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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс — мем, история, финал ЛЧ Боруссия – Реал, кого из футболистов так же жалко

«Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс». Кого из легенд футбола жалко не меньше немца?
Кирилл Закатченко
Кого из легенд футбола жалко не меньше немца?
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Комментарии
У Ройса последний шанс на крупный трофей — надо брать финал ЛЧ. Если проиграет — войдёт в клуб звёзд, за карьеры которых очень обидно.

Пришло время для грустной подборки. В ней представлены футболисты, за которых было обидно в тот или иной момент их карьеры. Кто-то остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов, кому-то не вручили «Золотой мяч», а кто-то часто проигрывал в финалах.

В список попал и атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, на него особенно обратили внимание после вирусной фразы комментатора Романа Нагучева: когда «Боруссия» отдала победу в чемпионате Германии в прошлом году в последнем туре, он выдал речь, которую до сих пор разбирают на цитаты: «Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс. Он снова не чемпион Германии. Он снова становится вторым. Очень жаль по-человечески. Даже комментаторам, они не должны быть нейтральными. Это судьи должны быть нейтральными. Комментаторы всё же люди. И у них тоже есть симпатии. Я клянусь вам, я очень хотел, чтобы Марко Ройс стал чемпионом».

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Рейтинг: кого из легенд футбола вам жалко больше всего?
Михаэль Баллак
Фото: Sandra Behne/Getty Images
1 место

Михаэль Баллак

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что Баллак был замечательным футболистом. Но у немца сложился образ одного из главных неудачников в истории самого популярного вида спорта. Во-первых, Баллак проиграл два финала Лиги чемпионов. Сначала он остался без трофея после гениального удара Зинедина Зидана в 2002-м (тогда Михаэль играл за «Байер»). Через шесть лет «Челси» с Баллаком подвела поехавшая в дождливых «Лужниках» опорная нога Джона Терри — тогда «Манчестер Юнайтед» победил в серии пенальти.

Финал ЧМ-2002 — ещё одна драматическая страница в карьере Баллака. Михаэль пропустил игру из-за перебора жёлтых карточек, а немцы не справились с Бразилией (0:2). Сам Баллак прилично смотрелся на том турнире и оформил победные голы в четвертьфинале и полуфинале. Через шесть лет Михаэль остался без золота Евро — в финале Германия проиграла Испании (0:1). На этот раз полузащитник отыграл весь матч, но так и не поднял трофей над головой.

Марко Ройс
Фото: Friedemann Vogel/Getty Images
2 место

Марко Ройс

Немецкому футболисту не повезло — он играл за «Боруссию» из Дортмунда в тот момент, когда в Бундеслиге феерила «Бавария». Марко так и не стал чемпионом страны, хотя у него был великолепный шанс в прошлом сезоне. «Боруссия» лидировала в чемпионате за тур до финиша. Оставалось только обыграть дома «Майнц» в заключительном туре. Не получилось. Вместо долгожданного чемпионства — лишь второе место.

Ройс в сборной Германии — ещё один повод для грусти. Марко пропустил четыре крупных турнира из-за травмы, включая триумфальный для команды чемпионат мира в 2014 года. Помимо этого, Ройс не принимал участия в Евро-2016, Кубке конфедераций — 2017 и ЧМ-2022. А на Евро-2020 Марко не поехал сам, сославшись на усталость после изматывающего сезона.

Ещё немного ностальгии
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Стивен Джеррард
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
3 место

Стивен Джеррард

Англичанин провёл почти всю игровую карьеру в «Ливерпуле». Он побеждал в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА, был обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка страны. В этой обширной коллекции наград не хватает только победы в АПЛ. Самый реальный шанс был в 2016 году, когда «Ливерпуль» рубился за чемпионский титул с «Манчестер Сити». За три тура до финиша команда Брендана Роджерса опережала соперника на три очка.

А потом был роковой матч с «Челси» с падением Джеррарда на ровном месте. Капитан мерсисайдцев поскользнулся, чем воспользовался Демба Ба, реализовавший выход один на один с вратарём. «Ливерпуль» проиграл 0:2, а потом упустил победу в игре с «Кристал Пэлас» (3:3) и отдал чемпионский титул. «Тот год был очень важным. Трофей ускользнул от меня. Всегда буду оглядываться назад и желать, чтобы всё было по-другому», — вспоминал с сожалением Джеррард.

Джанлуиджи Буффон
Фото: David Ramos/Getty Images
4 место

Джанлуиджи Буффон

Да, итальянец завоевал множество трофеев с «Ювентусом». Да, он стал чемпионом мира. Но Буффон так и не поднял над головой кубок за победу в Лиге чемпионов. Вратарь трижды добирался до финала турнира, но постоянно там проигрывал. В 2003-м «Ювентус» уступил «Милану» в серии пенальти, в 2015-м — «Барселоне» (1:3), в 2017-м — «Реалу» (1:4). Наиболее же драматичная история произошла весной 2018 года.

