Чемпионский танец Алексея Миранчука. Видео
«Аталанта» показала, как Алексей Миранчук отмечал победу в Лиге Европы. Наш парень исполнил скромный чемпионский танец!
Миранчук исполнил чемпионский танец после победы в Лиге Европы. Видео
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