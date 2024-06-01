«Боруссия» была в шаге от банкротства и в разы дешевле «Реала». Откуда финал ЛЧ?

По итогам сезона-2022/2023 «Реал» занял первое место среди европейских клубов по полученным доходам. Согласно отчёту Deloitte Money Football League 2024, мадридский клуб сообщил о рекордной выручке в размере € 831,4 млн — на € 118 млн больше, чем годом ранее. Это стало результатом высоких показателей розничных продаж и снятия ограничений на посещаемость, которые вводили в пандемию.

«Боруссия» в этом рейтинге всего 12-я с выручкой почти в два раза меньше, чем у «Реала» (€ 420 млн). Несмотря на то что рост составил 18% по сравнению с сезоном-2021/2022, их доходы всё ещё меньше, чем у «Баварии», «ПСЖ», «Тоттенхэма» и «Ювентуса».

С финансовой точки зрения «Боруссия» значительно уступает «Реалу» по большинству показателей. Мадридский клуб больше зарабатывает на коммерции, телеправах и матчах, его бренд стоит в 2,7 раза дороже, чем бренд «Боруссии», состав — в 2,2 раза. Финансовую бездну между двумя участниками финала Лиги чемпионов подчёркивает оценочная стоимость клубов, представленная в новом рейтинге Forbes за 2024 год: € 6,1 млрд против € 1,8 млрд.

Несмотря на огромный разрыв в цифрах, эффективность любого футбольного клуба (да и бизнеса в целом) больше связана с тем, как он вкладывает деньги, нежели с суммой, которой располагает. Исследование McKinsey выявило, что управлять командной стоимостью можно при помощи нескольких стратегий, помогающих выстроить своё конкурентное преимущество:

развитие игроков основного состава (как это делал «Лейпциг»);

интеграция молодых (пример — «Реал Сосьедад», который активно развивает академию);

акцент на продаже игроков (тут можно вспомнить про «Бенфику», которая лидирует в Европе по доходам с трансферов);

грамотное позиционирование клуба, подбор квалифицированного персонала, использование уникальных процессов и инструментов (как «Брайтон», которому игроков подбирает специальная программа).

Независимо от выбранной стратегии, путь к успеху требует двух вещей: минимального количества ошибок при принятии решений и терпения. И деньги тут не стоят на первом месте.

«Боруссия» прошла путь от риска стать банкротом до одного из самых стабильных клубов Европы. Всё благодаря грамотному подходу

В 1980-е «Боруссия» страдала от финансовых проблем, которые сказывались и на функционировании клуба, и на результатах команды. В 90-е пришёл Оттмар Хитцфельд, а вместе с ним и спортивные успехи, которые повлекли увеличение доходов. Призовые реинвестировали в команду, и «Боруссия» чувствовала себя хорошо — до того момента, пока не угодила в финансовую зависимость от Лиги чемпионов. Инвестиции в состав и стадион увеличивались, потому что руководство рассчитывало на доход от участия в ЛЧ, но с 2003 года «Боруссия» перестала попадать туда. И оказалась в финансовой яме. Руководство набирало кредиты, надеясь, что доходы вот-вот придут, но вместо этого росли только долги. Пришлось даже обратиться к «Баварии», которая выдала «Боруссии» € 2 млн под 8% — гендиректор Ханс-Йоахим Ватцке, который пришёл спасать клуб в 2005-м, назвал это решение одной из самых больших ошибок, допущенных руководством, и отрицал, что дортмундцев спасли именно деньги Мюнхена.

Ханс-Йоахим Ватцке Фото: Frederic Scheidemann/Getty Images

«Боруссия» тогда оказалась на грани банкротства — по прогнозам, к середине 2006 года общий долг должен был увеличиться до € 134,7 млн. «Это плата за их бесхозяйственность в последние годы», — сказал тогда аналитик HVB Питер-Тило Хальсер. Ватцке пришлось убеждать 5800 акционеров «Боруссии», многочисленные банки и Немецкую футбольную лигу (DFL), что у клуба есть финансовое будущее.

«Это был чистый хаос и анархия, — вспоминал он. — В течение двух дней после того, как я вступил в должность, нам пришлось уведомить фондовый рынок о нашей ситуации («Боруссия» была единственным немецким клубом на бирже. — Прим. «Чемпионата»), иначе мы бы нарушили закон об отсрочке закрытия банкротства. Если бы у нас не было подписи под финансовым пакетом, нам бы пришлось официально признать себя банкротами и отправиться в любительский футбол. Кредиторы стояли у наших дверей — до сентября 2006 года мы находились под их управлением. Если бы финансовый кризис поразил Германию раньше, а не в 2008 году, в Дортмунде точно не было бы профессионального футбола».

