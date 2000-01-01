Куртуа повторил необычный рекорд Бертранда в ЛЧ
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа повторил особое достижение Райана Бертранда. Финал Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0) стал для бельгийца первым матчем в старте в этом розыгрыше.
Бывший рекордсмен
Райан Бертранд вышел в старте лондонского «Челси» на финал Лиги чемпионов с «Баварией» в 2012 году. «Аристократы» одержали победу над мюнхенцами по пенальти (4:3), основное время закончилось вничью (1:1). Для Бертранда этот матч стал первым в старте в том розыгрыше ЛЧ.
Куртуа — второй футболист в истории ЛЧ, чей первый матч сезона в старте пришёлся на финал
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