Шесть финалов «Реала» в Лиге чемпионов в XXI веке. Какой Мадрид был сильнейшим?

Финал Лиги чемпионов — кульминация сезона в европейском футболе. На этот раз за трофей поспорят «Реал» и дортмундская «Боруссия». Присутствие мадридского клуба в финале уже становится традицией — он сыграет там в шестой раз с 2014 года. Вспоминаем все финалы «Реала» в ХХI веке и выбираем его сильнейшую версию.
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«Байер» — «Реал» — 1:2, 15 мая 2002 года
Тренер: Висенте дель Боске.
В те времена для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов нужно было преодолеть два групповых раунда. У «Реала» не возникло никаких проблем — в обоих случаях он занимал первое место. Сначала набрал 13 очков в компании с «Ромой», «Локомотивом» и «Андерлехтом». А потом занял первую строчку в таблице с «Панатинаикосом», «Спартой» и «Порту». На втором групповом этапе испанский клуб набрал 16 очков из 18 возможных. В четвертьфинале «Реал» прошёл «Баварию», хотя и проиграл первый матч в Мюнхене (1:2). Испанская команда вела на протяжении большей части встречи, а потом пропустила на 82-й и 88-й минутах. Впрочем, хозяева победили в Мадриде (2:0) и прошли дальше. В полуфинале «Реал» обыграл принципиального соперника — «Барселону» (2:0, 1:1).
Роберто Карлос, Фернандо Йерро, Мичел Сальгадо, Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Рауль Гонсалес — все эти футболисты играли за «Реал». В финале звёздный состав мадридского клуба одолел «Байер» (2:1). Кстати, именно в 2002 году команда из Леверкузена упустила три трофея за несколько дней. В финале соперники забили три мяча в первом тайме. Рауль воспользовался феноменальным выбросом Карлоса из-за боковой линии и реализовал выход один на один с вратарём. «Байер» ответил очень быстро — Лусио отличился со стандарта. В концовке первого тайма Зидан оформил, пожалуй, самый красивый гол в карьере. Гениальный удар с лёта в ближнюю девятку! «Реал» выиграл трофей в том числе и благодаря 21-летнему вратарю Икеру Касильясу. Тот вышел на замену в середине второй половины и несколько раз спас команду.
«Ювентус» — «Реал» — 1:4, 3 июня 2017 года
Тренер: Зинедин Зидан.
«Реал» не потерпел ни одного поражения на групповом этапе (три победы, три ничьих), но занял только второе место. Его опередила дортмундская «Боруссия» (14 очков), а вот «Легия» (четыре очка) и «Спортинг» (три) остались позади. В 1/8 финала мадридский клуб прошёл «Наполи» (3:1, 3:1), а далее с большим трудом одолел «Баварию». «Реал» победил в Мюнхене (2:1), проиграл дома в основное время (1:2), но потом трижды забил в дополнительное. Новая встреча с «Атлетико» — новая победа «Реала». Дома помог хет-трик Роналду (3:0), а в гостях можно было и проиграть (1:2).
Финальный матч прошёл в Кардиффе, и он оказался счастливым для «Реала». На перерыв команды ушли при счёте 1:1. На гол Роналду туринцы ответили результативным выстрелом Марио Манджукича — хорват забил ударом через себя. Во втором тайме зрители увидели голы только в исполнении «Реала». Каземиро и Роналду забили в течение трёх минут, а окончательный счёт в концовке установил Марко Асенсио.
«Реал» — «Атлетико» — 4:1 (д. вр. 3:0), 24 мая 2014 года
Тренер: Карло Анчелотти.
«Реал» вернул себе звание сильнейшего клуба Европы. Это произошло спустя 12 лет после предыдущего триумфа. Естественно, в составе «Реала» уже не было Фигу, Зидана и Карлоса, но зато появились новые звёзды. Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Серхио Рамос, Анхель Ди Мария — очень крутые ребята! На групповой стадии «Реал» занял первое место в квартете с «Галатасараем», «Ювентусом» и «Копенгагеном». Команда Карло Анчелотти набрала 16 очков из 18 возможных. В первом раунде плей-офф «Реал» очень легко прошёл «Шальке» (6:1, 3:1), а дальше не без проблем справился с дортмундской «Боруссией» (3:0, 0:2). Третий раунд плей-офф — третий соперник из Германии. «Реал» справился и с «Баварией» (1:0, 4:0).