Акции клуба упали на 80% — казалось, катастрофа неминуема. Но игроки пошли на сокращение зарплаты на 20%, футболистов с раздутыми контрактами продали, подписав на их место молодых, урезали бюджет и приняли новую философию. «Мы никогда больше не будем влезать в долги в погоне за спортивными успехами, — говорил Ватцке. — Теперь мы тратим только то, что заработали».

Быстро восстановить клуб после многих лет безрассудного управления, сопровождавшегося огромными тратами, невозможно. И Ватцке был терпелив. «Боруссия» не скупала дорогих игроков, понимая, что это будет для клуба серьёзным финансовым ударом, а искала молодых, которые могут помочь команде в моменте, а потом принести прибыль.

Юрген Клопп бывший главный тренер «Боруссии» «Когда я приехал в Дортмунд, то наивно думал, что смогу ходить по магазинам с большой сумкой денег и выбирать игроков. Потом я услышал о бюджете. Денег было мало, но были прекрасные традиции и большие ожидания. Кредит взять было нельзя, поэтому нам пришлось полагаться на молодых игроков. Некоторые из этих мальчиков играли в Бундеслиге в 19 лет, и мне было приятно видеть, как они развились и реализовали свой потенциал».

Поскольку результаты в футболе сложно спланировать, лучшее, что может предпринять руководство — создать прочную основу для успеха. Стратегия заключалась в том, чтобы сделать финансы клуба менее зависимыми от краткосрочных спортивных успехов за счёт трансферных сделок и маркетинга бренда как внутри страны, так и за её пределами. И у Ватцке это получилось: среднегодовой темп роста выручки с 2005-го по 2019-й составил около 12%. Да, успехи на поле после после прихода Юргена Клоппа также сыграли в этом большую роль. Но всего бы этого не было, если бы Ватцке не выбрал именно его и завалил бы тренера деньгами.

В отличие от той «Боруссии», которую Ватцке принял в 2005-м, его клуб не раздувал трансферные и зарплатные ведомости, а ещё — научился зарабатывать. В первую очередь на трансферах — успешных сделок «Дортмунда» хватит на внушительный список.

Игрок Цена покупки Цена продажи Куда ушёл Усман Дембеле € 35 млн € 135 млн «Барселона» Джуд Беллингем € 30,15 млн € 103 млн «Реал» Джейдон Санчо € 20,59 млн € 85 млн «Манчестер Юнайтед» Кристиан Пулишич воспитанник € 64 млн «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг € 13 млн € 63,75 млн «Арсенал» Эрлинг Холанд € 20 млн € 60 млн «Манчестер Сити» Генрих Мхитарян € 27,5 млн € 42 млн «Манчестер Юнайтед» Марио Гётце воспитанник € 37 млн «Бавария» Матс Хуммельс € 4,2 млн € 35 млн «Бавария» Абду Диалло € 28 млн € 32 млн «ПСЖ»

* Сумма итоговой трансферной выручки может быть больше за счёт различных бонусов.

Ханс-Йоахим Ватцке генеральный директор «Боруссии» «Это не было нашим желанием. Не было такого, что мы кому-то предлагали купить наших игроков. Случалось так, что кто-то проявлял интерес, а мы ничего не могли этому противопоставить. Мы не хотели расставаться ни с Левандовским, ни с Гётце, ни с Холандом, ни с Беллингемом. С другой стороны, продажа этих игроков — прямое следствие той работы, которую мы проделали в клубе. Как и во многих других случаях, решение проблемы упирается в деньги. Если бы мы захотели сохранить игроков такого уровня, нам пришлось бы платить им в четыре раза больше того, что они у нас получали. Отсюда и продажи».

Хотя финансовое положение «Боруссии» уже давно стабильное (исключение — пандемия, которая ударила по всем), Ватцке до сих пор считает, что покупать игроков за € 100 млн — неприемлемая история для клуба. «Мы не можем просто взять и выложить такую сумму — для этого нужен годовой доход в размере € 750-800 млн, — сказал он недавно в интервью Bild. — Но мы собираемся тратить на трансферы значительно больше, чем заработаем на них. Это для нас новый подход».

Трансферный баланс «Боруссии» с сезона-2014/2015 по сезон-2023/2024, млн €:

Сезон 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 итого Баланс -60,4 +22,55 -30,1 +148,4 +23,7 -16,3 -49,6 +64,5 -22,6 +47,4 +127,55

Однако «Боруссия» не только продаёт игроков — клуб занимается продвижением, заключает коммерческие контракты и осваивает американский рынок. Дортмунд не раскидывается деньгами, но при этом из года в год продолжает развиваться и увеличивать свою прибыль. Да, до «Реала», «Сити» и даже «Баварии» им далеко, однако у них свой путь. И пока кажется, что они всё делают правильно.