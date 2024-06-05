«История решимости и таланта». У Миранчука топ-сезон, но есть ли будущее в «Аталанте»?

Алексей — в числе лучших Серии А по нескольким важным параметрам. И даже этого не помогло закрепиться в стартовом составе.

Несколько российских футболистов выдали хороший сезон в Европе. Один из них – полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Главным, историческим достижением для клуба и футболиста стала победа в Лиге Европы. А как прошёл этот год для Миранчука индивидуально? Смотрим на статистику и подводим итоги.

Миранчук — топ Серии А по нескольким важным показателям

Сезон-2023/2024 – лучший для Алексея в «Аталанте». Он впервые приблизился к отметке в 2000 игровых минут (1824). Например, в сезоне-2020/2021 он провёл всего 833 минуты, на следующий – 956. Да, в аренде в «Торино» набралось 2268 минут, но в Турине Алексей был безоговорочным футболистом основы. Также россиянин впервые так часто оказывался в стартовом составе «Аталанты» – 19 раз. До этого лучшим результатом были восемь выходов в основе. Что же повлияло на игровое время?

Миранчук обрёл опыт игры в Серии А, окончательно привык к скоростям топ-лиги; Алексей два года принимал требования Гасперини, а затем на сезон заехал к ученику Джан Пьеро – Ивану Юричу в «Торино». Курс юного бойца вышел полноценным; Миранчук отлично пользовался моментами, когда тренер ротировал состав и выпускал россиянина в старте. Также помог Кубок Африки: Адемола Лукман уехал в сборную Нигерии, а Алексей стал основным в Бергамо.

На старте чемпионата Миранчук не всегда появлялся на поле, его часто критиковали. Но затем он заслужил место в обойме и даже после возвращения Лукмана получал игровое время.

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Миранчук провёл самый результативный сезон в европейской карьере. За 41 матч он забил четыре мяча и отдал 10 голевых передач. Это третий сезон по результативности для Алексея в целом: круче было только за «Локомотив» (2017/2018 – 15 результативных действий, 2019/2020 – 17). Хотя по ожидаемым голам хавбек даже недобрал: Opta насчитала 5,4 xG. Зато по ожидаемым ассистам Алексей выдал мощный оверперформанс. Набралось 6,7 xA, а в реальности вышло 10.

Россиянин выжал максимум из имевшихся возможностей! В «Аталанте» он занял шестое место по результативным очкам в сезоне. Впереди – только лидеры: Джанлука Скамакка (19+7 в 26 матчах), Адемола Лукман (16+8, 24), Шарль Де Кетеларе (14+10, 24), Тён Копмейнерс (15+7, 22) и Марио Пашалич (8+7, 15).

А по некоторым показателям Миранчук – в топе Серии А. Например, Алексей – лучший игрок чемпионата Италии по ударам в створ на 90 минут – 1,65. Он обошёл, например, Виктора Осимхена («Наполи», 1,63), партнёра по «Аталанте» Джанлуку Скамакку (1,53) и Лаутаро Мартинеса («Интер», 1,49). Также Миранчук лидирует по предударным действиям на 90 минут – 6,22. У Алексея солидный отрыв от занявшего второе место Матиаса Соуле («Фрозиноне», 5,42).

Ещё россиянин – в топ-2 Серии А по голевым передачам на 90 минут (0,39). Он уступил только Пауло Дибале («Рома», 0,41). Отдельные показатели Миранчука выглядят элитно даже по меркам всех топ-5 лиг Европы + еврокубков. Алексей входит в 1% лучших игроков по голевым передачам в среднем за матч (0,49), в топ-7% по предударным действиям (5,69), а также в топ-21% по продвигающим передачам (5,20).

Отдельно стоит упомянуть матч 37-го тура с «Лечче» (2:0). «Аталанта» удержала уверенную победу, а Миранчук отдал девять пасов под удар. Это лучший результат в Серии А с декабря 2021 года, когда Хакан Чалханоглу отдал 10 предударных передач в игре с «Салернитаной».

Алексей Миранчук Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

А что внутри команды по продвинутой статистике? Согласно данным Understat, Миранчук – лучший игрок «Аталанты» по ключевым передачам (3,49). Следом за ним идёт Луис Мурьель (3,46), но колумбиец провёл намного меньше минут на поле в Серии А (1136 – 364). Алексей занимает шестое место (согласно WhoScored) по попыткам дриблинга в среднем за матч (0,6), третий – по заработанным фолам на себе (1,2) и пятый – по ударам/90 минут (1,3). Хотя по проценту удачных передач Миранчук не так хорош – всего 77,8 (20-е место в «Аталанте»).

Резюмируя цифры Алексея за сезон, можно сделать парочку выводов:

Миранчук любит играть агрессивно, обострять, не стесняется бить по воротам. Да, не всегда успешно, но благодаря стремлению к креативу он находится в топе по нескольким атакующим показателям. Получается, всё-таки заменил в «Аталанте» Йосипа Иличича (с оговорками по статусу в клубе); Миранчук готов тянуть роль выше, чем главный запасной игрок «Аталанты». Если Алексею доверят место в старте на постоянной основе, он не подкачает.

Какие позиции занимал Миранчук?

В прошедшем сезоне Миранчук появлялся на поле в двух ролях: центрального атакующего полузащитника и форварда в двойке нападения. Также ситуационно Алексей оказывался правым вингером в схеме 3-4-3, но это эпизодическое явление. Всё же базисные расстановки Гасперини – 3-4-2-1 и 3-4-1-2.

