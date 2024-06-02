Левандовски уедет к Моуринью, а легионер «Реала» — к Гвардиоле? Трансферные слухи недели

Сезон в европейском футболе подошёл к концу. Мы узнали победителей Лиги чемпионов и Кубка России, и теперь наступает пора, когда будет ещё больше трансферных новостей и слухов. Рассказываем о самых последних.

Эрнандес выберет «Реал» или «Баварию»?

Тео Эрнандес Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Реал» проявляет предметный интерес к бывшему защитнику команды Тео Эрнандесу. Сейчас француз играет за «Милан», а туда он переехал как раз из Мадрида (это произошло в 2019 году). И вот теперь боссы «Реала» снова обратили внимание на игрока (информация от Николо Скиры). Пять лет назад испанский клуб продал Тео за € 22,8 млн, сейчас Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 60 млн. Правда, Marca пишет, что Тео окажется в «Баварии». Мюнхенский клуб хочет обезопасить себя на случай ухода Альфонсо Дэвиса. Как Эрнандес играл в прошедшем сезоне? 46 матчей, пять голов, 11 результативных передач. Забивал только в Серии А, а вот голевые передачи раздавал во всех турнирах (чемпионат Италии, Кубок Италии, Лига чемпионов, Лига Европы).

Второй бомбардир Бундеслиги уедет в Дортмунд?

Серу Гирасси Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Дортмундская «Боруссия» ищет варианты для укрепления атакующей линии. Серу Гирасси — неплохой вариант. Нападающий «Штутгарта» наколотил 28 голов в Бундеслиге — больше забил только Гарри Кейн из «Баварии». А вот лучший бомбардир «Боруссии» в этом сезоне (Дониэлл Мален) отличился 13 раз. Почувствуйте разницу. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что дортмундский клуб уже начал переговоры со «Штутгартом». Впрочем, результативная игра Гирасси заинтересовала и другие клубы. К примеру, на него претендуют «Атлетико» и «Вест Хэм». Куда же уедет Гирасси?

Каземиро воссоединится с Роналду?

Криштиану Роналду (слева) и Каземиро Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Аль-Наср» проиграл в этом сезоне всё, что можно. Криштиану Роналду очень хотел завоевать хоть какой-нибудь трофей и долго плакал после неудачного финала Кубка Саудовской Аравии. Не исключено, что Роналду снова окажется в одной команде с Карлосом Каземиро. Они вместе выступали за «Реал» и «Манчестер Юнайтед», а теперь бразильца связывают с «Аль-Насром» (Relevo). Саудовский государственный инвестиционный фонд готов предложить крупную сумму, чтобы оформить трансфер. Сам Каземиро пока не решил, где продолжит карьеру. Бразильцу нравится вариант с переездом в Саудовскую Аравию, но он ждёт решения боссов «МЮ». Контракт Каземиро с английским клубом истекает летом 2026 года.

«Байер» нашёл усиление в Испании

Алеш Гарсия Фото: Alex Caparros/Getty Images

Команда Хаби Алонсо очаровала многих в сезоне-2023/2024. Но дальше будет гораздо сложнее. Логично, что клуб из Леверкузена ищет усиление на рынке, ведь в новом сезоне ему играть в Лиге чемпионов. Одна из целей — Алеш Гарсия из «Жироны». Ранее на игрока претендовала «Барселона». Интерес появился ещё в январе, но новых переговоров с того момента не было. К тому же в покупке Гарсии был заинтересован Хави, который уже покинул пост главного тренера «Барселоны». В этом сезоне 26-летний Алеш отыграл 40 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. По данным Романо, в трансфере Гарсии заинтересован главный тренер «Байера» Алонсо.

