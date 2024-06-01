«Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс». Кого из легенд футбола жалко не меньше немца?

У Ройса последний шанс на крупный трофей — надо брать финал ЛЧ. Если проиграет — войдёт в клуб звёзд, за карьеры которых очень обидно.

Пришло время для грустной подборки. В ней представлены футболисты, за которых было обидно в тот или иной момент их карьеры. Кто-то остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов, кому-то не вручили «Золотой мяч», а кто-то часто проигрывал в финалах.

В список попал и атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, на него особенно обратили внимание после вирусной фразы комментатора Романа Нагучева: когда «Боруссия» отдала победу в чемпионате Германии в прошлом году в последнем туре, он выдал речь, которую до сих пор разбирают на цитаты: «Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс. Он снова не чемпион Германии. Он снова становится вторым. Очень жаль по-человечески. Даже комментаторам, они не должны быть нейтральными. Это судьи должны быть нейтральными. Комментаторы всё же люди. И у них тоже есть симпатии. Я клянусь вам, я очень хотел, чтобы Марко Ройс стал чемпионом».

А кого из легенд футбола вам жаль больше всего? Голосуйте и пишите в комментарии, кого ещё стоило бы добавить в рейтинг.

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