Тепловая карта наглядно демонстрирует, что Миранчук тяготеет к правому полуфлангу, генерируя моменты именно оттуда. Также россиянин не ленится помогать в обороне, исполняя требования тренера «Аталанты». Хотя, например, в «Локомотиве» и в первое время в Италии у Миранчука возникали проблемы с работоспособностью. В РПЛ это прикрывали показатели Алексея в атаке, но в Серии А приходится пахать в прессинге и защите.

Фото: «Чемпионат»

Что говорили о Миранчуке в течение сезона?

Пресса в Италии не сильно критиковала Алексея даже после неудачных матчей. Удивительно, но и тренер «Аталанты» Гасперини всегда поддерживал россиянина. Хотя Джан Пьеро любит критиковать игроков в СМИ. А когда Миранчук показывал классные выступления, специалист выделял Алексея. «Он в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его, и он провёл весь матч. В атаке он проявил себя лучше всех. У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, если каждый сможет давать нам ещё больше, мы сможем оставаться на вершине», – отметил тренер «Аталанты» после ничьей с «Ромой» (1:1) в январе.

Журналист Corriere Torino и Toro News Альберто Джулини объяснял преображение Миранчука зимой следующими причинами: «Думаю, самая большая заслуга Миранчука в том, что он максимально использовал представившиеся возможности. В «Аталанте» у него всегда было очень мало игрового времени, но он хорошо умел использовать отсутствие других игроков, чтобы показать, что он может заслужить место в стартовом составе.

В прошлые годы ему было трудно адаптироваться к игре Гасперини. Ему помог год с Юричем в «Торино». Юрич — своего рода сын Гасперини, они играют очень похоже. Это помогло Миранчуку. «Торино» летом сделал другой выбор и решил не выкупать его. Но для игрока было важно много играть в Турине, он восстановил преемственность и осознанность.

В этом году у «Аталанты» было несколько трудностей с нападающими. Команда сильна, но не так, как в предыдущие годы. Этим летом Миранчук даже выбыл из состава, затем вернулся, когда Дуван Сапата перешёл в «Торино». Заслуга Алексея в том, что он никогда не сдавался. Он хорошо справлялся с очень небольшим количеством времени, зарабатывая всё больше и больше минут на поле».

Алексей Миранчук и Джан Пьеро Гасперини Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

А издание TuttoAtalanta отметило преображение россиянина: «Возрождение Миранчука. После первой части сезона, отмеченной нестабильной игрой, Алексей удивил всех, став ценным звеном в атаке «Аталанты». Его эволюция от второстепенного игрока до ключевого — это история решимости и таланта. В ходе этой истории россиянин отдавал решающие передачи и забивал жизненно важные для команды из Бергамо голы». А после матча 25-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:0) Гасперини отмечал Миранчука в числе главных футболистов атаки.

Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Аталанты» «У меня есть команда, сплочённая в защите и в полузащите, с конкурентоспособными игроками. Де Кетеларе, Скамакка, Миранчук, Лукман — у нас есть потенциал бороться за высокие места».

Лучшим же матчем в сезоне для Миранчука стала гостевая встреча с «Наполи» в 30-м туре. «Аталанта» разгромила тогда ещё чемпиона Италии (3:0), а Алексей забил мяч и оформил ассист. «Лучший из всех. Он оправдал свой выход уже в первом тайме, создав преимущество благодаря голу и результативной передаче. Этот тур показал силу «Аталанты»: Скамакка, Копмейнерс, но в первую очередь Миранчук — ещё один футболист, чья карьера была перезапущена под руководством Гасперини.

Игра, показанная россиянином на протяжении 90 минут, показала, насколько было важно найти такого футболиста, как Алексей. Он добавил больше творчества в атаку. Этот прорыв произошёл спустя несколько месяцев после неудач в начале сезона», – отметило издание TuttoAtalanta.

В мае итальянский журналист Андреа Элефант рассказал о будущем Миранчука в «Аталанте»: «Считаю, Гасперини и руководство довольны игрой Миранчука. Есть вероятность, что он останется на следующий сезон. Но его будущее будет зависеть от предложений, которые получат «Аталанта» и сам футболист. Очевидно, решение будет зависеть от него самого». А бывший тренер «Спартака» и экс-игрок «Аталанты» Массимо Каррера считает, что Алексею не стоит менять клуб.

Массимо Каррера бывший защитник «Аталанты» «У него были сложности в начале карьеры в Италии. Но Миранчук очень помог «Аталанте» и в Лиге Европы, и в чемпионате. Он качественный футболист. Когда у него появилась возможность выходить на поле, Алексей доказывал, что он отличный игрок, техничный. Все говорят положительно о Миранчуке. Каждому, кто приезжает из другой страны, можно сказать, нужно время для адаптации. Вначале было сложно, но, опять же, добавлю, что с Гасперини он — особенный человек. Но все довольны Миранчуком в Италии».



Как оценить сезон Миранчука?

Алексей Миранчук Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Миранчук провёл хороший, но неровный сезон. В начале он испытывал проблемы с попаданием в состав и не всегда удачно выходил на поле. А ближе к зиме стал важным футболистом «Аталанты»: в какой-то период Алексей даже стал лидером бергамасков. В финале Лиги Европы Миранчук не сыграл, но вклад россиянина в титул всё равно велик. Он провёл лучший сезон в Италии с точки зрения статистики и влияния на футбол «Аталанты».

Миранчук не закрепился в статусе игрока основы, но приблизился к этому. Не исключено, что летом Алексей сменит клуб. Разговоры об этом пока что не ходят, но Миранчук точно готов к статусу игрока старта команды Серии А. Возможно, что он получит желаемое уже не в «Аталанте». А за прошедший сезон Миранчук получает 7,5 балла из 10.