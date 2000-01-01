Эндрика трогательно проводили в «Реал»
В матче Кубка Либертадорес с «Сан-Лоренсо» (0:0) «Палмейрас» попрощался с Эндриком, который в июле перейдёт в «Реал». Фанаты устроили для юного футболиста очень трогательные проводы!
Преданность фанатов
Болельщики устроили настоящий перформанс в честь 17-летнего парня, всю карьеру выступавшего в «Палмейрасе».
Милое прощание
Эндрик не смог сдержать слёз, увидев подарок фанатов. Он тоже отдал дань уважения клубу: наградил аплодисментами болельщиков и попрощался с игроками и тренером команды.
Эндрика трогательно проводили в «Реал»
Читайте также
Новый клуб Моуринью. Неожиданный выбор!
5 самых дорогих трансферов нападающих в истории
Трогательный перформанс «Лацио» в честь Эрикссона
Мощная разминка от охранника Месси. Видео
Эль-Кааби установил невероятный рекорд
Кассьерра — 2-й по количеству голов головой в РПЛ
Неймар проколол шины у авто одноклубника. Видео
Фанаты «Олимпиакоса» отметили победу в ЛК. Видео
Фанаты «Галатасарая» тепло встретили Снейдера
Месси не взяли в каст «Плохих парней». Видео
Хави отказался от неустойки «Барселоны»
Топ-7 команд РПЛ по голам со стандартных положений
Беллингем — лучший игрок Ла Лиги сезона-2023/2024
Гвардиола забавно пофлиртовал с болельщицей. Видео
Клопп расплакался на прощальной вечеринке. Видео
Грандиозное празднование фанатов «Галатасарая»