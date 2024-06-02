Топ-матчи понедельника: Медведев в 1/8 финала «Ролан Гаррос», игры Англии и Германии, НХЛ

Начинаем рабочую неделю с интересного спорта: собрали для вас расписание самых ярких событий дня!

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Посмотреть все события 3 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, шестой матч

Интрига: сможет ли «Эдмонтон» выйти в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет?

«Нефтяники» даже при проблемной игре забрали уже три матча у «Далласа», чьи лидеры также резко затихли. «Эдмонтон» может порадовать всю Канаду и впервые за 18 лет выйти в финал Кубка Стэнли. И тогда уже нас будет ждать противостояние Макдэвида и Бобровского, Драйзайтля и Ткачука. Звучит мощно, не так ли? Вот только согласится ли с такими раскладами «Даллас»?

🎾 13:30*: Алекс де Минор (Австралия, 11) — Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Медведев лучшее достижение на «Ролан Гаррос»?

Даниил Медведев третий раз в карьере добрался до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», и только в 2021-м ему удалось пройти на раунд дальше. Новым соперником россиянина будет хорошо ему знакомый австралиец Алекс де Минор. Счёт личных встреч теннисистов — 6-2 в пользу Даниила, причём все прошли на харде и это будет первая на грунте. Победитель нового поединка далее сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Александр Зверев — Хольгер Руне.

⚽️ 20:00: Хорватия — Северная Македония, товарищеский матч

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Интрига: югославская заруба перед Евро!

Участники чемпионата Европы – 2024 начинают подготовку к турниру, в том числе через товарищеские матчи. Северомакедонцы для хорватов – идеальный соперник, чтобы войти в тренировочный ритм, проверить старые связи и опробовать новые. Фаворит понятен, вообще без сюрпризов.

⚽️ 21:45: Англия — Босния и Герцеговина, товарищеский матч

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Интрига: команда Саутгейта разомнётся на Боснии?

Боснийцам, наверное, в кайф встретиться с командой самого высокого уровня. А для англичан это просто этап подготовки к турниру, который они в последний раз не выиграли, уступив в финале. Важно понимать, что ожесточённой рубки тут не будет, но посмотреть на голы звёзд АПЛ и Бундеслиги (привет, Гарри Кейн) – это всегда приятно.

⚽️ 21:45: Германия — Украина, товарищеский матч

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Интрига: главный матч дня. Встречаются участники Евро!

Артём Довбик против Никласа Фюллькруга, Евгений Цыганков против Томаса Мюллера – ну и так далее. Вот эта пара соперников интереснее, ведь оба представителя сыграют на Евро-2024. Интересно понаблюдать, какие тактические находки тренеры опробуют в этой встрече.