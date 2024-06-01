Финал Лиги чемпионов! «Реал» идёт за 15-м кубком, а «Боруссия» — за новой сенсацией! LIVE

Друзья, всем привет! Мы наконец дождались главного дня евросезона. Сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» зарубится с мадридским «Реалом»!

«Боруссия» — пожалуй, главная сенсация этого розыгрыша Лиги чемпионов. Команда Терзича угодила в «группу смерти» с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом», но умудрилась выйти из неё с первого места. В плей-офф дортмундцы расправились с ПСВ, а затем неожиданно выбили «Атлетико» и «ПСЖ».

«Реал» же в своём стиле. В группе взяли все 18 очков, в 1/8 финала вынесли «РБ Лейпциг», а затем цинично выбили других фаворитов — минус «Манчестер Сити» и «Бавария». Теперь парни Анчелотти в шаге от 15-го трофея ЛЧ.

За финалом Лиги чемпионов — 2023/2024 предлагаем следить в онлайн-материале «Чемпионата». Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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