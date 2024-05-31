«Спартак» — чемпион Москвы в этом сезоне РПЛ. А «Локо» нет даже в тройке

По традиции после завершения сезона РПЛ подводим итоги «чемпионата внутри чемпионата». Мини-турнира с участием столичных команд. В этом сезоне в чемпионате Москвы было меньше матчей, поскольку сократилось количество клубов из-за вылета «Торпедо». «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» провели между собой 12 дерби. Какая же Москва в 2024 году – красно-белая, красно-синяя, бело-голубая или, быть может, красно-зелёная?

Для начала забавный факт: лучшим бомбардиром чемпионата Москвы стал… защитник Милан Гаич! Сербский легионер армейцев забил три мяча – оформил дубль со «Спартаком», кроме того, поразил ворота «Локомотива». Ещё удивительнее тот факт, что это все голы Гаича в нынешнем сезоне.

Если быть точным, то Гаич поделил первое место в списке бомбардиров московских дерби со своим одноклубником Антоном Заболотным. Нападающий ЦСКА забил по мячу в обоих матчах с «Динамо» и добавил к этому гол «Локомотиву». Но воображаемый приз «золотая винтовка» отдаём всё-таки Гаичу. Латералю объективно труднее стать хорошим снайпером, нежели штатному форварду.

А вот итоги чемпионата Москвы сезона-2023/2024:

Четвёртое место. «Локомотив» — три очка

Команда Михаила Галактионова на удивление плохо провела столичные дерби в нынешнем сезоне. «Локомотив» не одержал ни одной победы над московскими командами! Железнодорожники сыграли вничью дома со «Спартаком» (1:1), ЦСКА (3:3) и «Динамо» (0:0). А на выезде уступили каждому из соперников. «Спартаку» со счётом 2:3, ЦСКА – 1:4, а «Динамо» – 1:2. «Локомотив» набрал всего три очка при разнице мячей 8:13.

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Третье место. ЦСКА — шесть очков

Армейцы выступили в чемпионате Москвы чуть лучше, чем железнодорожники, но тоже в целом неудачно. Единственную победу ЦСКА одержал на своём поле над «Локомотивом» (4:1). Ещё были три ничьих – на выезде с тем же «Локомотивом» (3:3) и дважды со «Спартаком» (2:2 в гостях и 0:0 дома). ЦСКА проиграл «Динамо» со счётом 1:2 в домашнем матче и 2:3 на выезде. В результате команда Владимира Федотова взяла в дерби всего шесть очков. Разница мячей – 12:11. Единственный приятный факт: армейцы забили больше всех в столичном мини-турнире.

Владимир Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второе место. «Динамо» — 10 очков

«Динамо» финишировало на третьем месте в РПЛ после «Зенита» и «Краснодара», а значит, опередило в итоговой таблице всех соседей. Однако в чемпионате Москвы команда Марцела Лички не стала лучшей. Динамовцы одержали три победы над ЦСКА (2:1 дома и 3:2 — в гостях) и «Локомотивом» (2:1 дома), сыграли вничью с железнодорожниками (0:0 на выезде), а вот «Спартаку» дважды проиграли (0:1 в гостях и 1:2 — на своём поле). В результате бело-голубые набрали в дерби 10 очков. Разница мячей – 8:7.

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первое место. «Спартак» — 12 очков

«Спартак» — чемпион Москвы! Команда Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича поразительно успешно сыграла с другими столичными коллективами, не потерпев ни одного поражения в шести матчах. Красно-белые дважды переиграли «Динамо» (1:0 дома и 2:1 — в гостях) и одержали одну победу над «Локомотивом» на своём поле (3:2). Ещё три встречи завершили вничью – с «Локомотивом» на выезде (1:1) и с ЦСКА (2:2 дома и 0:0 — в гостях). «Спартак» заработал в битвах с принципиальным соперниками 12 очков. Разница мячей — 9:6. Красно-белые лидеры и по пропущенным мячам.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если бы «Спартак» был столь же успешен в матчах за пределами Москвы, то поборолся бы за золото РПЛ.