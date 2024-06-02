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Балтика — Зенит, финал Кубка России, 2 июня 2024 года, прямая онлайн-трансляция Суперфинала, где смотреть онлайн, видео

Финал Кубка России! «Золотой» дубль «Зенита» или триумфальное прощание с Игнашевичем? LIVE
Никита Паглазов
Финал Кубка России. LIVE
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Следим за развязкой сезона в России.

Друзья, всем привет! Сегодня, 2 июня, мы увидим развязку розыгрыша Кубка России. «Балтика» и «Зенит» проведут Суперфинал в московских «Лужниках». Начало — в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Выход «Зенита» в финал сложно назвать неожиданным. Да, команда, несмотря на очередное чемпионство, провела не самый мощный сезон, да и Кубок России выигрывает нечасто. Но давайте честно, есть вообще матч «Зенита», где он не фаворит? Команда Семака прошла в финал через Путь РПЛ и выбила всех других фаворитов: «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Вопросов нет!

«Балтика» же однозначно сенсация Кубка. Команда Игнашевича тоже шла через Путь РПЛ и даже выбила «Локомотив», но спустилась в нижнюю сетку после встречи с ЦСКА, а затем внезапно выбила «Спартак». Тренер решил уйти — есть возможность попрощаться с ним триумфально.

«Чемпионат» будет следить за решающим матчем Кубка России в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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