Топ-статистика Кавани за Уругвай. Ушла эпоха!
37-летний нападающий «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая. Эль Матадор дебютировал за национальную команду в 2008 году.
Легенда Уругвая
Кавани провёл за сборную Уругвая 136 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 17 голевых передач. Эдинсон — второй бомбардир в истории своей сборной. Первое место занимает Луис Суарес с 68 мячами.
Кавани ушёл из сборной Уругвая с топ-статистикой
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