«Барса» не потянет зарплату Киммиха

Йозуа Киммих Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Сине-гранатовые поменяли главного тренера — Ханс-Дитер Флик сменил на этом посту Хави. Немец обозначил футболиста «Баварии» Йозуа Киммиха как одну из главных трансферных целей «Барселоны». Но переговоры между клубами зашли в тупик. Если верить Sport.es, то запросы Киммиха по зарплате не соответствуют возможностям испанского клуба. Йозуа зарабатывает в «Баварии» почти € 20 млн до вычета налогов, и сине-гранатовым будет проблематично предложить подобные условия. Нынешний контракт Киммиха с мюнхенским клубом истекает летом следующего года. 43 матча, два гола, 10 результативных передач — статистика 29-летнего Йозуа в нынешнем сезоне.

Родриго хочет уехать к Гвардиоле

Родриго Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Фланговый нападающий «Реала» Родриго рассматривает вариант с переходом в другой клуб. Почему? 23-летний футболист полагает, что предстоящий трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» значительно сократит игровое время бразильца. По данным Mundo Deportivo, Родриго не против перейти в «Манчестер Сити». Ему нравятся английский чемпионат и игровой стиль команды Хосепа Гвардиолы. Правда, есть один нюанс. «Реал» не хочет отпускать игрока менее чем за € 170 млн, а это слишком большая сумма для «Ман Сити». В этом сезоне Родриго набрал 28 (17+9) очков по системе «гол+пас» в 51 матче во всех турнирах.

«ПСЖ» или «Наполи» — где продолжит карьеру Кварацхелия?

Хвича Кварацхелия Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«ПСЖ» не оставляет попыток заманить к себе вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию. L’Equipe утверждает, что грузинский футболист уже согласовал условия личного контракта с французским клубом. По данным Corriere dello Sport, Хвича дал согласие на переезд в Париж. Правда, в этом вопросе всё зависит от решения руководства итальянского клуба. Фабрицио Романо сообщает, что боссы «Наполи» готовы предложить игроку новый контракт, включив туда пункт об отступных. Они намерены сохранить 23-летнего Кварацхелию в составе команды. В этом сезоне Хвича забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 45 матчах.

«Ювентус» оставит Эмери без важного полузащитника?

Дуглас Луис Фото: Alex Davidson/Getty Images

Дуглас Луис — третий бомбардир «Астон Виллы» в прошедшем сезоне в АПЛ. Бразилец забил девять мячей (четыре — с пенальти) и помог команде пробиться в Лигу чемпионов. На игрока обратил внимание «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport. Клубы ведут переговоры в течение некоторого времени, хотя «Астон Вилла» отклонила одно предложение. Туринский клуб рассчитывал включить в сделку хавбека Уэстона Маккенни — бирмингемцев не устроил такой вариант. Нынешний контракт Дугласа Луиса с «Астон Виллой» истекает летом 2026 года.

Левандовски сыграет под руководством Моуринью?

Роберт Левандовски Фото: Fran Santiago/Getty Images

«Фенербахче», по всей видимости, пошумит в это межсезонье. Во-первых, турецкий топ-клуб пригласил Жозе Моуринью на пост главного тренера. Во-вторых, он готов купить нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Этот трансфер рассматривается как раз под приход португальского тренера, сообщает журналист Эртан Сюзгун. Впрочем, Левандовски — не единственный вариант для укрепления линии нападения «Фенербахче». В сезоне-2023/2024 поляк забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.

Азмун окажется в Ла Лиге?

Сердар Азмун Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Права на Сердара Азмуна принадлежат «Байеру». Этот сезон иранец отыграл в «Роме», где выступал в аренде. Романо пишет, что итальянский клуб не станет выкупать футболиста и тот продолжит карьеру в новой команде. «Севилья» — один из вариантов. А ещё в игроке заинтересованы клубы Серии А. Азмун забил три мяча и отдал четыре голевые передачи в 29 матчах за «Рому» во всех турнирах. Он пропустил несколько игр в 2024 году из-за поездки на Кубок Азии и травмы колена. Контракт Сердара с «Байером» истекает летом 2027-го.