«Анчелотти уже тогда опережал время». Как экс-массажист «Спартака» работал с Карло

Перед финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» поговорили с Геннадием Беленьким. Он работал с итальянцем в «Реджане».

«Реал» Карло Анчелотти вновь сыграет в финале Лиги чемпионов. Про итальянского тренера написаны сотни статей и тысячи новостей. Для многих он олицетворение успеха, ведь мы помним победы и в национальных чемпионатах, и в еврокубках. Однако мало кто знает, каким Карло был в начале тренерского пути.

Зато об этом знает Геннадий Беленький – бывший массажист «Спартака», который в сезоне-1995/1996 работал вместе с Анчелотти в итальянской «Реджане». С ним мы и поговорили.

– Вы застали Анчелотти в самом начале тренерского пути. Можете вспомнить, как он приходил в «Реджану»? Были ли тогда удивлены, что такой именитый игрок идёт в клуб Серии В?

– Карло пришёл, когда «Реджана» вылетела в Серию B после двух лет в элите. Руководство решило пригласить молодого и амбициозного тренера, который должен был решить задачу по возвращению. Это обычная практика. Тем более Анчелотти до этого уже имел опыт работы в сборной Италии. Карло начал с большим энтузиазмом, ещё на сборах было видно, что он очень заряжен. Он отлично работал в предсезонный период. Но, справедливости ради, команда у нас была хорошей. Впоследствии многие сделали хорошую карьеру в Серии А – Симутенков, Балотта, Маццола и другие.

– Как его восприняли игроки?

– Очень хорошо. Ведь Карло не просто тренировал, а ещё и участвовал во всех упражнениях. Это в поведении Анчелотти вдохновляло игроков: тренер мог не только рассказать, но и показать. Однако при этом Анчелотти сразу обозначил, что главный – именно он. И подтверждал это действиями. Например, команда постоянно хорошо готовилась тактически. Многое Карло брал из методик Сакки. И очень хорошо реализовывал все идеи.

Карло Анчелотти Фото: Claudia Villa/Getty Images

– Как он строил отношения с футболистами?

– Он никого не выделял. Все были равны, и требования ко всем были одинаковые. Но при этом в каком-то смысле он был для всех старшим братом. Выстроил со всеми очень тёплые отношения. И объединял всех одной целью. Его очень уважали – может, тогда не столько как тренера, так как тогда он был очень молод, сколько как прекрасного игрока.

– Коммуникация внутри тренерского штаба – какой она была?

– Я хорошо знаком с его первыми ассистентами. В частности, с Вилльямом Векки. К сожалению, его сейчас нет в живых. Отмечу, что все помощники Карло были старше его. И это сыграло в плюс. Они могли давать правильные советы. И во всём поддерживали его.

– При этом старт вышел неудачным, команда шла внизу таблицы.

– Да. После подготовительного процесса начались игры, что-то пошло не так. Такое бывает: вроде хорошо потрудился, есть желание, но не получается добиваться результата. И через несколько месяцев настал критический момент. В прессе пошла информация, что его увольняют.

В этот момент нам назначили общее собрание. Руководство встретилось со всей командой. И дало такой посыл: мол, вы могли видеть в прессе, что Карло может быть уволен. Но этого не будет. Анчелотти точно доработает до конца сезона. В зимнее же трансферное окно, если мы и будем принимать меры, то по отношению к игрокам, а не к тренеру.

Думаю, в тот момент все окончательно поняли, что Карло доверяют. И ситуацию надо исправлять. После этого пошли победы. И, кажется, за тур до конца мы обеспечили себе повышение в Серию А.

– Как сам Карло вёл себя в тот кризисный период?

– Очень достойно. Он уравновешенный, никогда не срывался на крики. Правильно в Италии говорят – он «сеньоре». Понятно, что переживал. Вряд ли ожидал такого начала. Однако в итоге выбрался из этой ситуации и добился результата. Но и надо отметить помощников – того же Векки. Они поверили в талант Карло. В итоге Векки в будущем работал с ним ещё много лет.

Сейчас же с ним работает Давиде, его сын. Как я понимаю, он отвечает за тренировочный процесс. Я помню его совсем маленьким.

Карло Анчелотти с сыном Давиде Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

– По сути, Карло строил команду-семью.

– Однозначно. Старался сделать отношения в коллективе семейными. Доверительными, уважительными.

– А насколько он интересовался, например, вашей зоной ответственности?

– Интересовался. Приходил к нам до тренировки и после. Всегда спрашивал о состоянии игроков, кто может тренироваться, а кто нет. В этом плане он уже тогда опережал время. Я работал массажистом, а ему было интересно мнение всех. Порой устраивал консилиумы, и мы коллегиально принимали решение. Анчелотти уже тогда понимал, как важна медицина.

