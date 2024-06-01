Роналду плакал после «смертоубийственной» игры за трофей. «Аль-Наср» отдал серию пенальти

За день до финала лиги чемпионов в Саудовской Аравии разыграли Кубок. В решающем матче встретились топовые клубы страны — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

«Аль-Хиляль» рассчитывал на требл. Ранее команда Жорже Жезуша выиграла чемпионат Саудовской Аравии и Суперкубок страны. А что «Аль-Наср»? Второе место в чемпионате и поражение в финале Суперкубка. Криштиану Роналду рисковал завершить сезон без единого трофея. К тому же «Аль-Наср» ещё ни разу не обыгрывал соперника в нынешнем сезоне (речь об официальных матчах).

Номинальные гости должны были забивать уже на шестой минуте, но Садио Мане из убойной позиции запустил мяч над перекладиной. А буквально через минуту последовал мастер-класс по реализации голевых моментов от Александра Митровича. Серб оторвался от защитника и головой переправил мяч в ворота — Давид Оспина не выручил. Голевую передачу, кстати, отдал Малком. Бразилец с российским паспортом классно забросил на одноклубника, а тому оставалось не попасть во вратаря.

Александр Митрович открывает счёт Фото: ФК «Аль-Хиляль»

Зрители больше не увидели голов до перерыва, хотя «Аль-Наср» создал несколько моментов. К примеру, Криштиану Роналду не реализовал выход один на один с вратарём — Боно справился с ударом звёздного португальца. Позднее экс-игрок «МЮ» и «Реала» бил из более сложной позиции, но голкипер снова был в порядке, а добивание Отавио получилось слишком слабым.

«Аль-Наср» по итогам 45 минут чаще бил, чем соперник (пять ударов против трёх), но «Аль-Хиляль» проводил чуть больше времени с мячом (52% против 48%). На игре работал аргентинский арбитр Дарио Эррера, который в первом тайме раздал шесть жёлтых карточек.

Начало второй половины — и сразу шедевр от Роналду. Помните, как несколько лет назад Криштиану уложил мяч в ворота «Ювентуса» ударом через себя? Португалец чуть не повторил тот трюк — «Аль-Хиляль» спасла штанга. А через несколько минут в центре внимания снова оказался Малком. Экс-игрок «Зенита» удрал от защитников, но его прорыв прервал Оспина. Правда, есть один нюанс. Вратарь сыграл руками за пределами штрафной площади — красная карточка.

«Аль-Наср» оказался в тяжёлом положении. Наверное, тренер команды Каштру в этот момент гуглил: «Как забить «Аль-Хилялю» вдесятером, когда Роналду жутко не везёт?» Хотя, конечно, тренер занимался куда более важными вещами. В середине второго тайма Криштиану пальнул со штрафного прямо во вратарский угол — Боно справился.

Атмосфера на стадионе в Джидде Фото: ФК «Аль-Хиляль»

Чуть позже страсти на поле разгорелись с новой силой. Футболист «Аль-Хиляля» Сальман Аль-Фаридж заехал локтем в горло сопернику, но не получил даже жёлтой карточки (а она была бы второй). Роналду показывал арбитру характерный жест, намекая на то, какую часть тела применил в борьбе соперник. В итоге арбитр показал красную карточку, но не Аль-Фариджу, а одному из тренеров «Аль-Насра». Опытный Жезуш почти сразу убрал с поля своего футболиста.

Концовка основного времени получилось очень горячей. Сначала арбитр уравнял составы — Аль Аль-Булайхи боднул головой соперника и увидел перед собой красную карточку. Рубен Невеш чуть не порвал одноклубника на части прямо на поле. Во взлобном взгляде португальца читался вопрос: «Зачем?». Комментатор матча Александр Елагин даже назвал игру «смертоубийственной», заявив, что в ней нарушались даже «человеческие законы». Мощная оценка!

Почти сразу Айман Яхья сравнял счёт — пробил головой после вброса аута. А чуть позже Калиду Кулибали увидел перед собой вторую жёлтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Защитник попал коленом в голову вратаря «Аль-Насра», который уж зафиксировал мяч в руках.

В основное время зрители больше голов не увидели, как и в дополнительное. «Аль-Наср» больше атаковал, но каждый раз его форварды забирались в офсайд. Судьбу трофея решила серия пенальти. Первая же попытка игрока «Аль-Хиляля» оказалась неудачной — Рубен Невеш вонзил мяч в штангу. Правда, Алекс Теллес тут же запустил мяч выше створа. А вот лучшие бомбардиры команд — Митрович и Роналду — реализовали свои попытки.

Шестой удар «Аль-Хиляля» оказался едва не оказался фатальным, поскольку Саул Абдулхамид пробил по центру, и вратарь отразил этот удар. Но следом Боно справился с выстрелом Али Аль-Хассана. Забей игрок «Аль-Насра» – и его команда выиграла бы турнир. А так кубок достался «Аль-Хилялю», поскольку мяч после удара Мешари Аль-Немера рикошетом от рук Боно попал в перекладину. Роналду завершает сезон без единого трофея. На Криштиану после игры было больно смотреть – слёз сдержать он не смог.