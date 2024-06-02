Семак — не фанат Кубка России. А ведь Сергей близок к первому треблу в «Зените»

«Зенит» при Сергее Семаке шесть раз выиграл чемпионат, четырежды Суперкубок и только один раз – Кубок России. Это случилось в 2020-м, когда турнир игрался в старом формате, а у гегемона была точно не самая тяжёлая сетка. С того времени – ничего. В Питере привыкли: команда часто вылетала задолго до финала, и к этому относились как к норме.

И в этом мало чего удивительного. Семак давно разграничил задачи, которые ставит руководство. В очередной раз он подтвердил это после ответного матча финала Пути РПЛ с ЦСКА, когда заявил, что РПЛ – всегда приоритетнее. Именно этим он объяснил, что поставил на кубковую встречу половинчатую основу. Главные же игроки готовились к выезду в Грозный. Тогда питерцы ещё упускали чемпионство, и некоторые подумали, что акцент будет сделан как раз на втором трофее. Нет. Главное для «Зенита» в период работы Семака – чемпионат России. Собственно, его они и выиграли.

В 2023 году Семак в интервью «Чемпионату» подробно объяснял, почему Кубок России менее важен. И честно назвал его второстепенным турниром. Хоть это уже и было после международного бана, когда Россию исключили из всех турниров.

– А как вы думаете, сколько раз «Реал» доходил до финалов национального Кубка? – ответил Семак на вопрос о том, почему у «Зенита» всего один трофей.

– Не вспомню. Кажется, что до высоких стадий добираются часто.

– Вам кажется. На самом деле – один раз за последние 10 лет. «Реал» редко добирается до решающих стадий. Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат. А Кубок по разным причинам всегда второстепенен. Особенно когда играешь в еврокубках, приходится делать большую ротацию. Плюс игры в Кубке России – отличный шанс для наших соперников. Победи нас, и сезон можно назвать успешным. Поэтому уровень мотивации, сопротивления – невероятный. Базовая вероятность проиграть в конкретном матче всегда выше. В чемпионате невозможно выиграть 10 игр подряд, что уж говорить о Кубке. Фактор случайности гораздо выше.

Всё очевидно. Тогда ещё была надежда на возвращение в еврокубки, да и работал фактор соперников, ведь куда за эти годы жеребьёвка сине-бело-голубых только не забрасывала.

В 2018-м, когда Семак только пришёл, Питер сначала поехал в Астрахань, где стараниями Александра Анюкова, Антона Заболотного, Роберта Мака и Александра Кокорина сопернику закинули четыре. Но уже в следующем раунде команда уступила в гостях «Ростову». В том сезоне «Зенит» играл ещё и в Лиге Европы, так что Кубок автоматически стал третьим по значимости турниром.

Антон Заболотный и Александр Кокорин Фото: fc-zenit.ru

Зато в следующем сезоне – победа. Но здесь опять же можно сослаться на действительно простую сетку. «Енисей» в гостях, «Томь» – дома, затем выезд в Грозный, где в дополнительное время забил Юрий Жирков. А дальше – пауза на ковид. Рестарт в июле, когда на своём поле обыграли «Спартак» – единственный топ-клуб, доставшийся по сетке турнира. А в финале – «Химки». Здесь уже сложнее было не выиграть.

«Зенит» — обладатель Кубка России — 2020 Фото: fc-zenit.ru

В сезоне-2020/2021 команды из еврокубков вступали в борьбу только весной. Собственно, в Лиге чемпионов «Зенит» закончил свой путь уже осенью, а в начале следующего года в первом же матче влетел тульскому «Арсеналу». В следующем году – похожий сценарий, но продвинулись на одну стадию дальше: сначала разгромили «КАМАЗ», а потом проиграли «Алании».

А в первом розыгрыше нового формата КР команда Семака сначала заняла третье место в группе, потом прошла ульяновскую «Волгу» в Пути регионов, но дальше было поражение от «Динамо». После которого Семак повторил: «Понятно, что Кубок – это второй по значимости турнир». Собственно, в чём он неправ?

По мнению главного тренера, неправы скорее организаторы турнира. Ведь Сергей Богданович не раз критиковал формат проведения. Даже перед финалом с «Балтикой».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Есть желание заполнить количеством матчей турнир. На групповом этапе — понятно, команды борются. Но когда идёт стадия на вылет и команды вылетают, а потом получают второй шанс, это не совсем спортивный принцип. Тем более когда тот же ЦСКА вылетает, но уже не получает шанса, тоже достаточно странно. Весь турнир проходит без Fan ID, финал — с Fan ID. Тоже вопрос. Если начинаешь по одним правилам турнир, то, наверное, правильнее и заканчивать его по тем же правилам, поскольку на протяжении всего этого пути болельщики и фанаты поддерживали, а в финале не смогут поддержать».

А ещё главный тренер в очередной раз добавил: «Если у нас есть выбор между чемпионатом и Кубком, конечно, мы всегда будем делать выбор в пользу чемпионата».

Сейчас выбора нет. Чемпионат уже выигран. Так что сделать первый в истории семаковского «Зенита» требл – неплохая мотивация.

Получится ли?