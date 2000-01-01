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Эндрика трогательно проводили в «Реал»
Эндрика трогательно проводили в «Реал»
В матче Кубка Либертадорес с «Сан-Лоренсо» (0:0) «Палмейрас» попрощался с Эндриком, который в июле перейдёт в «Реал». Фанаты устроили для юного футболиста очень трогательные проводы!
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Преданность фанатов
Преданность фанатов
Болельщики устроили настоящий перформанс в честь 17-летнего парня, всю карьеру выступавшего в «Палмейрасе».
Милое прощание
Милое прощание
Эндрик не смог сдержать слёз, увидев подарок фанатов. Он тоже отдал дань уважения клубу: наградил аплодисментами болельщиков и попрощался с игроками и тренером команды.
Эндрика трогательно проводили в «Реал»
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