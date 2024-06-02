Самый скандальный матч «Зенита» и «Балтики». Игра стала приговором для судьи

«Зенит» против «Балтики» – на первый взгляд, не самая привлекательная афиша финала Кубка России. История встреч петербургской и калининградской команд в РПЛ достаточно короткая. Они сыграли между собой в элите всего восемь раз: три победы у «Балтики», две – у «Зенита» (причём обе в нынешнем сезоне) и три ничьих. Ещё трижды соперники пересекались в кубковом турнире. Но и в противостоянии петербуржцев с калининградцами была битва, которая надолго запомнилась, – скандальный матч!

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В 1995 году «Балтика» и «Зенит» вместе поднялись в высшую лигу. Петербуржцы вернулись в элиту спустя три сезона, а калининградцы оказались там впервые. «Балтика», к слову, выиграла Первую лигу, тогда как «Зенит» финишировал третьим, отстав на 15 очков.

В 1996 и 1997 годах петербуржцы с калининградцами были середняками РПЛ. Но в 1998-м «Зенит» резко взлетел под руководством Анатолия Бышовца. Тренер-победитель Олимпиады создавал команду, которая год спустя уже без самого Бышовца (он уйдёт в сборную) завоюет первый трофей в своей российской истории – Кубок страны. А по ходу сезона-1998 «Зенит» внезапно захватил лидерство с 7-го тура, пока фавориты раскачивались, и удерживался на вершине таблицы до конца первого круга. Весной были обыграны будущие чемпион и вице-чемпион – «Спартак» с ЦСКА. Тогда Санкт-Петербург неожиданно для себя поверил в возможное чемпионство. Старый «Петровский» ходил ходуном от дикой энергии трибун на домашних матчах «Зенита».

Тогда-то в Санкт-Петербург и пожаловала «Балтика». Калининградцы проводили неудачный сезон, по итогам которого заняли 15-е место и вылетели из элиты. Но в тот момент они ещё держались в серединке.

«Зенит», как обычно при Бышовце, летел к воротам соперника на ураганных скоростях, здорово используя свободное пространство. К перерыву хозяева вели с разницей в два мяча. Первый гол в ворота Александра Помазуна – отца нынешнего голкипера сборной России Ильи Помазуна – забил левый хавбек Роман Максимюк. А перед перерывом полузащитник «Балтики» Виктор Навоченко сотворил автогол.

Казалось, «Зенит» легко победит. Но во втором тайме всё поменялось. Главным действующим лицом, сам того не желая, стал рефери Сергей Хусаинов. В те годы словосочетание «московское судейство» было в Санкт-Петербурге ругательным, так что назначения арбитров из столицы на матчи «Зенита» не слишком радовали местных болельщиков. С Хусаиновым у сине-бело-голубых тоже отношения не сложились.

Несколько спорных решений судьи максимально завели публику на трибунах. Хусаинов не назначил пенальти за игру рукой защитника «Балтики» Вячеслава Даева, а после перерыва его бригада отменила из-за офсайда третий гол Сергея Герасимца, к которому мяч попал от игрока калининградцев. Кроме того, арбитр добавил семь с половиной минут компенсированного времени. Сейчас такими цифрами никого не удивишь, а тогда это был, вероятно, рекорд чемпионата России.

Сергей Хусаинов Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Вдобавок «Зенит» сам отдал инициативу, стремясь удержать счёт. В результате гол полузащитника Руслана Аджинджала вернул «Балтику» в игру. А на 90+8-й минуте случилось то, что заставило бушевавший «Петровский» резко замолчать. «Балтика» спаслась! Даев послал мяч в сетку ворот допустившего ошибку на выходе Романа Березовского, и Хусаинов тут же дал финальный свисток.

«Нам не удалось восстановиться после жары в Самаре. Но не только в этом дело. Чтобы достойно выглядеть в чемпионате России, нужен квалифицированный, честный арбитраж. Герасимец забил верный мяч, но его не засчитали. Второй мяч в наши ворота влетел не на 90-й, а на… 90+8-й минуте. Ничего себе добавка времени! Существует ли какая-то защищённость от судейского произвола?» – возмущался на пресс-конференции Бышовец.

Тренер «Балтики» Леонид Ткаченко на вопрос о судействе ответил, что не даёт оценок арбитрам. Когда же он закончил своё выступление, кто-то из зала крикнул ему: «Когда же провинциальные клубы перестанут наконец управляться из Москвы». Ткаченко не растерялся и отреагировал: «Думаю, ни я, ни вы не доживём до этого момента».

Хусаинов и его ассистенты покидали поле под оскорбления разъярённых болельщиков. Когда судьи уходили в подтрибунное помещение, попали под град бутылок. Санкт-Петербург был убеждён, что «Москва украла у «Зенита» победу» и хочет помешать чемпионству команды Бышовца.

Более того, группа зенитовских болельщиков попыталась разобраться с Хусаиновым и его ассистентами, поджидая их на выходе со стадиона. Однако сотрудники ОМОНа не дали свершиться самосуду. Затем несколько фанатов сине-бело-голубых отправились в отель, где остановился Хусаинов.

О том, как прошла та встреча, рассказывал спустя годы в интервью «Советскому спорту» сам арбитр:

«Повезли на обычный ужин, после которого нас ждала группа болельщиков «Зенита», человек пять-шесть. Разгорячённые ребята хотели поговорить. «Почему не засчитали гол?» – «Вне игры». – «Почему так много добавили?» Тоже объяснил. Проводили до вагона, обнялись, всё нормально».

Виталий Мутко Фото: fc-zenit.ru

Скандальный матч «Зенита» с «Балтикой» стал фактически приговором для карьеры Хусаинова, который, как оказалось, с молодости дружил с тренером калининградцев Ткаченко. По словам Сергея, его убрал из высшей лиги президент РФС Николай Толстых по требованию Виталия Мутко – президенту петербургского клуба кто-то нашептал, что судья отработал заказ. Хусаинов вспоминал детали игры на «Петровском» и своего отстранения:

«Что такое для меня «Балтика» и Калининград? Это город, где я служил в армии, в одной спортроте с Лёней Ткаченко, который в 1998 году был… главным тренером «Балтики». Армейская дружба – святое! Но Лёня никогда себе не позволял звонить и о чём-то меня просить… Идёт игра. Со стороны Васи Шипко Герасимец забивает гол. «Вне игры» – отменяю взятие ворот. С трибун полетели бутылки. Останавливаю секундомер. Пока бутылки собирали, пока трибуны успокоились, то да сё – в итоге добавил семь с половиной минут!..

Через некоторое время – заседание Совета лиги, тогда после первого круга анонимным анкетированием определяли 10 судей, которых нужно отстранить. Голосовали 150 клубов: высшая лига, Первая, Вторая. Мне говорят: «Григорьич, тебя убрали». – «Как? Я же Первую и Вторую не сужу!». После заседания заходим в туалет, тренер Ковалёв из Читы говорит: «Серёж, нам дали команду». – Кто? – Толстых. На следующий день после «Балтики» Виталий Леонтьевич звонил Толстых и сказал, что Хусаинов добавил ровно столько, чтобы гости сравняли счёт, ему за это заплатили».

А «Зенит» в качестве наказания получил один матч при пустых трибунах и во втором круге сезона-1998 сдулся после ухода Бышовца в сборную России. Финишировал только на пятом месте. После этого петербургская команда не пересекалась с «Балтикой» в РПЛ 25 лет.