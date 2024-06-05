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Лучшие молодые игроки Лиги 1: рейтинг, Уоррен Заир-Эмери, Лени Йоро, таланты ПСЖ в сезоне-2023/2024

Лидеры «ПСЖ» или дарования соперников. Кто лучший молодой игрок Лиги 1 в сезоне-2023/2024?
Дмитрий Демков
Лучшие молодые игроки Лиги 1
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Самая талантливая топ-лига Европы и в этом сезоне не подвела.

Франция славится своей приверженностью молодым талантам. Об этом говорят и цифры: из Лиги 1 больше всего претендентов на награду Golden Boy — 15, а по данным CIES молодёжи здесь дают играть как минимум в два раза чаще, чем в других топ-лигах. В прошедшем сезоне талантам доверяли везде… Выбрали для вас десятку самых интересных игроков — лучшего же предстоит определить вам.

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Рейтинг: лучший молодой игрок сезона в Лиге 1
Лени Йоро (18 лет, «Лилль», центральный защитник)
Фото: losc.fr
1 место

Лени Йоро (18 лет, «Лилль», центральный защитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 2 гола в 32 матчах

Француз входит в число лучших защитников по проценту выигранных единоборств как в общем, так и в воздухе. У него хороший первый пас: по точности передач среди игроков U21 лучше только Александар Павлович и Уоррен Заир-Эмери. Такие показатели привлекли внимание грандов европейского футбола. Чаще всего Лени связывают с «ПСЖ», «Реалом» и «Баварией».

Защитник недавно заставил фанатов строить теории заговора, посетив финал Лиги чемпионов: в 2022-м Джуд Беллингем наблюдал за триумфом «Реала», а через два года уже выиграл трофей в футболке испанского гранда. Очередь Йоро?

Уоррен Заир-Эмери (18 лет, «ПСЖ», полузащитник)
Фото: David Ramos/Getty Images
2 место

Уоррен Заир-Эмери (18 лет, «ПСЖ», полузащитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 2+3 в 26 матчах

Уоррен к своим годам уже стал лучшим молодым игроком Лиги 1, самым юным футболистом в истории ЛЧ, вышедшим в старте как минимум 10 раз за один сезон, и самым молодым дебютантом в истории сборной Франции. Во всех соревнованиях в минувшем сезоне полузащитник оформил 10 результативных действий — путёвка на Евро-2024 оправданна.

В Париже видят Уоррена ключевым элементом нового проекта. Нассер Аль-Хелаифи уже рассыпается в комплиментах: «Он должен стать Стивеном Джеррардом для «ПСЖ». Хочу, чтобы Уоррен остался здесь навсегда. Он из Парижа, любит клуб, уважает эмблему и уже пример для молодых игроков».

Эли Крупи (17 лет, «Лорьян»)
Фото: fclorient.bzh
3 место

Эли Крупи (17 лет, «Лорьян», атакующий полузащитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 5+3 в 30 матчах

«Лорьян» вылетел из-за интересного правила в регламенте французского чемпионата, но 17-летнего универсала в Лиге 1 запомнят надолго. В первом полноценном сезоне Эли набрал восемь результативных баллов — это седьмой результат среди игроков U17 в XXI веке. Парнем восхищаются даже одноклубники, например, Тьемуэ Бакайоко: «Эли — феномен. Он немного напоминает Килиана Мбаппе с точки зрения зрелости его игры».

Парень продолжает династию: его отец провёл в «Лорьяне» четыре года. Руководство хочет сохранить игрока, но после вылета такой сценарий маловероятен. В начале сезона ходили слухи об интересе «Барселоны» и «Реала», в конце кампании появились более реалистичные варианты — тот же «Ювентус».

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Брэдли Баркола (21 год, «ПСЖ», вингер)
Фото: David Ramos/Getty Images
4 место

Брэдли Баркола (21 год, «ПСЖ», вингер)

Статистика в сезоне-2023/2024: 4+7 в 28 матчах

Вингер прошлым летом променял Лион на Париж. Скачка в результативности не случилось, но Брэдли стабильно показывал свой уровень уже под руководством Луиса Энрике. И хотя самые яркие перформансы Баркола выдал в Лиге чемпионов, в Лиге 1 он вместе с «ПСЖ» довёл дело до чемпионства, ещё и Кубок Франции взял — в финале обыгран как раз «Лион».

Брэдли ещё не дебютировал за основную сборную Франции, но уже получил вызов на Евро-2024. А вот домашнюю Олимпиаду вингер, скорее всего, пропустит. «ПСЖ» не отпускает, хочет видеть Баркола на предсезонке — клуб видит его одним из лидеров атаки после ухода Килиана Мбаппе.

