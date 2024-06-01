«Пари НН» камбэком спас место в РПЛ! «Арсенал» устроил самострел двумя автоголами в стыках

«Пари НН» выжил! Совершив камбэк в Туле, нижегородцы сохранили место в РПЛ. «Арсенал» же не сумел сделать то, что получилось у «Акрона».

«Пари НН» требовалось отыгрываться после домашнего поражения (1:2), поэтому команда Саши Илича шла вперёд крупными силами, а «Арсенал» достаточно глубоко оборонялся и при счёте 0:0 в два раза уступал по владению мячом. Сербский тренер нижегородцев неожиданно оставил в запасе Кучаева и Гоцука, без которого, казалось, «Пари НН» просто невозможно представить. Ещё больше удивило появление в основе Царукяна – этот хавбек вообще впервые попал в стартовый состав клуба РПЛ.

Но именно Царукян был самой заметной фигурой у гостей в дебюте игры. Он нанёс первый удар «Пари НН» из-за штрафной, здорово подработав мяч и улучшив позицию хорошим первым касанием. Едва не попал с правой. Затем фактически с той же точки выстрелил с левой – опять получилось опасно. Впрочем, и «Арсенал» создал пару голевых моментов благодаря подвижности лучшего бомбардира подэлитного дивизиона Окоронкво. Кроме того, туляки снова могли забить быстрый гол после углового. Тремя днями ранее они вчистую переиграли «Пари НН» на стандартах у ворот Нигматуллина.

Одной из фишек Илича стали резкие переводы на свободного латераля. «Арсенал», перестраиваясь даже на пятёрку сзади для контроля ширины, не закрывал как следует Стаматова. В середине первого тайма прошла такая передача на болгарского легионера, тот вырезал точный кросс, а правый латераль Боженов нанёс божественный удар.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После гола команды одновременно сделали замены. Но если Трошечкин покинул поле из-за травмы (вышел Кучаев), то Гелоян – по решению Александра Сторожука. Хавбек о чём-то спорил с тренером, не хотел уходить так рано. Но пришлось подчиниться воле главного. Дальше игра выравнялась и была живой, обоюдоострой. К перерыву «Арсенал» и «Пари НН» нанесли 16 ударов – по восемь каждая.

Первые минуты второго тайма обещали огненный футбол после перерыва. Попову из «Арсенала» после жёсткого стыка с Боженовым на «розовую» карточку (въехал сопернику в голень) повезло избежать удаления. Впрочем, в Нижнем Новгороде в схожем по грубости эпизоде не получил красную Гоцук. Потом голкипер туляков Кокарев ошибся на выходе, и Зе Турбо бил по воротам, которые защищали только стоявшие в створе защитники. Форвард не поднял головы, а зря. Летевший в сетку мяч заблокировал Кайнов! «Арсенал» выпрашивал пенальти, но нет – это был сейв плечом.

И всё же «Пари НН» забил на исходе часа игры. Точнее, автогол сотворил Ботака-Иобома. Уникальный случай: в обоих стыковых матчах защитник «Арсенала» поразил собственные ворота. Полезный Царукян ловко развернул атаку, Боженов прострелил справа, а Ботака-Иобома увлёкся единоборством с Зе Турбо и встретился с мячом в самый неподходящий момент.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Пари НН» выигрывал у «Арсенала» мощную рубку. Чувствовалось, что туляки уступают в классе нижегородцам, а в единоборствах не побеждали. Окоронкво был уже малозаметен, выпавший ему редкий шанс в этом тайме загубил. Потом попал под свежего Гоцука, который, появившись на поле, забрал капитанскую повязку. Команда Сторожука не находила решений в многочисленных позиционных атаках.

В концовке впереди у «Арсенала» играл даже Ботака-Иобома: Сторожук, конечно же, помнил, что в Нижнем Новгороде защитник исправился за автогол забитым мячом в ворота «Пари НН». Но история не повторилась. Последний момент хозяев не реализовал как раз невезучий защитник, пробив головой выше цели. Туляки в домашнем матче сильно уступили по ударам в створ – 1:5. «Пари НН» прервал безвыигрышную серию из 11 матчей и спасся от вылета.