«Зенит» сильно изменился с последней победы в Кубке. Где сейчас игроки той команды?

«Зенит» впервые с 2020 года сыграет в финале Кубка России. Команда Сергея Семака близка к «золотому» треблу после победы в РПЛ и Суперкубке. В решающем матче петербуржцы в «Лужниках» сыграют с «Балтикой».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

А в 2020-м «Зенит» встречался в Екатеринбурге с «Химками» и одержал минимальную победу. С тех пор состав петербуржцев сильно изменился. Сейчас в «Зените» осталось только шесть победителей Кубка – 2020: голкиперы Михаил Кержаков и Александр Васютин, защитники Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев, а также полузащитник Вильмар Барриос и Александр Ерохин. Ну и тренер Сергей Семак, естественно. А как сложилась судьба уже экс-футболистов «Зенита»?

Бранислав Иванович, 40 лет, защитник

Тогда Сейчас

Финал Кубка России с «Химками» – последний матч Ивановича за «Зенит». Серб покинул клуб в статусе свободного агента. А в сентябре-2020 вернулся в АПЛ и подписал контракт с «Вест Бромвичем». Бранислав провёл один сезон в Англии, после чего завершил карьеру. Сейчас его активно привлекают к мероприятиям под эгидой УЕФА.

Ярослав Ракицкий, 34 года, защитник

Тогда Сейчас

Ракицкий после победы в Кубке выиграл с «Зенитом» ещё два золота РПЛ и Суперкубок. Правда, сезон-2021/2022 он не доиграл, покинув клуб в феврале 2022-го. Летом Ярослав оказался в турецком «Адана Демирспор», но уже в декабре покинул команду. С 2023 года защитник выступает за родной «Шахтёр».

Магомед Оздоев, 31 год, полузащитник

Тогда Сейчас

Оздоев провёл четыре отличных года в «Зените» и покинул команду в 2022-м. Сезон-2022/2023 Магомед провёл в турецком «Фатих Карагюмрюк», а в 2023 году перебрался в греческий ПАОК. По итогам прошедшего чемпионата клуб взял золото. Магомед – один из важных игроков чёрно-белых. ПАОК вместе с Оздоевым сыграет в квалификации Лиги чемпионов – 2024/2025.

Далер Кузяев, 31 год, полузащитник

Тогда Сейчас

Кузяев – воспитанник «Зенита», один из символов команды конца 2010-х – начала 2020-х. Далер выиграл с клубом пять титулов РПЛ и отправился в Европу. Сейчас хавбек выступает за французский «Гавр». По итогам сезона-2023/2024 команда осталась в Лиге 1. А Далер стал одним из лидеров тёмно-синих.

Артём Дзюба, 35 лет, нападающий

Тогда Сейчас

Дзюба в «Зените» стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и четырёхкратным обладателем золотых медалей. Человек-эпоха для клуба, как бы к нему ни относились болельщики. Летом 2022 года Артём покинул Санкт-Петербург и в августе подписал контракт с «Адана Демирспор». Но за границей у форварда не получилось, и он вернулся в РПЛ. Зимой 2023-го «Локомотив» заключил контракт с форвардом. Вторая половина сезона получилась удачной для Артёма, но чемпионат-2023/2024 вышел скомканным. Из-за этого «Локо» не продлил контракт с Дзюбой. Теперь 35-летний форвард находится в статусе свободного агента.

Сердар Азмун, 29 лет, нападающий

Тогда Сейчас

Азмун покинул «Зенит» в январе 2022 года, перебравшись в «Байер». Но если в РПЛ Сердар разрывал, то в Германии стать лидером леверкузенцев не вышло. За полтора года в Леверкузене Азмун забил всего пять мячей, а сезон-2023/2024 провёл в аренде в «Роме». Получилось обидно: «Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу + одержал победу в Кубке Германии. А «Рома» осталась без трофеев. Возможно, мы увидим иранца в ЛЧ-2024/2025 в форме немецкого клуба, так как футболист до сих пор ему принадлежит.

Малком, 27 лет, нападающий

Тогда Сейчас

Лучший бомбардир и игрок РПЛ-2022/2023. Малком разорвал чемпионат России и уехал на заработки в Саудовскую Аравию. Сейчас бразилец с российским паспортом выступает за «Аль-Хиляль». Малком вместе с клубом выиграл чемпионат Саудовской Аравии и Кубок Короля. «Аль-Хиляль» опередил в обоих турнирах «Аль-Наср» с Криштиану Роналду.

