло не так и закончилось серьёзной травмой Фото: Adam Pretty/Getty Images

Пока не поздно, задуматься о правильном подходе к своему организму Зюле призывает и многолетний врач «Баварии» Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт: «Я давно предупреждал Никласа о возможных проблемах и расстроился не меньше, чем он, когда случился повторный разрыв «крестов». Пока что достучаться до игрока не удаётся ни с помощью предупреждений, ни критики, ни даже подколок. В 2021 году игроки «Баварии» подшутили над Зюле, повесив у входа в раздевалку плакат с рекламой McDonald's и фотографией защитника. Внизу значилась подпись: «Разыскивается: мёртвый или живой».

В первый сезон в Дортмунде руководство «Боруссии» поддержало Зюле. Спортивный директор Себастьян Кель, ставший инициатором перехода футболиста в дортмундский клуб, заявил, что верит в игрока, и выразил уверенность в его возвращении на топовый уровень. Это заявление, видимо, придало Ники крылья. Постепенно он набрал хорошую форму и вошёл по итогам сезона-2022/2023 в число самых быстрых игроков сезона, развив максимальную скорость до 34,59 км/ч. Это личный рекорд Зюле и третий показатель среди всех футболистов Бундеслиги.

В последние годы Зюле больше напоминает бодибилдера, чем футболиста Фото: Maja Hitij/Getty Images

Также Никлас финишировал в лиге с четвёртым показателем точности передач, составившим 92,56%. Эксперты отмечали его классную тактическую игру, выбор позиции и продление замечательной серии без удалений, что большая редкость для амплуа Зюле. Во многом удачная игра защитника помогла «Боруссии» претендовать на чемпионство – «шмели» упустили титул лишь в последнем туре. «Ники очень хорош. Не хотел бы попасть под эту машину, – хвалил Зюле великий Лотар Маттеус. – Его не всегда критикуют по делу из-за лишнего веса. Знаете, иногда тело игрока кажется полнее, чем оно есть на самом деле. То же самое можно сказать, к примеру, о комплекции Сержа Гнабри. Они просто устроены таким образом, и именно такими вы и должны их воспринимать».

Роналдо забивал с весом 100 кг, но всё закончилось очередным разрывом «крестов»

Однако в сезоне-2023/2024 произошли существенные перемены – к старту Бундеслиги Никлас «разбух» ещё больше и превратился в игрока ротации. Защитник провёл в лиге 1505 минут, тогда как его основной конкурент Нико Шлоттербек – 2861. Неудивительно, что именно он поедет на домашний Евро-2024, а не Зюле. Чувствующий ответственность за деградацию игрока Кель пытался его спасти, инициировав в январе встречу Ники с остальными членами руководства «Боруссии». Зюле заявил, что осознаёт уровень давления и даже нанял личного повара, чтобы похудеть. Пока что ничего не помогает.

Роналдо и Зюле. Найдите 10 отличий Фото: Getty Images

Во второй половине сезона Ники преимущественно выходил на замену, а после одного из матчей его видели в аэропорту с привычным сэндвичем в руке и колой. В связи с этим вспоминается история после перехода Роналдо Зубастика в «Милан» из «Реала». «На взвешивании бразилец показал 100 кг – я посоветовал Роналдо похудеть. Он ответил: «Что вы хотите, чтобы я делал: забивал или бегал? Он играл и не бегал, но в следующем матче забил два мяча», – удивлялся тренировавший тогда миланцев Карло Анчелотти.

Можно, конечно, восхищаться дистанционной скоростью Роналдо и его способности с лишним весом спокойно удирать от защитников, но все прекрасно помнят, чем всё закончилось. Очередной разрыв «крестов» в 32 года, и пенсия в совершенно нефутбольных кондициях в «Коринтиансе». Зюле может сколько угодно показывать максимальную скорость и шикарную точность передач, но сколько он ещё пробегает? И это в 28 лет! Если ничего не изменится, то очередная травма может убить его карьеру, а фанаты запомнят Ники лишь как автора феноменального подката против Килиана Мбаппе в прошлом году.