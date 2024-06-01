Проигрывал ли «Реал» в финалах ЛЧ? А в финалах вообще? Непростой тест перед «Боруссией»
Поделиться
Собрали вопросы по решающим матчам испанского гранда в XXI веке. 10 из 10 наберут только хардкорные любители футбола!
Сегодня, 1 июня, мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов. Для немцев это огромное событие. «Боруссия» находится в шаге от второго титула ЛЧ в истории. А вот для «Реала» финалы – привычная история. Это касается не только еврокубков, но и национальных турниров.
Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» предлагает вам пройти тест: выиграл «Реал» финал или нет? Мы подготовили 10 решающих матчей с участием мадридцев в XXI веке. Результаты некоторых встреч придётся долго вспоминать!
Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.
Комментарии
- 1 июня 2024
-
14:25
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
14:08
-
13:53
-
13:50
-
13:49
-
13:40
-
13:40
-
13:38
-
13:25
-
13:19
-
13:16
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:49
-
12:44
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
12:18
-
12:16
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:46
-
11:36
-
11:25