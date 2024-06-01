Собрали вопросы по решающим матчам испанского гранда в XXI веке. 10 из 10 наберут только хардкорные любители футбола!

Проигрывал ли «Реал» в финалах ЛЧ? А в финалах вообще? Непростой тест перед «Боруссией»

Сегодня, 1 июня, мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов. Для немцев это огромное событие. «Боруссия» находится в шаге от второго титула ЛЧ в истории. А вот для «Реала» финалы – привычная история. Это касается не только еврокубков, но и национальных турниров.

«Чемпионат» предлагает вам пройти тест: выиграл «Реал» финал или нет? Мы подготовили 10 решающих матчей с участием мадридцев в XXI веке. Результаты некоторых встреч придётся долго вспоминать!

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.