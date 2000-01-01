Эндрика трогательно проводили в «Реал»

В матче Кубка Либертадорес с «Сан-Лоренсо» (0:0) «Палмейрас» попрощался с Эндриком, который в июле перейдёт в «Реал». Фанаты устроили для юного футболиста очень трогательные проводы!