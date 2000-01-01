Стал известен новый клуб Моуринью!
Жозе Моуринью станет новым главным тренером «Фенербахче» с сезона-2024/2025. По информации Фабрицио Романо, контракт подписан до июня 2026 года!
Невероятная карьера Особенного
Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Интер», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому». Жозе взял 26 трофеев за карьеру и стал первым тренером, кто выиграл каждый из еврокубков, включая Лигу конференций.
Стал известен клуб, который возглавит Моуринью в следующем сезоне
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