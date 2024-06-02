«Зенит» цинично вырвал Кубок России у «Балтики» на 90+5-й минуте! Есть требл Семака!

«Зенит» – обладатель Кубка России! Команда Сергея Семака демонстрирует поразительную волю к победе. Проведя, пожалуй, свой худший по качеству игры сезон при этом тренере, петербуржцы впервые в истории оформили требл.

У «Зенита» к кубковому финалу не восстановился от травмы капитан Дуглас Сантос. По сравнению с «золотым» матчем с «Ростовом» из основы команды Сергея Семака выпали оба фланговых игрока – Караваев и Мантуан. Место в стартовом составе получили Педро и автор чемпионского гола Артур.

«Балтика» весь сезон под руководством Сергея Игнашевича играет смело и высоко прессингует даже в матчах с топами РПЛ. В кубковом финале калининградцы не отказались от своего стиля и давили на «Зенит» крупными силами, пока хватало энергии. Первые полтайма остались за командой, вылетевшей из элиты. «Балтика» заработала пять угловых за 20 минут, создала несколько голевых моментов.

Первый шанс забить у калининградцев был, когда они сами вышли из-под прессинга «Зенита» за счёт классно сыгравшего Бистровича. Хорват вырезал чудо-пас за спины защитника, Фернандес-боливиец улетел один на один, но чемпиона спас от пропущенного гола Нино – бразилец вынес мяч с линии ворот. Затем в штрафной петербуржцев случился спорный эпизод с падением Козлова, но судья Карасёв, по-видимому, решил, что Нино перед контактом с воспитанником «Зенита» коснулся мяча. Вообще, Нино постоянно приходилось разрываться на подстраховке, поскольку Эракович терял позицию. То ли «Балтика» так грамотно вытягивала серба с его места правого центрального защитника, то сам Страхиня увлекался. Да и левша Артур справа чувствовал себя в схеме 3-5-2 некомфортно – он совсем не латераль.

Только в середине первого тайма «Балтика» немного «подсела», у петербуржцев появилось пространство, и Клаудиньо создал два подряд момента для Сергеева. Однако лучший бомбардир Кубка России не забивал из убойных позиций. Как Сергеев не попал в пустые ворота с 7-8 метров – уму непостижимо! Были у «Зенита» в этот отрезок матча и другие возможности забить, поэтому казалось, что чемпион переломил игру.

Тем не менее «Балтика» перетерпела и всё же забила перед перерывом. Команда Игнашевича «нарисовала» замечательную атаку четыре в четыре. Алип в штрафной не заблокировал пас Козлова, а Эракович отпустил Фернандеса-бразильца. Алекс забил чемпиону как на тренировке.

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Можно было прогнозировать, что в перерыве Семак поменяет схему, но он просто убрал с поля главных неудачников первой половины – Эраковича и Сергеева, выпустив на позицию правого центрального защитника Караваева и в группу атаки – Мантуана. Стал ли «Зенит» лучше контролировать игру? По первым минутам второго тайма так не казалось. «Балтика» быстро создала супермомент, в котором только сейв Адамова и штанга спасли петербуржцев от гола.

Только потом «Зенит» врубил максимальные скорости, за которыми «Балтика» уже не успевала. Стал ошибаться даже безупречный до того Бистрович. Пришло время для красивых сейвов и голкипера «Балтики» Латышонка – бывшего одноклассника Адамова в школе «Краснодара». Огня атакам чемпиона добавил Ерохин. При его участии «Зенит» забил мяч, на который наиграл в следующую четверть часа. Но гол после просмотра повтора был справедливо отменён: Карасёв под радостный гул «Лужников» («слабого» всегда поддерживают в драке с сильным) и не без хороших актёрских качеств огласил своё решение – Ерохин сфолил перед ударом Вендела.

Давление «Зенита» стало просто чудовищным – «Балтика» уже отбивалась как могла. Было бы волшебством, если бы калининградцы удержали минимальную победу. В конце концов легитимный гол команда Семака забила на 81-й минуте. После углового. Хотя и в том эпизоде мяч не сразу влетел в ворота «Балтики» – Рыбчинский сперва вынес его с линии! Но на добивании лучше любого форварда сыграл центрбек Нино.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» в итоге в два раза перебил «Балтику» (удары – 18:9, в створ – 8:5). И победил в драматичной концовке! Команда Игнашевича почти довела игру до серии пенальти, но на 90+5-й рывок защитника Алипа в чужую штрафную стал откровением для его калининградских коллег по амплуа. Свежий Аванесян бросил казахстанца, и Нуралы забил головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» забрал Кубок России вслед за золотом РПЛ и Суперкубком. А «Балтике» – большой респект. Ждём её возвращения в элиту.