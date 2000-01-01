Лидеры по созданным моментам в ЛЧ за 21 год
Opta опубликовала пятёрку лучших футболистов по созданным моментам в Лиге чемпионов начиная с сезона-2003/2004 — розыгрыша, когда начался сбор статистики! Удивительно, но в этом рейтинге Криштиану Роналду не первый.
5-е место — Франк Рибери
Франк Рибери создал 192 голевых момента в ЛЧ. Француз сыграл 87 матчей в этом турнире — все в составе «Баварии».
3-4-е место — Карим Бензема
Карим Бензема сыграл в Лиге чемпионов 152 матча за «Лион» и «Реал». Он создал 233 момента.
3-4-е место — Томас Мюллер
За 15 лет в мюнхенской «Баварии» Мюллер провел 143 матча в Лиге чемпионов. На счету Томаса 233 голевых момента.
2-е место — Криштиану Роналду
Криштиану Роналду — рекордсмен по количеству матчей в ЛЧ, он провёл в главном еврокубке 183 встречи. Португалец выступал за мадридский «Реал», «МЮ» и «Ювентус» и создал 263 голевых момента.
1-е место — Лионель Месси
Лионель Месси создал 312 голевых моментов — это рекорд Лиги чемпионов! Он провёл 163 матча в ЛЧ за «Барселону» и «ПСЖ».
Лидеры по созданным моментам в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004
Читайте также
Холанд — лидер по упущенным моментам в топ-5 лигах
Сумасшедший гол Хуммельса на тренировке. Видео
«Аталанта» мощно отметила победу в ЛЕ. Видео
Чемпионский танец Алексея Миранчука. Видео
Топ-статистика Кавани за Уругвай. Ушла эпоха!
Массовая вредная привычка футболистов в Англии
Эндрика трогательно проводили в «Реал»
Новый клуб Моуринью. Неожиданный выбор!
5 самых дорогих трансферов нападающих в истории
Трогательный перформанс «Лацио» в честь Эрикссона
Мощная разминка от охранника Месси. Видео
Эль-Кааби установил невероятный рекорд
Кассьерра — 2-й по количеству голов головой в РПЛ
Неймар проколол шины у авто одноклубника. Видео
Фанаты «Олимпиакоса» отметили победу в ЛК. Видео
Фанаты «Галатасарая» тепло встретили Снейдера