Дезире Дуэ (19 лет, «Ренн»)
Фото: staderennais.com
5 место

Дезире Дуэ (19 лет, «Ренн», атакующий полузащитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 4+5 в 31 матче

Дезире очень универсален: может сыграть «десятку», закрыть позиции в центре поля и на фланге атаки. В 18 лет (19 исполнилось только 3 июня) уже ведёт «Ренн» за собой. В этом сезоне Дуэ — лучший дриблёр топ-5 лиг — 67,4% обводок оказались успешными.

Француз славится умением продвигать мяч и входит в 3% лучших игроков по прогрессивным забегам, касаниям в чужой штрафной и действиям, приводящим к ударам. Сейчас борьбу за него ведут многие европейские гранды: СМИ называют и «Барселону», и «ПСЖ», и «МЮ».

Ламин Камара (20 лет, «Метц», полузащитник)
Фото: fcmetz.com
6 место

Ламин Камара (20 лет, «Метц», полузащитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 1+4 в 31 матче

Фантастический год получился у сенегальца: золото Кубка Африки U20, переход в «Метц», шикарный дебютный гол в Лиге 1 в ворота «Монако». После поездки на КАН adidas и вовсе сделал парня амбассадором в Африке.

Ламин вошёл в пятёрку лучших полузащитников до 21 года по количеству прогрессивных передач в прошедшем сезоне. У него таких 140, у Вирца — 229. Летом Камара может уйти на повышение: по информации Sport.fr, есть интерес из АПЛ, от «Ювентуса» и «Бетиса».

Малик Фофана (19 лет, «Лион»)
Фото: ol.fr
7 место

Малик Фофана (19 лет, «Лион», крайний полузащитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 3+1 в 17 матчах

Бельгиец — один из творцов трансформации «Лиона» из команды со дна таблицы в команду с прицелом на еврокубки. В последнем туре стал героем: в компенсированное время заработал пенальти, который впоследствии вывел клуб в Лигу Европы.

Зимой «Лион» заплатил «Генту» € 17 млн + 5 млн за Малика. В Бельгии его сравнивали с Жереми Доку — похож скоростью, ростом и действиями в ситуациях один в один. Фофана не стремился покидать «Гент» как можно быстрее: ещё учился в школе, в клубе призывали не прыгать в первый попавшийся автобус. Время показывает: полузащитник не прогадал.

Брэдли Локо (22 года, «Брест», крайний защитник)
Фото: sb29.bzh
8 место

Брэдли Локо (22 года, «Брест», крайний защитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 3 ассиста в 33 матчах

Летом «Брест» выкупил защитника у «Реймса» всего за € 500 тыс.! В тот момент Transfermarkt оценивал Брэдли в € 2,5 млн, за год его стоимость выросла аж в четыре раза. Это и неудивительно, в сравнении с другими фулбеками Лиги 1 Локо: второй — по количеству успешных обводок, выигранных единоборств в защите и атаке; третий — по количеству заработанных фолов и успешных действий в защите. По количеству отборов (55) Брэдли — вообще лучший среди всех игроков U22 в топ-5 чемпионатах.

Такой сезон привлёк внимание топ-клубов. Sport Witness писал об интересе «Манчестер Юнайтед», Give Me Sport — о «Челси». «Брест» хочет получить не меньше € 30 млн.

Камори Думбия (21 год, «Брест»)
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
9 место

Камори Думбия (21 год, «Брест», атакующий полузащитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 6+5 в 25 матчах

Камори не входил в планы Уилла Стилла, поэтому «Реймс» отправил малийца на сезон в «Брест». Думбия долго приживался в новом клубе: к середине декабря всего единожды вышел в старте. Зато второе появление с первых минут удалось — Камори положил покер «Лорьяну» за 25 минут.

После этого игрового времени прибавилось, как и достижений: Камори оформил с «Брестом» выход в ЛЧ, стал автором лучшего гола Лиги 1, а на родине его признали лучшим молодым игроком года.

Набор качеств у 21-летнего хавбека потрясающий: маленький, юркий, хороший последний пас, дриблинг и поставленный удар. В Мали уверены, что позиция «десятки» для него самая подходящая.

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Дилан Баква (21 год, «Страсбург», вингер)
Фото: rcstrasbourgalsace.fr
10 место

Дилан Баква (21 год, «Страсбург», вингер)

Статистика в сезоне-2023/2024: 3+6 в 31 матче

«Страсбург» с приходом владельцев из BlueCo сделал ставку на молодёжь. Летом приехали Эмануэль Эмега, Анжело Габриэл, зимой прислали ещё и Андрея Сантоса. А выстрелил Дилан Баква — лидер «Бордо», которого урвали за € 10 млн.

Вингер создал 13 голевых моментов в этом сезоне — больше в топ-5 лигах только у Фареса Шаиби, Хави Симонса и Савио. Тьерри Анри уже раздумывает над тем, чтобы вызвать Дилана в сборную Франции U21, а парень не против играть за ДР Конго.

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