Кавани ушёл из сборной Уругвая с топ-статистикой

Легенда Уругвая

Кавани провёл за сборную Уругвая 136 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 17 голевых передач. Эдинсон — второй бомбардир в истории своей сборной. Первое место занимает Луис Суарес с 68 мячами.