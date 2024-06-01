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Акрон — Урал: прямая онлайн-трансляция ответного стыкового матча РПЛ, где смотреть, видео, 1 июня 2024, Арсенал Тула — Пари НН

Решающие матчи стыков РПЛ! В элите правда будет четыре команды из Первой лиги? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Стыки РПЛ. LIVE
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«Акрон» и тульский «Арсенал» близки к повышению. А вот у «Урала» и «Пари НН» всё плохо.

Друзья, всем привет! Уже сегодня, 1 июня, определится финальный список участников нового сезона РПЛ. Нас ждут ответные стыковые матчи!

Первыми начнут «Акрон» и «Урал» (15:00 мск). В этой паре многие считали абсолютным фаворитом Екатеринбург, но на своём поле команда влетела 0:2. После такого провала был уволен Гончаренко, и теперь у клуба, видимо, расчёт на эмоциональный всплеск в ответной встрече. А ведь играть в гостях!

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» домашнюю игру тоже провалил. После быстрого обмена голами «Арсенал» забил второй и удержал победный счёт. Теперь «Нижнему» нужно любой ценой добиваться камбэка на выезде. Смогут? Начало — в 18:00 мск.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за обоими стыковыми матчами в этом онлайне. Присоединяйтесь!

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