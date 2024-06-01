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Расписание спортивных матчей 2 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: Суперфинал «Балтика» — «Зенит», ЦСКА — УНИКС и бой Махачева в UFC
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 июня
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 2 июня: выйдет ли «Флорида» в финал НХЛ, а бывший тренер «Спартака» — в Серию А, а ещё узнаем победителя Кубка России по футболу!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Сент-Луис Сити», МЛС

США - Major League Soccer . МЛС
02 июня 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Сент-Луис Сити
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируется ли «Интер» за поражение?

С самого начала сезона прослеживалась тенденция: и Месси забивал, и «Майами» выигрывал. Но теперь что-то пошло не так. У «Интера» две победы в четырёх матчах, а в последней встрече с «Атлантой» не помог даже гол Лео — команда проиграла дома 1:3. Теперь двойная задача: реабилитироваться за поражение и удержаться на первом месте в таблице. Снова нужны чудеса от Месси!

Лучший матч Лео в этом сезоне:
«Такого в футболе мы ещё не видели». Месси выдал самый результативный матч в карьере
«Такого в футболе мы ещё не видели». Месси выдал самый результативный матч в карьере

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, шестой матч

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли «Флорида» в финал?

Серия «Рейнджерс» и «Флориды» получается упорная: три матча из пяти закончились за пределами основного времени. В пятом матче «пантеры» сумели оправиться после шайбы, пропущенной в большинстве, и выиграли на гостевом льду. Лидеры «синерубашечников» пока проводят довольно блёклую серию, смогут ли они собраться в решающем матче?

Почему у лидеров «Рейнджерс» не клеится игра?
«Они сбиты с толку». Панарин и другие лидеры «Рейнджерс» молчат в финале Востока
«Они сбиты с толку». Панарин и другие лидеры «Рейнджерс» молчат в финале Востока

👊 4:15*: Сезар Алмейда (Бразилия) — Роман Копылов (Россия), UFC 302

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Сезар Алмейда - Роман Копылов
02 июня 2024, воскресенье. 04:15 МСК
Сезар Алмейда
Не началось
Роман Копылов

Интрига: Копылову нужно реабилитироваться

Роман Копылов уверенно шёл к статусу теневого фаворита среднего дивизиона, но неожиданное поражение от Энтони Эрнандеса смешало все карты. Теперь россиянину нужно реабилитироваться, однако соперник снова очень непростой: бразилец Сезар Алмейда имеет в своём активе только победы. Но у Копылова намного больше опыта, а его ударная техника попросту великолепна. Ждём новой яркой победы?

Онлайн-трансляция турнира:
UFC 302: рекордная защита Махачева. Повторит историю Хабиба? LIVE
Live
UFC 302: рекордная защита Махачева. Повторит историю Хабиба? LIVE

👊 7:00*: Ислам Махачев (Россия) — Дастин Порье (США), UFC 302

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

Интрига: Махачев завершит свой путь в лёгком дивизионе?

Ислам Махачев проводит третью защиту титула чемпиона в лёгком весе. Соперник — ветеран дивизиона Дастин Порье, который уже дважды терпел поражения в титульных поединках. На американца почти никто не ставит, но Дастин уверяет, что преподнесёт невероятный сюрприз. Впрочем, Махачев попросту обязан побеждать талантливого, но стареющего Порье. В случае своей победы Ислам может и вовсе сменить весовую категорию, перебравшись в полусредний вес.

Тактаров высоко оценил навыки чемпиона:
«Махачев может взять второй пояс, да и третий». Интервью с Тактаровым «без купюр»
Эксклюзив
«Махачев может взять второй пояс, да и третий». Интервью с Тактаровым «без купюр»

🎾 13:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анастасия Потапова (Россия), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: что покажет Потапова в матче с первой ракеткой мира?

Анастасия Потапова уже установила личный рекорд на ТБШ, дойдя на нынешнем РГ до четвёртого круга. Однако пробиться ещё дальше ей будет очень трудно, ведь её соперницей будет трёхкратная чемпионка турнира и первая ракетка мира Ига Свёнтек. Девушки играли много раз на юниорском уровне, а вот во взрослом туре это будет их первая встреча. Победительница далее сойдётся в 1/4 финала с кем-то из пары Ольга Данилович — Маркета Вондроушова.

