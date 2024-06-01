На наших стадионах выступали Это’О, Халк и Витсель, сборная с Капелло обыграла Португалию, а клубы шумели в еврокубках!

Каким был российский футбол, когда «Урал» в последний раз выступал не в РПЛ

«Урал» близок к вылету из РПЛ. В первом переходном матче екатеринбуржцы уступили дома «Акрону» – 0:2. Теперь необходимо разгромно побеждать в Жигулёвске. «Уралу» это придётся делать без тренера Виктора Гончаренко, уволенного после первой встречи. В общем, ситуация тяжелейшая. И вылет команды – это в какой-то степени конец эпохи. «Урал» неизменно выступает в РПЛ с 2013 года. Дольше в элите находятся только «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Зенит», «Ростов» и Ахмат» (экс-«Терек»). А как выглядел российский футбол, когда «Урал» в последний раз играл не в РПЛ?

В чемпионате России – 2012/2013 выступали следующие клубы: ЦСКА, «Зенит», «Анжи», «Спартак», «Кубань», «Рубин», «Динамо», «Терек», «Локомотив», «Краснодар», «Амкар», «Волга», «Ростов», «Крылья Советов» + вышедшие из ФНЛ «Мордовия» и «Алания».

Кейсуке Хонда и Игорь Шитов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Чемпионом России в четвёртый раз стал ЦСКА. Армейцы лидировали на протяжении большей части сезона, в итоге опередив «Зенит» на два очка.

ЦСКА — чемпион России — 2012/2013 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Анжи» под руководством Гуса Хиддинка единственный раз в своей истории завоевал бронзовые медали РПЛ. В Махачкале собралась мощная команда: Самуэль Это’О, Ласина Траоре, Лассана Диарра, Мбарк Буссуфа, Олег Шатов, Юрий Жирков, Андрей Ещенко, Владимир Габулов, Виллиан.

Самуэль Это'О и Расим Тагирбеков Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

В сентябре 2012 года «Зенит» совершил две громких сделки в один день. Из «Порту» петербуржцы приобрели форварда Халка, из «Бенфики» — полузащитника Акселя Витселя (оба обошлись в € 40 млн). А тренировал их в «Зените» Лучано Спаллетти.

Халк, Аксель Витсель и Мигел Данни Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Летом 2012-го «Спартак» возглавил испанский тренер Унаи Эмери. Под его руководством красно-белые прошли «Фенербахче» и вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Но из-за неудовлетворительных результатов будущего тренера «ПСЖ», «Арсенала» и «Севильи» уволили в ноябре. А на пост тренера «Спартака» вернулся Валерий Карпин.

Унаи Эмери Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Станислав Черчесов тренировал грозненский «Терек» и занял с клубом восьмое место. Но по итогам сезона Рамзан Кадыров уволил его из команды через соцсети.

Станислав Черчесов — главный тренер «Терека» Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Вернувшаяся в РПЛ «Алания» заняла последнее, 16-е место. И отправилась обратно в ФНЛ. До 15-го тура команду тренировал Владимир Газзаев, а затем владикавказцев возглавил его отец, Валерий.

Валерий Газзаев — главный тренер «Алании» Фото: Александр Кузьмин, «Чемпионат»

РПЛ переживала «золотой» период в плане звёзд-легионеров. Помимо Халка, Витселя и Это’О, в лиге выступали Кевин Кураньи, Зоран Тошич, Кейсуке Хонда, Данни, Эйден Макгиди, Ведран Чорлука, Хосе Саломон Рондон, Гёкдениз Карадениз, Фелипе Кайседо и Марио Фернандес.

Кевин Кураньи Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Лучшими бомбардирами сезона стали вингер «Краснодара» Вандерсон и форвард Юра Мовсисян, по ходу чемпионата сменивший «быков» на «Спартак». Оба футболиста забили по 13 мячей. А лучший российский бомбардир сезона – Руслан Мухаметшин («Мордовия», 11 мячей).

Юра Мовсисян Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Самым посещаемым матчем стала встреча ЦСКА – «Спартак», прошедшая 21 апреля 2013 года в «Лужниках». Игру посетили 67 740 зрителей.

Самым посещаемым матчем стала встреча ЦСКА — «Спартак», прошедшая 21 апреля 2013 года Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Обладателем Кубка России стал ЦСКА. В финале армейцы в серии послематчевых пенальти обыграли «Анжи» (1:1, 4:3 пен.). «Золотой» дубль для команды Леонида Слуцкого!

