Роналду бьётся за трофей, экс-тренер «Спартака» Ваноли — за место в Серии А, Миранчук – за медали.

Не только финалы Лиги чемпионов и Кубка России. Матчи уикенда, которые не стоит пропускать

Думали, клубный футбол уже всё? Да, сезон в европейском футболе близится к завершению, но классных матчей ещё достаточно! 1 июня нас ждёт финал Лиги чемпионов, 2-го числа — финал Кубка России. Однако хватает и других интересных игр. Давайте составим рейтинг главных встреч уикенда.

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