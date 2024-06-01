Решающие матчи стыков РПЛ! В элите правда будет четыре команды из Первой лиги? LIVE

Друзья, всем привет! Уже сегодня, 1 июня, определится финальный список участников нового сезона РПЛ. Нас ждут ответные стыковые матчи!
Первыми начнут «Акрон» и «Урал» (15:00 мск). В этой паре многие считали абсолютным фаворитом Екатеринбург, но на своём поле команда влетела 0:2. После такого провала был уволен Гончаренко, и теперь у клуба, видимо, расчёт на эмоциональный всплеск в ответной встрече. А ведь играть в гостях!
«Пари НН» домашнюю игру тоже провалил. После быстрого обмена голами «Арсенал» забил второй и удержал победный счёт. Теперь «Нижнему» нужно любой ценой добиваться камбэка на выезде. Смогут? Начало — в 18:00 мск.
«Чемпионат» будет следить за обоими стыковыми матчами в этом онлайне. Присоединяйтесь!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 1 июня 2024
-
02:09
-
01:52
-
00:54
-
00:36
-
00:28
-
00:27
-
00:19
-
00:09
-
00:08
- 31 мая 2024
-
23:57
-
23:52
-
23:44
-
23:41
-
23:27
-
23:23
-
23:10
-
22:55
-
22:50
-
22:40
-
22:39
-
22:24
-
22:08
-
22:04
-
22:00
-
21:44
-
21:35
-
21:31
-
21:21
-
21:11
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:42
-
20:41
-
20:36