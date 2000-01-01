Лидеры по созданным моментам в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004

Лидеры по созданным моментам в ЛЧ за 21 год

Opta опубликовала пятёрку лучших футболистов по созданным моментам в Лиге чемпионов начиная с сезона-2003/2004 — розыгрыша, когда начался сбор статистики! Удивительно, но в этом рейтинге Криштиану Роналду не первый.