Даниил Одоевский, 21 год, вратарь

Тогда Сейчас

Голкипер отыграл 11 матчей за «Зенит» за три года, так и не став основным. Сезон-2023/2024 Даниил провёл в аренде в «Волгаре». Одоевский стал первым номером в Астрахани, но клуб вылетел из Первой лиги. Голкипер возвращается в Санкт-Петербург: получится ли побороться за место в старте?

Игорь Смольников, 35 лет, защитник

Тогда Сейчас

Смольников покинул «Зенит» в конце сезона-2019/2020. Затем – выступления за «Краснодар», «Арсенал», «Торпедо» и «Локомотив». А в 2023-м Игорь завершил карьеру после окончания контракта с красно-зелёными. После этого защитник начал учиться на тренера. Например, в феврале 2024-го он посетил тренировку «Торпедо» в качестве слушателя Академии РФС.

Эмануэль Маммана, 28 лет, защитник

Тогда Сейчас

Маммана неплохо начал в «Зените», но после травмы колена так и не стал основным. В 2020-м аргентинца отправили в аренду с «Сочи», а через год он покинул Санкт-Петербург. Затем Эмануэль выступал за «Ривер Плейт», а в начале 2024-го подписал контракт с «Велес Сарсфилд».

Йордан Осорио, 30 лет, защитник

Тогда Сейчас

Сезон-2019/2020 Осорио провёл в «Зените» на правах аренды из «Порту». Но в России венесуэлец стал лишь игроком ротации, после чего благополучно вернулся в Португалию. Однако Йордана сразу продали в итальянскую «Парму», за которую он выступает до сих пор.

Юрий Жирков, 40 лет, защитник

Тогда Сейчас

Один из лучших российских футболистов XXI века покинул «Зенит» только в 2021 году. Вместе с петербуржцами он выиграл три РПЛ, два Кубка и два Суперкубка России. В 2022-м Жирков провёл несколько встреч за «Химки» и завершил карьеру. Сейчас экс-футболист сборной России мелькает в Медиалиге. Он выступает за FC Bus, основанный братьями Сосланом и Аланом Гатаговыми.

Олег Шатов, 33 года, полузащитник

Тогда Сейчас

Сезон-2019/2020 – последний для Шатова в Санкт-Петербурге. В финале Кубка Олег вышел на поле на 88-й минуте вместо Малкома. А затем уехал в «Рубин» (2020-2021). Последним клубом в карьере Шатова стал, по сути, родной «Урал» (2022-2023). А в 2024-м экс-футболист прошёл стажировку в клубе – уже в качестве тренера. Президент «Урала» Григорий Иванов не исключал, что Шатов когда-то окажется в штабе команды.

Алексей Сутормин, 30 лет, полузащитник

Тогда Сейчас

Футболист, оказавшийся в «Зените» за 50 тысяч рублей. Сутормин не стал важным игроком старта, но помогал в качестве футболиста ротации. Зимой 2024-го Алексей отправился за практикой в «Сочи». Но перед стартом нового сезона Алексей вернётся в «Зенит». Пока неизвестно, останется ли полузащитник в клубе или ему найдут другой вариант продолжения карьеры.

Леон Мусаев, 25 лет, полузащитник

Тогда Сейчас

Воспитанник «Зенита», которому не дали шанс в основе родного клуба. В 2021-м Мусаев сменил Санкт-Петербург на Казань. Но и в «Рубине» Леон не закрепился в старте. В начале 2024-го Леона отдали в аренду в «Кубань» на полгода. Летом он возвращается в «Рубин». Есть шанс завоевать доверие тренера Рашида Рахимова на предсезонке.

Эмилиано Ригони, 31 год, полузащитник

Тогда Сейчас

Ригони не закрепился в «Зените», хотя периодически выдавал яркие матчи. Из Санкт-Петербурга он дважды отправлялся в аренды – в «Аталанту» и «Сампдорию». А в 2020-м Эмилиано продали в «Эльче». Затем – бразильский «Сан-Паулу» и американский «Остин». В клубе МЛС аргентинец стал важным игроком ротации.

Себастьян Дриусси, 28 лет, нападающий

Тогда Сейчас

Ещё один представитель «Остина». Дриусси покинул «Зенит» ради клуба МЛС в 2021 году. В Санкт-Петербурге аргентинец выиграл три золота РПЛ, Кубок и два Суперкубка. В МЛС пока что титулов нет, но Дриусси – основной центрфорвард «Остина». Именно из-за этого он покинул «Зенит»: Себастьян мечтал играть в центре атаки, а его отправляли на фланг.