– С кем вы бы сравнили его из советско-российской школы?

– Мне в жизни повезло: я и с Бесковым, и с Романцевым поработал. Впоследствии и с Карпиным в «Спартаке». Но не хотел бы с кем-то сравнивать Анчелотти. Просто посмотрите на количество трофеев Карло в разных странах. Это лучше всяких сравнений. Таких, как он, просто нет.

– Вы поработали с очень многими тренерами. Могли представить, что он будет таким крутым?

– Я видел для этого предпосылки. Предпосылки для огромных успехов. Но чтобы таких… Конечно, нет.

– Анчелотти красиво попрощался с командой после такого сезона?

– Очень. Как только сезон закончился, поползли слухи, что его хотят видеть в другом клубе Серии А. В «Парме». У него там недалеко был дом, кстати. Когда он работал в «Реджане», то часть времени проводил в гостинице, а иногда ездил домой, так как там не такое большое расстояние. Так что когда пошли разговоры о «Парме», а в то время это был очень сильный клуб, мы понимали – он вряд ли откажется.

Он организовал большой ужин, куда пригласил всех – от президента до человека, который следит за полем. Это был знак уважения. Там он произнёс много добрых слов. Сказал, что покидает «Реджану» и переходит в «Парму». Было очень трогательно.

Карло Анчелотти во времена работы в «Парме» Фото: Steve Morton/Getty Images

– Вы рассказывали, что общались даже после его ухода. Как это было?

– Опять же – через Векки. Он жил здесь, в Реджо-нель-Эмилии. И Карло после каких-то матчей или во время отпуска заезжал к нему. Меня тоже приглашали. Было очень приятно услышать, что он помнит весь основной состав той «Реджаны».

Не могу сказать, что мы дружили или даже приятельствовали. Просто иногда виделись. В быту Карло абсолютно обычный человек. Приятный, добрый. Он всегда умел держать вокруг себя позитивную атмосферу. Это он перенёс и в работу. Всегда может найти нужные слова.

– То, что он продолжает работать на таком уровне, вас удивляет?

– Нет. Он слишком хорошо знает футбол как игрок и как тренер. И главное – успехи. Они дают энергию продолжать.

– Какое его ждёт тренерское будущее: он будет работать в «Реале» до конца карьеры? Или на финише возглавит сборную?

– Всё определят успехи. Какой бы Анчелотти ни был титулованный и уважаемый, за прежние заслуги его никто держать не будет. Если он перестанет добиваться результата, то потеряет место в «Реале».

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– В 2022-м вы приостановили работу в «Сассуоло». Что происходит сейчас?

– Я не вернулся к работе. Так получилось, что состояние здоровья не позволяло трудиться в прежнем режиме. Работа в Серии А предполагала большую занятость. Я попросил меня отпустить. Хотя порой приезжал – и мне всегда предлагали вернуться. Я провёл в футболе 43 сезона. Теперь мне 70 лет. Наверное, пришло время отдохнуть.

Я по-прежнему смотрю много футбола. Слежу за российским, итальянским чемпионатами. По-прежнему большой болельщик «Спартака». Всегда за него переживаю. Сейчас, правда, не очень хороший период, но долго это не продлится. Рано или поздно придут серьёзные и знающие люди, которые вернут клубу былую славу. То, что происходит сейчас – ненормально. «Спартак» приговорён бороться за чемпионство.

– В следующем сезоне команду возглавит Деян Станкович.

– Это один из сильнейших игроков в истории сборной Сербии. Я ему желаю всего самого хорошего. Надеюсь, он добьётся со «Спартаком» таких же успехов, как и в карьере футболиста.

Кстати, пользуясь случаем, хочу передать привет всем спартаковцам поколения 70-х, 80-х, 90-х годов, всем болельщикам и ветеранам. Пожелать им здоровья и успехов.

Деян Станкович Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

– А что вы скажете по поводу Миранчука в Серии А?

– У него очень позитивная репутация, хорошая пресса. К нему здесь здорово относятся. Просто в «Аталанте» большая конкуренция. Там собрались игроки высочайшего класса. Победа в Лиге Европы о многом говорит. Он там борется за место в составе, часто выходит и хорошо использует время, которое у него есть. Алексей молодец. Не опускает руки. Понятно, что ему хочется играть чаще. Думаю, будущее у него есть – будь то «Аталанта» или «Торино»: они тоже хотят же его вернуть.

– Какие-то ещё россияне могут оказаться в Италии?

– Мне трудно говорить. В дело вмешивается политика. Она дурно влияет на всё происходящее. Я считаю, что наши молодые ребята могут здесь заиграть. Так и должно быть. В своё время так было с Колывановым, Шалимовым, Симутенковым. Я был бы очень рад увидеть здесь кого-то из россиян. Но не знаю, насколько это возможно.