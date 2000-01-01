Холанд — лидер по упущенным моментам в топ-5 лигах
Opta составила список игроков из топ-5 лиг, упустивших больше всего моментов в минувшем сезоне. Эта подборка вас точно удивит!
5-е место — Альваро Мората
Нападающий «Атлетико» упустил 23 из 35 имевшихся явных моментов.
4-е место — Николас Джексон
Форвард «Челси» не реализовал 24 из 35 явных возможностей.
3-е место — Дарвин Нуньес
Нападающий «Ливерпуля» упустил 27 из 33 голевых моментов.
2-е место — Гарри Кейн
Форвард «Баварии» не реализовал 27 из 56 явных моментов.
1-е место — Эрлинг Холанд
Нападающий «Ман Сити» упустил 34 из 55 имевшихся явных моментов.
Холанд — лидер по упущенным моментам в топ-5 лигах. Кто ещё в списке?
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