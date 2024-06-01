Шесть финалов «Реала» в Лиге чемпионов в XXI веке. Какой Мадрид был сильнейшим?

Финал Лиги чемпионов — кульминация сезона в европейском футболе. На этот раз за трофей поспорят «Реал» и дортмундская «Боруссия». Присутствие мадридского клуба в финале уже становится традицией — он сыграет там в шестой раз с 2014 года. Вспоминаем все финалы «Реала» в ХХI веке и выбираем его сильнейшую версию.

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