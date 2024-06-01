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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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Проигрывал ли Реал в финале Лиги чемпионов, сколько раз, какие финалы были, тест на знание, Боруссия — Реал, 1 июня 2024 года

Проигрывал ли «Реал» в финалах ЛЧ? А в финалах вообще? Непростой тест перед «Боруссией»
Никита Паглазов
Проигрывал ли «Реал» в финалах ЛЧ?
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Собрали вопросы по решающим матчам испанского гранда в XXI веке. 10 из 10 наберут только хардкорные любители футбола!

Сегодня, 1 июня, мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов. Для немцев это огромное событие. «Боруссия» находится в шаге от второго титула ЛЧ в истории. А вот для «Реала» финалы – привычная история. Это касается не только еврокубков, но и национальных турниров.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает вам пройти тест: выиграл «Реал» финал или нет? Мы подготовили 10 решающих матчей с участием мадридцев в XXI веке. Результаты некоторых встреч придётся долго вспоминать!

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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