Винисиус побил крутой рекорд Месси в ЛЧ
Винисиус забил гол в победном для «Реала» финале ЛЧ с «Боруссией» (2:0) и побил крутой рекорд Месси. Бразилец — самый молодой автор голов в двух финалах Лиги чемпионов. В день матча Вини было 23 года и 325 дней.
Два голевых финала Месси
В возрасте 23 лет и 338 дней Месси стал тем, кто забивал в двух финалах ЛЧ. Лео отличился в матчах с «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2008/2009 и 2010/2011. Каталонцы победили со счётом 2:0 и 3:1 соответственно.
Винисиус побил невероятный рекорд Лео Месси в Лиге чемпионов
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