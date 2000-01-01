Исследователи назвали главную вредную привычку среди футболистов в Англии

Результаты исследования

По данным исследования, 18% опрошенных до сих пор употребляют снюс, а 42% пробовали его хотя бы раз в жизни. 58% заявили, что не имели дела с этим веществом. Один из исследователей отметил, что клубные запреты и штрафы не помогли в борьбе с этим явлением. К слову, в России продажа снюса запрещена законом.