Рамос — человек, который спас «Реал» от поражения в финале. Центральный защитник забил на 90+3-й минуте, когда его команда «горела» 0:1. В дополнительное время «Реал» добил соперника — Бэйл, Марсело и Роналду (с пенальти) забили по голу в течение 10 минут. «Реал» владел мячом 60% игрового времени и нанёс 21 удар (12 — в створ). Соперник бил 10 раз (шесть — в створ). В Лиссабоне «Реал» наконец-то выиграл Лигу чемпионов в 10-й раз в истории.
«Реал» — «Ливерпуль» — 3:1, 26 мая 2018 года
Тренер: Зинедин Зидан.
Третий подряд финал «Реала» с Зиданом — третья победа. На пути к киевскому матчу мадридский клуб обыграл в плей-офф «ПСЖ» (3:1, 2:1), «Ювентус» (3:0, 1:3) и «Баварию» (2:1, 2:2). В Турине Роналду оформил чудо-гол ударом через себя и получил овации от местных болельщиков. На групповой стадии «Реал» занял второе место вслед за «Тоттенхэмом». Английский клуб набрал 16 очков, испанский — 13. А вот дортмундская «Боруссия» и АПОЭЛ не одержали ни одной победы (у них по два очка).
В финале зрители не увидели ни одного гола до перерыва. Зато были сразу две вынужденные замены. Рамос сломал Мохамеда Салаха — египтянин уходил с поля со слезами. Карвахаль тоже плакал — его поменяли из-за травмы спустя семь минут. После перерыва были две результативные ошибки вратаря мерсисайдцев Лориса Кариуса и шикарный удар Бэйла через себя. На это «Ливерпуль» ответил только голом Садио Мане. Третья подряд победа «Реала» в Лиге чемпионов и четвёртая за пять лет. Это было легендарно.
«Реал» — «Атлетико» — 1:1 (5:3 пен.), 28 мая 2016 года
Тренер: Зинедин Зидан.
В 2016-м мадридские клубы встретились в финале Лиги чемпионов во второй раз за два года. И снова выявили победителя за пределами основного времени. «Реал» на пути к финалу занял первое место в группе с «ПСЖ», «Шахтёром» и «Мальмё». Мадридский клуб набрал 16 очков из 18 возможных. Команда Зинедина Зидана забила 19 мячей, а пропустила всего три. В шести матчах плей-офф соперники суммарно забили в ворота Мадрида всего два гола. «Реал» прошёл «Рому» (2:0, 2:0), а потом с большим трудом справился с «Вольфсбургом». В Германии проиграли 0:2, а потом взяли более убедительный реванш дома — 3:0. Нужно сказать спасибо Роналду — он сделал хет-трик. В полуфинале «Реал» одолел «Манчестер Сити» (0:0, 1:0).
Как и в 2014 году, соперники по финалу снова забили друг другу по мячу в основное время. Только теперь «Реал» вышел вперёд (снова отличился Рамос), а номинальные гости отыгрались за 11 минут до конца основного времени. Дело дошло до серии пенальти, где свою попытку не реализовал только Хуанфран. Кстати, Антуан Гризманн не забил пенальти в основное время — его удар на 48-й минуте приняла на себя перекладина.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:1, 28 мая 2022 года
Тренер: Карло Анчелотти.
Финал, который должен был принять Санкт-Петербург. Но его перенесли из-за всем известных причин. В Париже «Ливерпуль» снова проиграл неудобному сопернику. Автором единственного гола стал Винисиус Жуниор, но как же хорош был Тибо Куртуа! Бельгиец несколько раз откровенно спас команду — возможно, каким-то образом заколдовал ворота. Кстати, начало финала перенесли примерно на полчаса из-за проблем с безопасностью при входе на стадион.
«Реал» начал поход к очередному трофею с группы с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром». Там он сенсационно проиграл молдавскому клубу дома (1:2), но одержал пять побед в пяти остальных матчах. Как итог — первое место в квартете с 15 очками. В плей-офф были чудесные камбэки с «ПСЖ» (0:1, 3:1) и «Манчестер Сити» (3:4, 3:1). Между этими встречами «Реал» с большим трудом справился с «Челси» (3:1, 2:3). В ответной игре пришлось играть овертайм, где мадридцам помог Карим Бензема.