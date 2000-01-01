Игроки «Реала» повторили рекорд по титулам в ЛЧ
«Реал» обыграл «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Благодаря этому четыре игрока «сливочных» повторили рекорд Франсиско Хенто по количеству титулов этого турнира!
Новое достижение
Для Луки Модрича, Начо Фернандеса, Дани Карвахаля, Тони Крооса нынешний трофей Лиги чемпионов стал шестым в карьере. Все титулы футболисты взяли в составе «Реала», лишь Кроос взял одну из наград в составе «Баварии».
Долголетний рекордсмен
До этого рекорд по числу титулов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов принадлежал Франсиско Хенто. Он взял шесть титулов в составе «Реала»: 1956-1960, 1966.
4 игрока «Реала» повторили особый рекорд по количеству титулов в ЛЧ
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