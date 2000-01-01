Сумасшедший гол Хуммельса на тренировке. Видео
Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс забил сумасшедший гол с минусового угла на тренировке перед финалом ЛЧ. Заготовка на игру с «Реалом»?
Хуммельс забил сумасшедший гол на тренировке перед матчем с «Реалом». Видео
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