Начинаем июнь с яркого спорта: матч года в клубном футболе, «Локо» с «Зенитом» спорят за бронзу ЕЛ, «Ролан Гаррос» и плей-офф НХЛ!

Топ-события субботы: «Боруссия» — «Реал» в финале ЛЧ, бой Бивола и зарубы за участие в РПЛ

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: кто вырвется вперёд в финале Запада?

При 0:2 в четвёртой игре положение «нефтяников» казалось совсем печальным, но Коннор Макдэвид включился в решающий момент, а «Даллас» лишился ключевого защитника-домоседа Криса Танева, который не смог доиграть матч. Пусть серия возвращается в Техас, однако в этом плей-офф домашняя площадка не даёт командам никакого преимущества. Сделают ли Макдэвид и компания шаг к первому в жизни финалу?

🎾 13:30*: Томаш Махач (Чехия) – Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», 3-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Медведев во вторую неделю ТБШ?

Даниил Медведев остался последним россиянином в сетке мужского одиночного разряд и теперь, чтобы пробиться во вторую неделю ТБШ, ему необходимо побеждать чеха Томаша Махача. Теннисисты ранее встречались однажды — в Индиан-Уэллсе-2022 сильнее оказался Даниил. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алекс де Минор — Ян-Леннард Штруфф.

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», плей-офф ЕЛ, серия за третье место, четвёртый матч

Интрига: «Локо» в игре, но удастся ли перевести серию за бронзу в решающий матч?

Серия за бронзу продолжает проходить в равной борьбе. На протяжении трёх матчей кряду ни одна из команд не побеждала с преимуществом в более чем три очка. «Зенит» выиграл две домашних встречи, а «Локомотив-Кубань» ответил на это победой в Краснодаре. Удастся ли подопечным Александра Секулича перевести противостояние в заключительный матч в Санкт-Петербурге? Увидим совсем скоро.

⚽️ 15:00: «Акрон» — «Урал», РПЛ, переходные матчи, вторая встреча

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Урал» попрощается с РПЛ?

«Урал» находится в тяжелейшем положении. Команда попала в переходные матчи и в первой игре уступила дома «Акрону» — 0:2. Для того чтобы остаться в РПЛ, теперь необходима уверенная победа в гостях. После первого матча «Урал» уволил главного тренера Виктора Гончаренко. Добавит ли это новых эмоций команде? Не факт. Но для итоговой победы хороши любые методы. Всё же не хочется вылетать из РПЛ впервые с 2013 года. А «Акрон» очень близок к первому в истории попаданию в элиту.

⚽️ 18:00: «Арсенал» Тула — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, переходные матчи, вторая встреча

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» вернётся в РПЛ спустя два года?

«Пари НН» — худшая команда весны в РПЛ. За 12 туров нижегородцы набрали всего шесть очков и благополучно отправились в стыки. В первом матче с «Арсеналом» команда Саши Илича проиграла дома — 1:2. Теперь нужна победа в Туле, чтобы сохранить место в РПЛ. Но нынешняя форма «Пари НН» указывает, что сделать это будет трудно. «Арсенал» планирует вернуться в РПЛ. И, получив комфортное преимущество в гостях, обязан довести дело до конца дома.

🥊 21:00*: Деонтей Уайлдер (США) — Чжан Чжилэй (Китай), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Уайлдер завершит карьеру?

После великой трилогии с Тайсоном Фьюри страшнейший нокаутёр планеты уже не стал прежним. Деонтей Уайлдер одержал парочку побед, но в противостоянии с Джозефом Паркером выглядел очень плохо. Теперь Бронзового бомбардировщика ждёт не менее серьёзное испытание: Чжан Чжилэй отлично обучен, силён физически и умеет побеждать нокаутёров. Уайлдер проиграет и повесит перчатки на гвоздь?

⚽️ 22:00: «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто станет победителем Лиги чемпионов?

Мадридский «Реал» близок к 15-му трофею ЛЧ за историю. Сумасшедшие цифры! В финале команде Карло Анчелотти неожиданно противостоит дортмундская «Боруссия». Мало кто ждал «шмелей» на этой стадии. Но тем и прекрасна Лига чемпионов, что иногда дарит сказочные сюжеты. «Боруссия» не выходила в финал с 2013 года, а не брала трофей с 1997-го. А теперь есть возможность прервать серию и красиво проводить Марко Ройса. Дождётся ли немецкий полузащитник первого по-настоящему большого трофея в 35 лет? Или кубок ЛЧ дежурно отправится в Мадрид?

🥊 23:00*: Дмитрий Бивол (Россия) — Малик Зинад (Ливия), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Бивол оформит долгожданный финиш?

Дмитрий Бивол должен был драться за абсолютное чемпионство с Артуром Бетербиевым, но травма соотечественника внесла коррективы. Теперь Дмитрий защищает пояс от небитого Малика Зинада. Ливанец вполне неплох, но на бумаге выглядит тотальным аутсайдером перед навыками Бивола. Россиянин вполне может оформить долгожданный финиш, который хотят видеть его поклонники. Или Зинад потреплет Дмитрию нервы?