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Балтика — Зенит — 1:2, финал Кубка России: какие клубы делали золотой дубль в российском футболе – Спартак, ЦСКА

Кто ещё делал «золотой» дубль в России, кроме «Зенита»? Семак уже догнал Романцева
Анатолий Романов
Кто ещё делал «золотой» дубль в России
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Петербуржцы повторили свой успех 2020 года.

«Зенит» победил «Балтику» в финале Кубка России и оформил «золотой» дубль. Петербуржцы добавили кубковый трофей к золотым медалям РПЛ. Идеальное завершение крайне непростого для команды Сергея Семака сезона.

Более того, «Зенит» сделал своего рода требл, учитывая ещё победу в Суперкубке России, и вошёл в историю. Впрочем, Суперкубок проводится только с 2003 года, поэтому не все команды имели возможность взять три трофея за сезон. Например, у великого «Спартака» 1990-х такого шанса не было.

А кто ещё оформлял «золотые» дубли в нашем футболе? Подобных случаев было всего пять, а Семак по количеству двойных побед догнал Олега Романцева. Вспоминаем всех супергероев одного сезона.

Где сейчас игроки «Зенита», сделавшие «золотой» дубль в 2020 году:
«Зенит» сильно изменился с последней победы в Кубке. Где сейчас игроки той команды?
«Зенит» сильно изменился с последней победы в Кубке. Где сейчас игроки той команды?

Сейчас чемпионат и Кубок России завершаются фактически одновременно, а вот при системе «весна-осень» было по-другому. Тогда чемпионат проводился в рамках календарного года, а кубковый турнир стартовал в том же году, но заканчивался в мае-июне следующего. «Золотой» дубль – это два трофея, завоёванные в одном сезоне, поэтому важно не перепутать с двумя победами в одном году при системе «весна-осень». Победитель Кубка России тогда получал путёвку в еврокубки вместе с лучшими командами по итогам чемпионата предыдущего года. В противном случае не было бы возможности сделать «золотой» дубль в 1992-м и 2011-м из-за отсутствия, соответственно, обладателя Кубка России и чемпиона страны.

Для наглядности напоминаем в таблице, кто брал золото чемпионата и Кубок России в одном сезоне:

Чемпион России сезона-1992«Спартак»«Торпедо»Обладатель Кубка-1992/1993
Чемпион России сезона-1993«Спартак»«Спартак»Обладатель Кубка-1993/1994
Чемпион России сезона-1994«Спартак»«Динамо»Обладатель Кубка-1994/1995
Чемпион России сезона-1995«Алания»«Локомотив»Обладатель Кубка-1995/1996
Чемпион России сезона-1996«Спартак»«Локомотив»Обладатель Кубка-1996/1997
Чемпион России сезона-1997«Спартак»«Спартак»Обладатель Кубка-1997/1998
Чемпион России сезона-1998«Спартак»«Зенит»Обладатель Кубка-1998/1999
Чемпион России сезона-1999«Спартак»«Локомотив»Обладатель Кубка-1999/2000
Чемпион России сезона-2000«Спартак»«Локомотив»Обладатель Кубка-2000/2001
Чемпион России сезона-2001«Спартак»ЦСКАОбладатель Кубка-2001/2002
Чемпион России сезона-2002«Локомотив»«Спартак»Обладатель Кубка-2002/2003
Чемпион России сезона-2003ЦСКА«Терек»Обладатель Кубка-2003/2004
Чемпион России сезона-2004«Локомотив»ЦСКАОбладатель Кубка-2004/2005
Чемпион России сезона-2005ЦСКАЦСКАОбладатель Кубка-2005/2006
Чемпион России сезона-2006ЦСКА«Локомотив»Обладатель Кубка-2006/2007
Чемпион России сезона-2007«Зенит»ЦСКАОбладатель Кубка-2007/2008
Чемпион России сезона-2008«Рубин»ЦСКАОбладатель Кубка-2008/2009
Чемпион России сезона-2009«Рубин»«Зенит»Обладатель Кубка-2009/2010
Чемпион России сезона-2010«Зенит»ЦСКАОбладатель Кубка-2010/2011
Чемпион России сезона-2011/2012«Зенит»«Рубин»Обладатель Кубка-2011/2012
Чемпион России сезона-2012/2013ЦСКАЦСКАОбладатель Кубка-2012/2013
Чемпион России сезона-2013/2014ЦСКА«Ростов»Обладатель Кубка-2013/2014
Чемпион России сезона-2014/2015«Зенит»«Локомотив»Обладатель Кубка-2014/2015
Чемпион России сезона-2015/2016ЦСКА«Зенит»Обладатель Кубка-2015/2016
Чемпион России сезона-2016/2017«Спартак»«Локомотив»Обладатель Кубка-2016/2017
Чемпион России сезона-2017/2018«Локомотив»«Тосно»Обладатель Кубка-2017/2018
Чемпион России сезона-2018/2019«Зенит»«Локомотив»Обладатель Кубка-2018/2019
Чемпион России сезона-2019/2020«Зенит»«Зенит»Обладатель Кубка-2019/2020
Чемпион России сезона-2020/2021«Зенит»«Локомотив»Обладатель Кубка-2020/2021
Чемпион России сезона-2021/2022«Зенит»«Спартак»Обладатель Кубка-2021/2022
Чемпион России сезона-2022/2023«Зенит»ЦСКАОбладатель Кубка-2022/2023
Чемпион России сезона-2023/2024«Зенит»«Зенит»Обладатель Кубка-2023/2024