Тогда «Ювентус» проиграл «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В Турине гости разнесли соперника (3:0), а Криштиану Роналду забил нереальный гол ударом через себя. Через неделю «Юве» забил три в Мадриде, но пропустил в концовке с пенальти, который назначил английский арбитр Майкл Оливер. Сразу после назначения 11-метрового удара судья подвергся атаке со стороны игроков «Ювентус». Всё это вылилось в удаление Буффона. «У судьи в груди не сердце, а мусорный бак. Если у него нет мужества выходить на поле на таком стадионе, то пусть сидит дома с женой и детьми, ест чипсы и пьёт газировку. Нельзя рушить мечту команды», — сокрушался после игры итальянец.

Роналдо
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
5 место

Роналдо

Легендарный Зубастик поиграл за такие именитые клубы, как «Барселона», «Реал», «Интер» и «Милан». Он побеждал в Кубке кубков, Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке. А ещё дважды брал золото чемпионата мира в составе сборной Бразилии. Но вот одна вершина южноамериканцу так и не покорилась — он не стал победителем Лиги чемпионов. Наиболее реальные шансы у Роналдо были в 2003 году, когда «Реал» остановился в шаге от финала главного клубного турнира Европы. Тогда мадридский клуб проиграл по сумме двух матчей «Ювентусу» (2:1, 1:3).

В сезоне-2006/2007 «Милан» стал победителем Лиги чемпионов. Роналдо играл за команду в чемпионате Италии, однако в международном турнире был заявлен за мадридский «Реал». Бразилец перешёл в «Милан» в зимнее трансферное окно, и его нельзя было перезаявить в ЛЧ по тогдашним правилам УЕФА. Позднее это правило упразднили. «Хотелось выиграть Лигу чемпионов. До последнего надеялся, что мне это удастся», — сожалел спустя годы Роналдо.

Гарри Кейн
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
6 место

Гарри Кейн

Английский нападающий стал объектом для насмешек. Кейн и трофеи — понятия (пока) несовместимые. Хотя к самому Гарри вопросов нет — он регулярно забивал за «Тоттенхэм», сборную Англии, а теперь делает то же самое в составе «Баварии». Мюнхенский клуб выигрывал Бундеслигу 11 лет подряд, но сложил чемпионские полномочия после перехода Кейна. Более того, «Бавария» потерпела неудачу во всех турнирах. Она вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов, проиграла в Суперкубке. Опять же, сам Кейн был в полном порядке — он наколотил 38 голов и с большим запасом стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Может, Гарри всё-таки выиграет трофей в следующем сезоне? Или это действительно какое-то проклятие?

Златан Ибрагимович
Фото: Denis Doyle/Getty Images
7 место

Златан Ибрагимович

Златан так и не выиграл Лигу чемпионов, хотя у него был достаточно солидный список клубов. «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ» — никто из них не взял трофей ЛЧ с Ибрагимовичем в составе. Златан ушёл из «Интера» в 2009 году и подписал контракт с «Барселоной», где рулил Хосеп Гвардиола. Казалось, вот прекрасный шанс выиграть Лигу чемпионов. Ради него он и переезжал в Каталонию! Но каталонский клуб остановился в шаге от финала, куда его не пустил… «Интер». Как только Златан покинул миланский клуб, тот с ходу победил в Лиге чемпионов. Через несколько лет Ибрагимович возьмёт с «МЮ» Лигу Европы, но Лига чемпионов ему так и не покорится.

Павел Недвед
Фото: Grazia Neri/Getty Images
8 место

Павел Недвед

Длинноволосый футболист собрал богатую коллекцию наград. Многократный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка кубков, Суперкубка УЕФА. Плюс Недвед был чемпионом Чехии и обладателем Кубка страны в составе «Спарты». Многие могут только мечтать о таком количестве трофеев. Но Павел так и не добрался до победы в Лиге чемпионов. Самый реальный шанс был в 2003 году, когда «Ювентус» пробился в финал турнира.

В полуфинале туринский клуб высадил «Реал». После поражения в Мадриде (1:2) «Ювентус» взял дома чуть более убедительный реванш — 3:1. Недвед забил третий мяч команды, а через 10 минут получил жёлтую карточку. Она стала роковой — чешский полузащитник пропустил финал. А там его команда проиграла «Милану» в серии пенальти. То был один из самых тоскливых финалов в истории Лиги чемпионов. «В 2003 году мы уничтожили испанский футбол с «Юве», победили «Реал». Я убежден: сыграй Недвед в финале с «Миланом», мы бы выиграли тот матч», — говорил тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи. Позднее УЕФА пересмотрел регламент по накоплению жёлтых карточек в плей-офф Лиги чемпионов.

Роберт Левандовски
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
9 место

Роберт Левандовски

«В 2020 и 2021 годах у меня были лучшие сезоны в карьере. Конечно, с удовольствием получил бы «Золотой мяч» в какой-то момент. Я не то чтобы злюсь или переживаю из-за того, что до сих пор не выиграл этот трофей, но чувствую, что мог забрать награду», — говорил Левандовски. В 2020 году поляк считался главным претендентом на «Золотой мяч», однако награду отменили из-за пандемии. Роберт забил 55 мячей в 47 матчах и стал вместе с «Баварией» победителем Лиги чемпионов. В этом году появилась информация о возможном вручении Левандовскому «Золотого мяча» за 2020 год, однако руководитель премии всё опроверг.

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