Винисиус побил невероятный рекорд Лео Месси в Лиге чемпионов

Два голевых финала Месси

В возрасте 23 лет и 338 дней Месси стал тем, кто забивал в двух финалах ЛЧ. Лео отличился в матчах с «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2008/2009 и 2010/2011. Каталонцы победили со счётом 2:0 и 3:1 соответственно.