«Спартак»: два «золотых» дубля

«Спартак» дважды оформлял «золотой» дубль с Олегом Романцевым. В сезоне-1993 красно-белые стали чемпионами России, опередив на 11 очков «Ротор» и московское «Динамо». А затем столичная команда завоевала Кубок страны, победив в финале ЦСКА. Причём «Спартак» едва не упустил трофей, забив два быстрых мяча (их авторами стали Игорь Ледяхов и Валерий Карпин). Армейцы сумели отыграться благодаря голам Владислава Радимова и Дмитрия Быстрова. Только в серии пенальти красно-белые выиграли – 4:2.

Четыре года спустя «Спартак» снова стал чемпионом – оторвался на пять очков от тех же «Ротора» и «Динамо». А в финале Кубка России розыгрыша сезона-1997/1998 команда Романцева переиграла «Локомотив». Исход матча решил гол Андрея Тихонова на 87-й минуте.

Олег Романцев в «Спартаке»

Олег Романцев в «Спартаке»

Фото: РИА Новости

ЦСКА: два «золотых» дубля

ЦСКА свой первый «золотой» дубль сделал вскоре после того, как завоевал Кубок УЕФА. Сезон-2005 команда Валерия Газзаева завершила чемпионом страны, опередив на шесть очков «Спартак» и «Локомотив». Ещё через несколько месяцев армейцы взяли Кубок России. В финале ЦСКА разгромил «Спартак» со счётом 3:0. Перед перерывом Жо вывел команду Газзаева вперёд, а в компенсированное время Вагнер Лав и тот же Жо забили ещё по голу.

В сезоне-2012/2013 ЦСКА во второй раз оформил «золотой» дубль. Тогда оба турнира проводились уже по системе «осень-весна», поэтому армейцы получили два трофея за несколько дней. Команда Леонида Слуцкого на два очка обошла «Зенит» и на 11 – резко разбогатевший «Анжи». После этого в финале Кубка России ЦСКА обыграл махачкалинцев в Грозном – 1:1 (4:3 пен.).

«Зенит»»: два «золотых» дубля

В 2020 году «Зенит» под руководством Семака впервые сделал «золотой» дубль. Петербургская команда очень уверенно выиграла чемпионат – на 15 очков опередила серебряного призёра «Локомотив» и на 20 — взявшего бронзу «Краснодар». Затем в финале Кубка России зенитовцы с большим трудом переиграли выступавшие тогда в ФНЛ «Химки» (1:0). Единственный гол на 84-й минуте забил Артём Дзюба, да и тот с пенальти, который был назначен за фол на Малкоме.

В нынешнем сезоне «Зенит» чудом взял чемпионский титул, обойдя в последнем туре «Динамо» и «Краснодар». Конкуренты команды Семака отстали всего на одно очко. А финал Кубка России с «Балтикой» получился для петербуржцев ничуть не легче, чем решающий матч с «Химками» четырёхлетней давности. «Зенит» проигрывал до 81-й минуты после гола Алекса Фернандеса с передачи воспитанника сине-бело-голубых Данилы Козлова. Но в концовке два забитых защитниками Нино и Нуралы Алипом мяча принесли чемпиону и кубковый трофей.

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