7 фактов о прошедшем сезоне, которые реально удивляют

В Серии А осталось доиграть отложенный матч между «Аталантой» и «Фиорентиной», но по большому счёту чемпионаты в Европе завершились. Интересно, что в первенствах Англии, Испании и Германии титул забрали не те команды, которые были лучшими по xGD (разнице созданных и допущенных моментов, исходя из ударов по воротам). Если смотреть на xGD в этих лигах – первыми оказались «Арсенал», «Барселона» и «Бавария». А вот ещё семь интересных фактов, основанных на статистике этого сезона.

1. Игрок «Бохума» – лучший футболист по ключевым передачам в топ-5 лигах. Речь идёт о полузащитнике Кевине Штёгере. Он отдал 127 пасов под удар – это лучший показатель, и он остался за футболистом 16-й команды Германии. На втором месте полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш (114 ключевых передач), а на третьем – хавбек «Брайтона» Паскаль Грос (103 ключевые передачи). Если бы Штёгер был младше 30 лет, то после такого сезона за ним бы уже выстроилась очередь из клубов.

Кевин Штёгер Фото: Leon Kuegeler/Getty Images

2. Тибо Куртуа – в числе 10 лучших вратарей Ла Лиги по предотвращённым голам. Он отыграл всего четыре матча. Тяжело представить, что такие два факта могут быть об одном голкипере, но это действительно так. Бельгиец из-за травмы пропустил почти весь чемпионат Испании и сыграл лишь 333 минуты на самом финише. Причём в последнем туре Куртуа ещё и заменили на 63-й минуте. За отведённое время вратарь не пропустил ни разу, отбив мячей на 3,1 гола. Тут используется метрика PSxG+/-, которая учитывает только удары в створ. По этому показателю Куртуа – восьмой в лиге. Выше, чем Кепа Аррисабалага, который за 14 матчей спас команду от двух голов. Правда, лучшим в команде остался Андрей Лунин, который за 21 матч своими сейвами уберёг команду от 4,2 гола.

3. Нападающий «Челси» Николас Джексон получил 10 жёлтых карточек, из которых девять – за неспортивное поведение. Молодой сенегалец проводит свой первый сезон в АПЛ, и ему потребовалось время для адаптации. В первых шести турах нападающий получил пять жёлтых карточек за неспортивное поведение и заработал дисквалификацию на седьмой тур. Среди прочего нападающий несколько раз был наказан за то что требовал карточки для соперника. Уже в сентябре главный тренер «Челси» Почеттино говорил, что пообщался с Джексоном по поводу жёлтых, и темп их набора действительно сократился. Правда, в 24-м туре форвард получил совсем дурацкую жёлтую в матче с «Пэлас», празднуя гол, будучи на скамейке. Это предупреждение стало девятым и до 33-го тура следующее привело бы к бану уже на два матча. Джексон выдержал это испытание и 10-ю жёлтую получил только в 37-м туре, прыгнув в толпу зрителей при праздновании уже своего гола.

Николас Джексон Фото: Скриншот транлсяции

4. Полузащитник «Реала» Арда Гюллер пробил по воротам шесть раз и забил шесть мячей. В дебютном сезоне турецкий футболист появлялся на поле редко – принял участие всего в 10 матчах чемпионата (отыграл 373 минуты), поэтому ударов у него набралось так мало. За это время у 19-летнего полузащитника не было ни одного удара мимо. Правда, каждый из этих ударов был из штрафной, но парень отличался в том числе правой ногой, будучи левшой.

5. Полузащитник «Гранады» Херард Гумбау 45 раз ударил по воротам, но не забил ни одного мяча. Это худшая реализация в топ-лигах. Он попал в створ девять раз (20%), но с его ударами вратари справились. А ещё стоит выделить нападающего «Эмполи» Николо Камбьяги, который пробил 71 раз в этом сезоне Серии А, но отличился лишь однажды – в матче с «Торино» в 31-м туре. Правда, и там вратарь почти отбил удар – дотянулся до мяча, который всё-таки зашёл в ворота. Камбьяги радовался так, словно выиграл Лигу чемпионов, а поздравить форварда прибежала вся скамейка запасных.

Николо Камбьяги Фото: Скриншот транлсяции

6. Миранчук – лучший игрок Серии А по ударам в створ на 90 минут. Алексей в этом сезоне Серии А отыграл за «Аталанту» 1142 минуты и пробил в створ ворот 21 раз (всего – 35). Это в среднем один удар в створ на 54 минуты или 1,65 удара на 90 минут. Россиянин по этому показателю чуть-чуть обошёл нападающего «Наполи» Осимхена, который в среднем за 90 минут бил в створ 1,63 раза. На третьем месте одноклубник Миранчука – нападающий Скамакка (1,59 удара в створ). Но тут статистика ещё может измениться после игры с «Фиорентиной».

7. По состоянию на 8 марта шансы Греции на попадание в топ-15 в таблице коэффициентов УЕФА оценивались в 0,1% (по данным Opta). На тот момент за эту строчку явно боролись Израиль и Дания, а у Греции вылетели все клубы, кроме «Олимпиакоса» и ПАОКа, которые проиграли первые матчи 1/8 финала Лиги Конференций со счётом 1:4 и 0:2. Однако получилось так, что оба клуба каким-то чудом прошли дальше. После того как клуб из Афин выиграл турнир, Греция поднялась на 15-ю строчку, опередив Данию на 0,075 балла. Это позволит грекам заявить через сезон не одну, а две команды в отбор Лиги чемпионов.