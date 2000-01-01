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Игроки «Реала» повторили рекорд по титулам в ЛЧ
Игроки «Реала» повторили рекорд по титулам в ЛЧ
«Реал» обыграл «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Благодаря этому четыре игрока «сливочных» повторили рекорд Франсиско Хенто по количеству титулов этого турнира!
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Новое достижение
Новое достижение
Для Луки Модрича, Начо Фернандеса, Дани Карвахаля, Тони Крооса нынешний трофей Лиги чемпионов стал шестым в карьере. Все титулы футболисты взяли в составе «Реала», лишь Кроос взял одну из наград в составе «Баварии».
Долголетний рекордсмен
Долголетний рекордсмен
До этого рекорд по числу титулов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов принадлежал Франсиско Хенто. Он взял шесть титулов в составе «Реала»: 1956-1960, 1966.
4 игрока «Реала» повторили особый рекорд по количеству титулов в ЛЧ
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