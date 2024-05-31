Не только финалы Лиги чемпионов и Кубка России. Матчи уикенда, которые не стоит пропускать

Думали, клубный футбол уже всё? Да, сезон в европейском футболе близится к завершению, но классных матчей ещё достаточно! 1 июня нас ждёт финал Лиги чемпионов, 2-го числа — финал Кубка России. Однако хватает и других интересных игр. Давайте составим рейтинг главных встреч уикенда.
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«Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид: 1 июня, 22:00 мск
Интрига: кто победит в финале Лиги чемпионов?
У «Реала» классная статистика — шесть побед в шести финалах в ЛЧ в ХХI веке. Карло Анчелотти тоже знает, как добиваться успеха в «Реале». В 2014 году итальянский тренер привёл мадридский клуб к победе в Лиге чемпионов. Тогда играли с «Атлетико», теперь — с дортмундской «Боруссией». Кстати, присутствие немецкого клуба в нынешнем финале — большой сюрприз. Во-первых, команда Эдина Терзича выжила в «группе смерти». Она заняла первое место в компании с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом». Во-вторых, «Боруссия» прошла в плей-офф «Атлетико» и всё тот же «ПСЖ». Мало кто мог поставить на выход клуба из Дортмунда в финал. Конечно, «Реал» справедливо считают фаворитом, но почему бы «Боруссии» не преподнести ещё один сюрприз?
«Балтика» — «Зенит»: воскресенье, 2 июня, 18:00 мск
Интрига: оформит ли «Зенит» требл?
По всей видимости, Сергей Игнашевич покидает пост главного тренера «Балтики», а предстоящий матч станет для него последним в клубе. Команда не выполнила поставленную задачу и вылетела в Первую лигу. Победа в Кубке России могла бы немного скрасить разочарование, но у «Балтики» безумно сложный соперник. «Зенит» провёл далеко не самый классный сезон. С другой стороны, он уже взял два трофея (победа в РПЛ и Суперкубок России), а теперь всерьёз претендует на третий. «Балтика» в ходе турнира выбила из турнира «Локомотив», «Ростов» и «Спартак». Сотворит ли она ещё одну сенсацию?
«Акрон» — «Урал»: суббота, 1 июня, 15:00 мск
Интрига: отправится ли «Урал» в Первую лигу?
Клуб из Екатеринбурга всё ближе к вылету в Первую лигу. «Урал» проиграл «Акрону» первый стыковой матч за место в РПЛ — 0:2. Виктору Гончаренко не простили такого результата — руководство «Урала» отправило тренера в отставку. Так что ко второму матчу 14-я команда РПЛ готовится без него. На всякий случай скажем, что «Урал» не играл в Первой лиге с сезона-2012/2013. Что касается «Акрона», то ранее команда не выступала в РПЛ. А теперь как никогда близка к повышению в классе. Для этого ей достаточно не разбазарить преимущество, добытое по итогам первого матча.
«Арсенал» — «Пари Нижний Новгород»: 1 июня, 18:00 мск
Интрига: кто сыграет в новом сезоне в РПЛ?
«Пари НН» ужасно проводит весенний отрезок сезона. Команда не побеждала с 9 марта. После этого она потерпела восемь поражений в 10 матчах и опустилась в зону переходных матчей. «Пари НН» завершил турнир на 13-м месте и теперь находится в подвешенном состоянии. Смена тренера не принесла желаемого результата. При Саше Иличе команда не одержала ни одной победы и проиграла первый стыковой матч «Арсеналу» (1:2). Пока всё идёт к тому, что нижегородская команда покинет элитный дивизион. «Арсенал» одержал победу за счёт голов со стандартов, в то время как лучший бомбардир Первой лиги Джонатан Окоронкво ушёл с поля без голов.
«Аталанта» — «Фиорентина»: воскресенье, 2 июня, 19:00 мск
Интрига: попадёт ли «Аталанта» в топ-3?
Почему «Аталанта» и «Фиорентина» играют друг с другом спустя неделю после окончания 38-го тура Серии А? Из-за участия клубов в международных турнирах организаторы просто не нашли свободных окон для проведения перенесённого матча. В итоге «Аталанта» победила в Лиге Европы, а «Фиорентина» проиграла в финале Лиги конференций. Если бергамаски справятся с соперником, то обойдут «Ювентус» и поднимутся в топ-3. Кстати, «Аталанта» не завершала сезон так высоко с 2021 года. Для «Фиорентины» матч не имеет никакого значения — она в любом случае останется на восьмом месте. Алексей Миранчук уже стал победителем ЛЕ. Получится ли у него и команды залететь в первую тройку Серии А?
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: пятница, 31 мая, 21:00 мск
Интрига: возьмёт ли Роналду первый трофей в сезоне?
Закрытие сезона в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с Криштиану Роналду пока не взял ни одного трофея. Второе место в чемпионате, поражение в финале Кубка Саудовской Аравии, вылет из азиатской Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. «Аль-Хиляль», в свою очередь, выиграл чемпионат и победил в Суперкубке. А теперь у команды Жорже Жезуша есть шанс не только оформить «золотой» хет-трик, но и оставить соперника без трофея. Отличный стимул. Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, но амбициозный Криштиану наверняка рассчитывает на трофей. Закроет ли португалец сезон успешным результатом?
«Интер Майами» — «Сент-Луис Сити»: воскресенье, 2 июня, 02:30 мск
Интрига: сколько мячей забьёт Месси?
«Интер» неудачно провёл предыдущий матч — проиграл дома «Атланте» (1:3), несмотря на гол Лионеля Месси. К слову, аргентинец прервал мини-серию из двух игр без забитых мячей. Это был первый матч в нынешнем сезоне, когда клуб из Майами проиграл с Месси в составе. Сейчас «Интер» лидирует в Восточной конференции, но ближайший соперник отстаёт всего лишь на одно очко. «Сент-Луис» представляет Западную конференцию и пока располагается за пределами зоны плей-офф, а именно на 10-й строчке. Справится ли «Интер» с таким соперником? И сколько теперь забьёт Месси?
«Венеция» — «Кремонезе»: воскресенье, 2 июня, 21:30 мск
Интрига: доберётся ли Ваноли до Серии А?
Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли сейчас работает в «Венеции». Там же на скамейке запасных сидит Денис Черышев. Команда не смогла пробиться в Серию А напрямую и теперь пробует сделать это через стыковые матчи. В полуфинале плей-офф она дважды обыграла «Палермо» (1:0 и 2:1). Теперь на пути «Венеции» ещё один соперник — «Кремонезе». Этот клуб ранее прошёл «Катандзаро» (2:2, 4:1). Участник Серии А определится по итогам двух стыковых матчей. Первый прошёл 30 мая и завершился со счётом 0:0, ответный запланирован на 2 июня.
«Метц» — «Сент-Этьен»: воскресенье, 2 июня, 18:00 мск
Интрига: вернётся ли «Сент-Этьен» в Лигу 1?
В мае 2022-го «Сент-Этьен» вылетел из Лиги 1, после того как проиграл по сумме двух стыковых матчей «Осеру». Год назад команда заняла только восьмое место во втором дивизионе, а теперь добралась до третьей строчки. Чтобы вернуться в Лигу 1, «Сент-Этьену» необходимо пройти «Метц» по сумме двух стыковых матчей. Первый состоялся 30 мая, ответный пройдёт 2 июня. Кстати, «Метц» едва не вылетел из элитного дивизиона напрямую, однако с большим трудом не упал ниже 16-й строчки. Кто же сыграет в Лиге 1?