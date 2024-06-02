Завершение сезона в Серии А — огонь. И дело не в промахе Миранчука

«Аталанта» – «Фиорентина» – последняя игра клубного сезона. Эту встречу 29-го тура пришлось перенести с марта на июнь из-за проблем со здоровьем у гендира «Фиорентины» Джо Бароне, который был госпитализирован в тяжёлом состоянии, а спустя два дня скончался.

Так получилось, что теперь в перенесённом матче встретились ровно те две команды, которые играли в финале еврокубков. «Аталанта» победила «Байер» в Лиге Европы, а «Фиорентина» уступила «Олимпиакосу» в Лиге конференций. Причём этот матч случился всего четыре дня назад, и там футболистам «Фиорентины» пришлось выкладываться 120 минут. Так что «Аталанта» проводила матч дома в лучшем физическом и ментальном состоянии.

Обе команды ещё до начала мачта знали, в каком еврокубке сыграют в следующем сезоне («Аталанта» – в ЛЧ, а «Фиорентина» – в ЛК). В результате встреча оказалась весьма раскрепощённой. Все старались играть в атаку, поскольку результат не был первостепенен. Получилось, что голы шли один за другим. Тем более что из-за дождя мяч ходил быстрее обычного. Прошло только пять минут, а Андреа Белотти забил головой вообще без сопротивления.

Первый гол Андреа Белотти Фото: Кадр из трансляции

Ещё шесть минут – и Лукман сравнял счёт. Реализовал выход один на один настолько уверенно, будто продолжил играть в финале Лиги Европы. На 19-й минуте гости снова вышли вперёд: «Фиорентине» опять помог навес с левого фланга, а завершал атаку Нико Гонсалес. Он пробил с лёта – и мяч от штанги зашёл в ворота. Странно, что не отлетел в поле, поскольку в этом сезон аргентинец шесть раз попадал в каркас.

На 32-й минуте «Аталанта» ещё раз сравняла счёт. Причём сделал это центральный защитник Джорджио Скальвини, пробивший из-за штрафной. Его первый гол в этом чемпионате случился в последнем матче сезона. Ну а под конец тайма Белотти сделал дубль. Возможно, самый простой гол в его карьере – с метра в пустые ворота при статичном мяче.

Второй гол Андреа Белотти Фото: Кадр из трансляции

«Аталанта» была крайне близка к тому, чтобы в третий раз сравнять счёт уже спустя 30 секунд после перерыва – мяч прошёл в сантиметрах от ворот после удара Де Кетеларе. Ещё через две минуты Дункан не попал в пустые ворота хозяев. Сумасшедшая игра, которая была раскрыта в обе стороны. Вот в такой матч Миранчук вышел на 57-й минуте. И вскоре упустил шикарную возможность. Обыграл в штрафной защитника и бил без сопротивления примерно с точки пенальти, но чуть-чуть не попал по воротам.

Удар Алексея Миранчука Фото: Кадр из трансляции

Не сказать, что гости играли на удержание счёта, но после перерыва уже никто не смог забить – вся результативность осталась в первом тайме. Главное событие второго – травма Скальвини, который рухнул на газон даже без контакта с соперником. Защитник схватился за колено, и его гримаса не оставляла сомнений, что травма достаточно тяжёлая. По динамике было весьма похоже на «кресты», но точный диагноз станет известен только после обследования. Защитнику принесли носилки, но он покинул поле без них, а с помощью медперсонала. Скальвини был в расширенном списке сборной Италии на Евро-2024, но теперь на этом турнире уже вряд ли сыграет.

Травма Скальвини Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, «Аталанта» не смогла занять третье место (лучшее в истории клуба) и осталась на четвёртой строчке. Впрочем, это даёт точно такую же путёвку в основную стадию Лиги чемпионов. Ну а что касается «Фиорентины», то она прощается с главным тренером Винченцо Итальяно. По информации Фабрицио Романо, главным фаворитом на должность остаётся Раффаэле Палладино, с которым уже достигнута договорённость.

И напоследок нужно сказать о 48-летнем арбитре Даниэле Орсато. Для него это был последний матч в чемпионате Италии, но завершит карьеру он на Евро-2024 (всего отобрали 18 главных судей). Сразу после игры он надел майку с надписью «290» – столько матчей он отсудил в Серии А.

Прощание с Даниэле Орсато Фото: Кадр из трансляции

Прощание с Даниэле Орсато Фото: Кадр из трансляции

Прощание с Даниэле Орсато Фото: Кадр из трансляции

Напоследок обе команды встали в коридор, чтобы поблагодарить арбитра, а затем подарили ему майки «Аталанты» и «Фиорентины» с номером 290 на спине.