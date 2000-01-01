«Аталанта» мощно отметила победу в Лиге Европы. Видео
«Аталанта» отметила победу во втором по значимости еврокубке в родном Бергамо. Вы посмотрите, какой крутой чемпионский парад устроили итальянцы!
«Аталанта» устроила мощный чемпионский парад в Бергамо. Видео
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