Куртуа — второй футболист в истории ЛЧ, чей первый матч сезона в старте пришёлся на финал

Бывший рекордсмен

Райан Бертранд вышел в старте лондонского «Челси» на финал Лиги чемпионов с «Баварией» в 2012 году. «Аристократы» одержали победу над мюнхенцами по пенальти (4:3), основное время закончилось вничью (1:1). Для Бертранда этот матч стал первым в старте в том розыгрыше ЛЧ.