ЦСКА — обладатель Кубка России — 2012/2013 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

А Суперкубок России в июле 2012 года взял «Рубин». В финале команда Курбана Бердыева обыграла «Зенит» — 2:0.

«Рубин» — обладатель Суперкубка России — 2012 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Полузащитник «Зенита» Игорь Денисов устроил бунт из-за разницы в зарплате между россиянами и дорогостоящими легионерами в клубе. Он отказался выйти на поле на игру с «Крыльями Советов», после чего пропустил месяц. А в конце сезона покинул «Зенит».

Игорь Денисов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А Роман Широков конфликтовал с болельщиками «Зенита». Он вышел на замену в матче с «Волгой», забил в концовке, показал неприличный жест фанатам и был удалён с поля.

Роман Широков в «Зените» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Во время матча «Динамо» — «Зенит» 17 ноября 2012 года с трибуны гостей в голкипера москвичей Антона Шунина прилетела петарда. Игру прервали, а затем петербуржцам присудили техническое поражение.

Антон Шунин после взрыва петарды Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

В ЦСКА в середине сезона вернулся Вагнер Лав! Он провёл девять встреч в РПЛ и забил пять мячей.

Вагнер Лав Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сезон-2012/2013 – единственный в РПЛ для легендарного форварда-мема Алексея Сапогова. Он забил восемь мячей за «Волгу», а в матче за сборную России-2 отправил мяч в пустые ворота головой с полуметра.

Алексей Сапогов в сборной России-2 Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

ЦСКА неожиданно уступил в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы шведскому АИКу. А московское «Динамо» — немецкому «Штутгарту».

ЦСКА проиграл в квалификации ЛЧ шведскому АИКу Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Спартак» в первый и единственный раз преодолел квалификацию Лиги чемпионов, обыграв «Фенербахче». Но групповой этап красно-белые завершили на четвёртом месте, одержав всего одну победу над «Бенфикой». Хотя в гостевой игре с «Барселоной» москвичи даже вели со счётом 2:1, но в итоге уступили – 2:3.

«Барселона» — «Спартак» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Другие команды выступили чуть удачливее. «Зенит» финишировал третьим в группе ЛЧ, пропустив вперёд «Малагу» и «Милан». Петербуржцы отправились в плей-офф Лиги Европы, где в 1/16 финала прошли «Ливерпуль». А в следующем раунде вылетели от «Базеля».

«Зенит» — «Ливерпуль» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Отличный еврокубковый сезон выдал «Анжи». Махачкалинцы прошли квалификацию и вышли из группы с «Ливерпулем», «Янг Бойз» и «Удинезе» (англичан обыграли в Москве – 1:0). Затем – проход «Ганновера» в 1/16 финала и вылет от «Ньюкасла» на следующей стадии.

«Анжи» — «Ньюкасл» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Всех успешнее евросезон провёл «Рубин». Команда Курбана Бердыева заняла первое место в группе Лиги Европы с «Интером» (дома разгромили – 3:0), «Партизаном» и «Нефтчи». Далее – проход «Атлетико» в 1/16 финала (через год мадридцы выиграют Примеру и выйдут в финал ЛЧ) и «Леванте» в 1/8 финала. И только в четвертьфинале «Челси» остановил «Рубин». В Англии хозяева выиграли – 3:1, а ответной игре в Москве казанцы победили «синих» — 3:2.

«Рубин» — «Челси» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сборную России после провального Евро-2012 возглавил Фабио Капелло. Под руководством итальянца команда начала отбор к ЧМ-2014. В октябре 2012-го Россия обыграла в «Лужниках» Португалию – 1:0. А в итоге российская сборная заняла первое место и вышла на чемпионат мира в Бразилию.

Россия — Португалия Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сборная России U17 стала чемпионом Европы в мае 2013 года! В финале команда Дмитрия Хомухи по пенальти обыграла Италию. За тот состав сборной России выступали, например, Александр Головин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Митрюшкин.

Россия U17 — чемпион Европы Фото: РИА Новости

Как же сильно изменилась ситуация не только в российском футболе, но и в мире. Но «Урал» всё это время выступал в РПЛ. Получится ли у екатеринбуржцев сохранить место в элите или эпоха закончится?