Массовая вредная привычка футболистов в Англии
В Англии с помощью анонимного опроса провели исследование проблемы снюса в среде футболистов. В результате выяснилось, что каждый пятый игрок в стране употребляет жевательный табак. Основные причины — расслабление и борьба со стрессом. Что ещё показало исследование?
Результаты исследования
По данным исследования, 18% опрошенных до сих пор употребляют снюс, а 42% пробовали его хотя бы раз в жизни. 58% заявили, что не имели дела с этим веществом. Один из исследователей отметил, что клубные запреты и штрафы не помогли в борьбе с этим явлением. К слову, в России продажа снюса запрещена законом.
Исследователи назвали главную вредную привычку среди футболистов в Англии
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