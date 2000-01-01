4 игрока «Реала» повторили особый рекорд по количеству титулов в ЛЧ

Новое достижение

Для Луки Модрича, Начо Фернандеса, Дани Карвахаля, Тони Крооса нынешний трофей Лиги чемпионов стал шестым в карьере. Все титулы футболисты взяли в составе «Реала», лишь Кроос взял одну из наград в составе «Баварии».