Анастасия проводит лучший ТБШ в карьере:
Потапова за 3 часа дожала китаянку и пробилась в 4-й круг «РГ». Там её ждёт сама Свёнтек
Потапова за 3 часа дожала китаянку и пробилась в 4-й круг «РГ». Там её ждёт сама Свёнтек

🏆 🏀 14:00: ЦСКА — УНИКС, плей-офф ЕЛ, финал, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы станут чемпионами на домашнем паркете?

Мало кто мог ожидать, что после трёх матчей в серии за золото ЦСКА будет вести со счётом 3-0 в противостоянии с ещё действующим чемпионом Единой лиги ВТБ УНИКСом. Подопечным Велимира Перасовича больше некуда отступать. Однако армейцы пока выступают уж слишком уверенно. Лидеры – Каспер Уэйр, Мело Тримбл, Амат М’Бай и Тони Джекири – шикарно проявляют себя, но и без остальных не было бы такого результата. Казанцам удастся перевести серию на свой паркет или же для них всё кончено?

Тримбл растерзал УНИКС в третьем матче:
ЦСКА и Тримбл неостановимы! Это конец? УНИКС на краю пропасти
ЦСКА и Тримбл неостановимы! Это конец? УНИКС на краю пропасти

⚽️ 18:00: «Балтика» — «Зенит», Кубок России, Суперфинал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет Кубок России?

Парадоксальный сезон «Зенита»: команда Семака выступает заметно хуже, чем в последние годы, но при этом идёт на «золотой» дубль. Чемпионство «Зенит» уже взял, несмотря на плотную конкуренцию с «Динамо» и «Краснодаром», а теперь есть шанс выиграть ещё и Кубок. Причём шанс неплохой, ведь «Балтика» вылетела из РПЛ, а Игнашевич решил уйти вне зависимости от результата в финале.

«Зениту» предстоит поработать на трансферном рынке:
«Зенит» — чемпион, но ему не избежать перестройки
«Зенит» — чемпион, но ему не избежать перестройки

⚽️ 18:00: «Метц» — «Сент-Этьен», Лига 1, переходные матчи, вторая встреча

Франция - Переходные матчи . Финал. 2-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Метц
Метц
Не начался
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто сыграет в новом сезоне Лиги 1?

Ответный стыковой матч! В первом «Сент-Этьен» на своём поле убрал «Метц» со счётом 2:1. Но разрыв по голам не такой большой, а теперь играть придётся на выезде. Несмотря на поражение, «Метц» всё-таки участник минувшего розыгрыша чемпионата Франции, да ещё и вполне мог спастись напрямую. Всего три очка отделили команду от спасительной 15-й строчки, где, кстати, расположился «Гавр» Далера Кузяева. Ждём спасения «Метца» или «Сент-Этьен» вернётся в элиту?

Во Францию едет россиянин:
Сафонов подписал контракт с «ПСЖ»! Все детали главного российского трансфера лета. LIVE
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⚽️ 19:00: «Аталанта» — «Фиорентина», Серия А, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 29-й тур
02 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Миранчука обгонит «Ювентус» и финиширует в топ-3?

Необычная развязка сезона. Остальные команды давно сыграли все матчи, а «Аталанте» придётся играть уже после финала Лиги Европы. Всё потому, что матч с «Фиорентиной» перенесли. У Бергамо классный шанс взять три очка и добавить к еврокубковому триумфу третье место в чемпионате, ведь отставание от «Ювентуса» — всего два очка. Ещё и «Фиорентина» явно находится в подавленном состоянии после второго проигранного финала Лиги конференций за два года.

Миранчук удивил в этом сезоне. И не только он:
7 фактов о прошедшем сезоне, которые реально удивляют
7 фактов о прошедшем сезоне, которые реально удивляют

⚽️ 21:30: «Венеция» — «Кремонезе», Серия В, финал, второй матч

Италия - Серия B . Финал. 2-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Венеция
Венеция
Не начался
Кремонезе
Кремона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: бывший тренер «Спартака» пробьётся в Серию А?

Паоло Ваноли всё ещё в «Венеции» и всё ещё близок к повышению в классе. Первый матч «Венеции» и «Кремонезе» завершился ничьей — 0:0. Теперь команде Ваноли, за которую ещё и выступает (периодически) Денис Черышев, предстоит играть дома. На бумаге — отличный шанс выйти в Серию А и порадовать весь город. Как минимум в чемпионате Италии не хватает красивейшей формы «Венеции»!

«Венеция» пытается выйти в Серию А, а кое-кто оттуда красиво не вылетел:
Как же они счастливы! В Италии случилось шикарное спасение от вылета
Как же они счастливы! В Италии случилось шикарное спасение от вылета
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