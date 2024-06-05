Лидеры «ПСЖ» или дарования соперников. Кто лучший молодой игрок Лиги 1 в сезоне-2023/2024?

Самая талантливая топ-лига Европы и в этом сезоне не подвела.

Франция славится своей приверженностью молодым талантам. Об этом говорят и цифры: из Лиги 1 больше всего претендентов на награду Golden Boy — 15, а по данным CIES молодёжи здесь дают играть как минимум в два раза чаще, чем в других топ-лигах. В прошедшем сезоне талантам доверяли везде… Выбрали для вас десятку самых интересных игроков — лучшего же предстоит определить вам.

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